Мигрантам в Москве напоминают о правилах регистрации и российских законах, - НГ

00:32 10.11.2023

9.11.2023

По пути в центр "Сахарово" прибывшие на работу в РФ граждане других государств получают полезные консультации

Татьяна Астафьева



Перед посадкой в автобус, следующий до миграционного центра, иностранцам раздают специальные памятки. Фото Игоря Харитонова

В Москве юристы и общественники рассказывают прибывшим в Россию иностранным гражданам об их правах и обязанностях, ликбез проводят прямо в рейсовых автобусах по пути в миграционный центр "Сахарово". Информационные встречи стартовали в первые дни ноября. Иностранцам напоминают о правилах нахождения на территории России и предупреждают о последствиях нарушения законов РФ.



Юристы, правозащитники и представители Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы регулярно консультируют приезжих мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья, разъясняя им правила проживания и условия трудоустройства в России. Как уже сообщала "НГ" (см. номер от 15.11.22), проводятся такие встречи несколько раз в год в рейсовых автобусах маршрута МЦ1, следующих от станции метро "Лесопарковая" до миграционного центра "Сахарово" и обратно. На этом маршруте время в пути в одну сторону занимает чуть больше часа, и для многих пассажиров – это хорошая возможность провести время с пользой и получить нужные консультации по миграционным правилам.



"При въезде в Россию необходимо уметь разговаривать на русском языке, – напоминает базовые правила успешного пребывания в РФ представитель общественного пункта охраны правопорядка № 15 ТиНАО Алхан Тагиев. – Знание русского языка позволит получить человеку все необходимые документы и не стать нелегалом. Ведь кто такой нелегал? Нелегал – это человек, который без знания языка ходит по знакомым в поисках подработки, он полностью зависим от окружения и бесправен. Для такого человека есть риск остаться без оплаты или нарваться на мошенников, которые через десятые руки передадут ему клочок о регистрации, а тот при первой же проверке правоохранителями принесет только проблемы, так как велика вероятность, что бумажка окажется фальшивкой. Еще хуже, если человек и вовсе пересекает границу нелегально. В этом случае он вообще не сможет оформить документы в России, его депортируют при первой же проверке и на три года запретят въезд".



Чтобы легализовать пребывание в РФ и получить патент, вид на жительство или гражданство, необходимо соблюдать миграционное законодательство, повторяет простые правила Алхан Тагиев. "Для этого должна быть чистая биография, то есть без правонарушений. Липовая регистрация или незаконное пересечение границы эту биографию портит", – пояснил общественник.



Выявляются нарушения во время регулярных проверок правоохранителями граждан из стран СНГ, а также во время масштабных федеральных рейдов. В этом году такие мероприятия проходили дважды – летом и осенью. "В результате рейдов в России было выявлено 96 тыс. правонарушителей. Из них 73 тыс. нарушили правила въезда, 22 тыс. нарушили законодательство в области трудовой деятельности. В отношении 15 тыс. было принято решение о депортации", – привел статистику Тагиев.



Он отметил, что можно быть честным и законопослушным, но, упустив какое-то правило, отступив от норм законодательства по мелочи, например затянув с получением документов, очень легко стать нарушителем и получить проблемы. Общественник отмечает: необходимо помнить, что регистрироваться нужно непосредственно в тех местах, где живешь, и не забывать продлевать, обновлять документы, если срок их действия подходит к концу. "Многие мигранты жалуются, что им отказали в получении каких-то документов, но при разбирательстве выясняется, что они просто не продлили их вовремя", – сказал он в разговоре с корреспондентом "НГ".



Сами мигранты согласны со всеми правилами, но считают, что соблюдать их не всегда просто. "Многие владельцы жилья, которые сдают его приезжим, боятся делать регистрацию или просто не хотят, – рассказала "НГ" гражданка Таджикистана Матлюба. – Мне пришлось просить родственников помочь: у них есть гражданство и недвижимость в России, и они смогли оформить необходимые документы. В остальном сложностей не возникло". Матлюба рассказала, что для оформления патента ей потребовалось получить ИНН, СНИЛС и пройти экзамены на знание русского языка и культуры. "Вопросы были несложные, например про значения цветов флага или про даты государственных праздников. Всего в анкете 20 вопросов, на заполнение дается 40 минут. Сертификат о прохождении конкурса действует три года", – поделилась она своим опытом.



Получить консультации о правилах легализации в стране, приобретения патента, вида на жительство и гражданства на законных основаниях можно и другими способами. Например, при помощи бесплатной московской горячей линии для трудовых мигрантов по номеру 8-495-539-25-20. На линии работают операторы со знанием узбекского, киргизского, таджикского и азербайджанского языков. Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00.



Также иностранные граждане могут обращаться со своими вопросами на электронную почту info@ic-migrant. ru. На ряд вопросов можно получить ответы при помощи чат-бота в мессенджере Telegram "Мигрантам о Москве". Общение в нем ведется на русском, узбекском, киргизском, таджикском, азербайджанском и молдавском языках.



В рамках проекта трудовые мигранты могут получить ответ более чем на 200 вопросов, расписанных с учетом специфики следующих стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина. Ответы по темам, требующие согласования – касающиеся въезда и выезда из РФ, миграционных карт и регистрации, – были согласованы Главным управлением МВД России по Москве на соответствие законодательству Российской Федерации.