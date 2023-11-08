Скрипнуло колесо Истории... и понесло мир в новом направлении, - Иван Охлобыстин

00:20 10.11.2023

Когда-то именно 7 ноября слесарь-идеалист пытался пристрелить иуду Горбачева. Но...



Ну и да Бог с ним. Было и было.



Надо жить настоящим. А оно таково: скрипнуло в очередной раз колесо Истории и понесло мир в новом направлении.



Помню недоумение некоторых читателей, когда я начал свой опус недавней давности со слова "все". Почему все, отчего все, в силу чего все - недоумевали скептики. Хотя почему недоумевали? Неужели не очевидно? Как столь высокообразованные критики "кровавого режима", рыцари свобод и половой толерантности не умеют мыслить стратегически и свои многоумные анализы основывают на сиюминутной человеческой логике, столь же зыбкой и сиюминутной, как поверхность лесного болота.



Почему не включали в расчеты патологическую зависимость европейского мышления от законов лавочного индивидуализма? Маркса не читали или надеялись, что это теперь не актуально? Нет, актуальнее, чем раньше.



Забыли, что тремя годами раньше, впущенные в Европу сотни тысяч арабских мигрантов, успели стать ее полноправными гражданами?



Не знали, что Америка основной своей задачей на данном историческом периоде поставили разрушение европейской экономики, надеясь исправить свою ошибку с переносом большой части производств в Китай, которого сейчас боится?



Что та же Европа, декларируя свою независимость от наших энергоносителей, никогда не прекращала их закупать?



Да и еще тысяча других факторов, гарантирующих нашу победу в обозримом будущем, даже вне зависимости от наших талантов.



Как это не мудро.



Но что есть, то есть.



Что же ждать далее?



Собственно говоря я сотни раз уже это описывал. Ну ладно, повторюсь. Тем более, что можно немного скорректировать детали. Итак: на Украине, наши младшие братья поймут, что их в очередной раз европейцы предали. Что Зеленский продал их землю сионистам. Что кроме нас они никому больше не нужны и единственный способ сохранить Украину - это вернуться в Россию.



За сим, увы, последуют традиционные для Украины еврейские погромы, хаос, голод и т.д.



Как и в Европе, кстати.



Вот ведь парадокс - спокойнее всего несчастным евреям будет в России. Мы реально интернационалисты, нам вот эти фокусы с перевешиванием вины на других всегда были чужды. Мы склонны к самобичеванию, без привлечения сторонних персон.



А далее по списку. Читайте ранее опубликованные материалы.



В качестве дополнительных размышлений - давайте подумаем вместе, какую глобальную цель мы определим для наших детей? Пока ниша вакантна.



Белый лист.



Tabula rasa.