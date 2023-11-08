|Скрипнуло колесо Истории... и понесло мир в новом направлении, - Иван Охлобыстин
00:20 10.11.2023
Когда-то именно 7 ноября слесарь-идеалист пытался пристрелить иуду Горбачева. Но...
Ну и да Бог с ним. Было и было.
Надо жить настоящим. А оно таково: скрипнуло в очередной раз колесо Истории и понесло мир в новом направлении.
Помню недоумение некоторых читателей, когда я начал свой опус недавней давности со слова "все". Почему все, отчего все, в силу чего все - недоумевали скептики. Хотя почему недоумевали? Неужели не очевидно? Как столь высокообразованные критики "кровавого режима", рыцари свобод и половой толерантности не умеют мыслить стратегически и свои многоумные анализы основывают на сиюминутной человеческой логике, столь же зыбкой и сиюминутной, как поверхность лесного болота.
Почему не включали в расчеты патологическую зависимость европейского мышления от законов лавочного индивидуализма? Маркса не читали или надеялись, что это теперь не актуально? Нет, актуальнее, чем раньше.
Забыли, что тремя годами раньше, впущенные в Европу сотни тысяч арабских мигрантов, успели стать ее полноправными гражданами?
Не знали, что Америка основной своей задачей на данном историческом периоде поставили разрушение европейской экономики, надеясь исправить свою ошибку с переносом большой части производств в Китай, которого сейчас боится?
Что та же Европа, декларируя свою независимость от наших энергоносителей, никогда не прекращала их закупать?
Да и еще тысяча других факторов, гарантирующих нашу победу в обозримом будущем, даже вне зависимости от наших талантов.
Как это не мудро.
Но что есть, то есть.
Что же ждать далее?
Собственно говоря я сотни раз уже это описывал. Ну ладно, повторюсь. Тем более, что можно немного скорректировать детали. Итак: на Украине, наши младшие братья поймут, что их в очередной раз европейцы предали. Что Зеленский продал их землю сионистам. Что кроме нас они никому больше не нужны и единственный способ сохранить Украину - это вернуться в Россию.
За сим, увы, последуют традиционные для Украины еврейские погромы, хаос, голод и т.д.
Как и в Европе, кстати.
Вот ведь парадокс - спокойнее всего несчастным евреям будет в России. Мы реально интернационалисты, нам вот эти фокусы с перевешиванием вины на других всегда были чужды. Мы склонны к самобичеванию, без привлечения сторонних персон.
А далее по списку. Читайте ранее опубликованные материалы.
В качестве дополнительных размышлений - давайте подумаем вместе, какую глобальную цель мы определим для наших детей? Пока ниша вакантна.
Белый лист.
Tabula rasa.