Взломать украинскую оборону. Только мощное наступление способно изменить ход войны, - Владислав Шурыгин

00:42 10.11.2023

Сегодняшняя стратегия ВСУ, при всей внешней абсурдности - бессмысленных атак и штурмов, не имеющих внятных оперативных, не говоря уже о стратегических, целей, тем не менее, логически обоснована. И логика эта была изложена главкомом ВСУ Залужным в его статье. Только не все смогли ее уловить в потоке слов.



Да, ВСУ утратили возможности нанести России масштабное военное поражение ("глубокий и красивый прорыв" по выражению Залужного), растратили резервы и понесли огромные потери. Тем не менее, боеспособность ВСУ поддерживается, поставки вооружения, техники и боеприпасов, хотя и существенно снижены, но сохраняются на достаточном, для продолжения войны, уровне.



И теперь командованию ВСУ необходимо "довести" войну до той самой "позиционно- тупиковой", о которой написал Залужный, и которая, по мнению американских кураторов, в среднесрочной перспективе (6-9 месяцев) поставит Россию перед необходимостью искать выход из войны. И главная причина, которая должна вынудить Москву начать такой поиск, - неприемлемый рост потерь на фоне "позиционного тупика". Для этого ВСУ должны приложить все силы для максимального втягивания российских войск в изматывающие сухопутные ("мясные") бои.



Поэтому, собственно, нам сегодня и навязываются изматывающие бои на наиболее угрожающих направлениях (Крынки, Работино, Авдеевка и проч.) вынуждая нас непрерывно использовать свои резервы для купирования угроз и отбрасывания противника. Почти полная нечувствительность украинцев к потерям позволяет украинскому командованию не обращать внимания на собственные жертвы. Главная цель - нанести как можно больше потерь русским, довести соотношение этих потерь, в идеале, до один к одному, один к двум.



Даже три убитых украинца за одного русского, по мнению Залужного и его штаба, создадут, в перспективе предстоящих в России выборов, чрезвычайно негативный фон, и, по замыслу авторов этой стратегии, вынудят российское руководство, либо пойти на переговоры, либо максимально снизить военную активность, дав, тем самым, такую необходимую сейчас, Украине и Западу, паузу для "разгона" ВПК стран НАТО и США, а так же восстановления боеспособности ВСУ.



Чем мы можем ответить на этот очередной "стратегический замысел" "Бахмутского мясника" Залужного? Прежде всего, грамотным использованием нашего превосходства в воздухе и средствах поражения.



Необходимо существенно наращивать артиллерийские группировки, насыщать их современными артсистемами, системами контрбатарейной борьбы, средствами РЭБ. Необходимо максимально "дистанцироваться" от противника - наносить ему максимальный урон на дальних дистанциях.



Но это только один из элементов противодействия. Главный же - наступление! Только мощное наступление, взламывающее украинскую оборону, "обнуляющее" всю их стратегию способно изменить ход войны.