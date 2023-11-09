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Почему в Азербайджане преследуют пророссийски настроенных граждан
03:05 10.11.2023

Странная многовекторность Баку. Или заговор против Алиева?
Почему наш "друг и партнер" преследует пророссийски настроенных граждан

Дмитрий Родионов

Известный азербайджанский политолог Назакет Мамедова арестована в Баку. По абсурдному обвинению в шпионаже в пользу России.

Мамедова, действительно, считается пророссийски настроенной, поддерживает СВО, выступает за дружбу, интеграцию Азербайджана с Россией и Ираном. Периодически выступает в российских СМИ. Можно ли считать это поводом для обвинения в шпионаже, тем более, человека, который отродясь не имел никакого доступа к каким-либо секретам?

Оказывается, можно.

При этом, как рассказывает ТГ-канал "Туранский экспресс", она никогда не была замечена в каких-либо оппозиционных делах, напротив, является убежденной сторонницей президента Ильхама Алиева.

Разумеется, будь она даже оппозиционеркой, это не являлось бы оправданием для репрессий против нее, если она не совершила ничего противозаконного.

Однако, судя по всему, в Азербайджане есть вещи, которые не объявляются официально запрещенными, однако признаются таковыми де-факто - например, наличие пророссийской позиции. А если человек еще и ездит периодически в Россию, выступает на российском телевидении - точно "шпион".

Это можно было посчитать недоразумением, случайностью, если бы не становилось тенденцией. Три месяца назад были арестованы лидер Евразийского движения Азербайджана Ибрагим Сель (Гасанов) и его помощник Ибрагим Гумбатов. Обвинения столь же нелепы, как и в случае с Мамедовой. Им вменяют… внимание… встречу в Москве с философом Александром Дугиным (очевидно, чудовищное преступление), получение денег в сумме 400 тысяч долларов (которых никто в глаза не видел) и контакты с ФСБ. В этом вообще-то любого можно обвинить, заявив, что то или иное лицо, с которым общался задержанный - сотрудник ФСБ, и поди докажи, что это не так (интересно, справка от ФСБ о том, что человек у них не работает, подойдет в качестве доказательства?).

Отмечу, что, как и в случае с Мамедовой, речь идет о людях, поддерживающих действующую власть, а не о каких-то инакомыслящих.

Впрочем, их все же можно назвать так. Инакомыслие их заключается в поддержке курса на сближение с Ираном и Россией.

В последние годы на фоне обострения конфликта с Арменией, в Азербайджане резко усилились антииранские настроения. Соседняя страна рисуется в СМИ как потенциальный агрессор, желающий забрать себе Северный Азербайджан (в Иране есть провинция Южный Азербайджан, территория АР же считается Северным Азербайджаном). В противовес этому пропагандируется идея сближения с Турцией (один народ, два государства), вплоть до полного с ней слияния - в этом власти Азербайджана почему-то угрозы не видят. За публично высказываемые симпатии Ирану можно сразу получить обвинение в "шпионаже". Доходит до гонений на шиизм, который считается "мягкой силой" Ирана - при том, что большинство мусульман в Азербайджане именно шииты.

Под фактическим запретом также и публичная поддержка России, интеграции с ней Азербайджана и особенно - СВО.

Если заглянуть в азербайджанские СМИ, можно за голову схватиться - столь откровенной проукраинской пропаганды не найти даже в соседней не очень дружественной России Грузии. Каждый день в новостях рассказывают о том, как "злая Россия" продолжает терзать своей "агрессией" "свободную Украину", в репортажах из зоны СВО озвучиваются все киевские нарративы. Разумеется, репортажи делаются только со стороны незалежной.

Несколько месяцев назад известный провластный журналист (ставший таковым в обмен на то, что его выпустили из тюрьмы, куда он был ранее отправлен режимом, которому теперь так служит) Эйнулла Фатуллаев в интервью спросил посла России, может ли он так же легко попасть в Донбасс с российской стороны, как может сделать это с украинской, на что тот ответил, что для этого нет никаких препятствий. Понятно, ни Фатулаев, ни кто-либо еще из азербайджанских журналистов этим приглашением не воспользовался.

А Назакет Мамедова неоднократно посещала Донбасс по собственной инициативе, после чего рассказывала азербайджанской аудитории правду о происходящем там. Судя по всему, в Азербайджане этого делать просто нельзя.

Обращает на себя внимание факт, что с начала СВО в городах Азербайджана сразу начали устраивать несанкционированные акции возле российских учреждений в поддержку Украины, на что полиция никак не реагировала. Полное отсутствие акций в поддержку России говорит не о том, что ее никто в стране не поддерживает, а о том, что такие вещи чреваты тем, что уже произошло с Мамедовой, Гасановым и Гумбатовым, и все это понимают.

Наконец, стоит напомнить, что Азербайджан едва ли не с первых дней СВО направляет Украине помощь. Пока, к счастью, не военную, а гуманитарную, но, как говорится, ключевое слово "пока".

В июне этого года президент Украины Зеленский приезжал в Баку, где его тепло встретил Ильхам Алиев, демонстративно общаясь на английском языке. Зеленский поблагодарил Алиева за участие в восстановлении инфраструктурных объектов и выразил надежду "на дальнейшую помощь в восстановлении страны и в инвестиционных проектах на Украине".

А в августе посол Азербайджана в Киеве Сеймур Мардалиев во время встречи с заместителем министра внутренних дел незалежной Богданом Драпятым заявил, что Баку полностью на стороне Киева, и анонсировал увеличение размера пакета помощи Украине.

"Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством в отпоре агрессии РФ. Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования. Мы уже взяли на себя политические обязательства относительно финансовой, гуманитарной и иной помощи Украине", - заявил посол.

Как это сочетается с постоянными заявлениями Алиева о дружбе и стратегическом партнерстве с Россией? Друзья и партнеры так себя не ведут. Напомню: спустя сутки после признания Россией ДНР и ЛНР Алиев прилетал в Москву, где была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, в которой сказано, что РФ и АР воздерживаются от любых действий, наносящих, по мнению одной из сторон, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. Что-то не похоже, что Баку придерживается этого документа.

Отмечу также, что в последнее время участились разговоры о возможности присоединения Азербайджана к созданным на постсоветском пространстве объединениям: ЕАЭС и даже ОДКБ, на такие соображения наталкивает риторика официальных лиц страны. Но простые граждане за подобные предложения, озвученные вслух, запросто могут оказаться за решеткой по обвинению в "шпионаже" в пользу России.

Резонный вопрос: как вполне дружественная по отношению к России риторика верховной власти Азербайджана сочетается с оголтелой русофобской пропагандой и преследованием пророссийских журналистов, экспертов и активистов? Или Алиев и его администрация банально не в курсе происходящего, не читают местную прессу?

А может, речь идет о заговоре против главы Азербайджана в недрах службы госбезопасности? И таким образом президента хотят подставить или же намеренно репрессируют наиболее последовательных его сторонников, не готовых поменять позицию в угоду конъюнктуре?

Вопросов много. Но главный - к властям РФ: примут ли они какое-то участие в решении судьбы пророссийских политиков и журналистов? Понятно, что речь идет о гражданах Азербайджана и это, казалось бы, внутреннее дело другой страны. Однако надо понимать, что для нас эти люди в разы более свои, чем банда азербайджанских преступников с российскими паспортами, терроризировавшая Санкт-Петербург.

К тому же, в концепцию российской внешней политики нужно закладывать тезис о необходимости помогать своим везде и всегда, вне зависимости от гражданства. В противном случае, было бы странно ждать от наших бывших соотечественников любви и уважения к России.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699574700


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