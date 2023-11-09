Вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев возглавил Госстрой Киргизии

|19:05 Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
18:23 Путина очень беспокоит чем набить желудки казахов
15:26 Война на Ближнем Востоке: израильтяне могут не опасаться нефтяного эмбарго, - Д.Нефедов
15:24 Пошли на сближение: Москва и Бишкек наращивают сотрудничество, - К.Логинова
15:22 Дилеры автобрендов из Китая стали лидерами рынка России
15:20 В России арестованы счета армянского поставщика Utair по иску о неполученных двигателях
15:18 Путин и Токаев подписали очередную филькину грамотку - "трехлетний план действий между Россией и Казахстаном"
15:13 Начался массовый исход мигрантов из России
14:55 Бои в Газе: Палестинские бойцы открывают второй фронт против израильтян, - СП
14:42 За деньги – нет: как много СМИ закроются в Казахстане из-за новых запретов?
11:25 В Европу вернулась Хрустальная ночь: политики благославляют погромы, - СП
09:58 54-я бригада БандерАрмии массово сдается в плен под Купянском
09:54 Бардак. Что происходит в системе государственной поддержки казахстанского предпринимательства? - Е.Косенко
09:37 ФИДЕ решила провести чемпионат мира по быстрым шахматам-2023 в Самарканде
09:23 В крапинку... В Казахстане не могут остановить эпидемию кори
09:20 "Неизвестные" ракеты с утра падают на базы США в Сирии - Аль-Харир и Эль-Омар
09:17 Мишки - домой! Китай забрал всех панд из зоопарков США
09:16 Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься, - Тимофей Бордачев
08:30 Тегеран уговаривает арабский мир надавить на Израиль, - Игорь Субботин
08:18 Тотальная мобилизация на Украине: когда хата уже не с краю, - А.Белов
08:13 "Казатомпром" заключил мощный контракт с Китаем
08:08 Дэвид Хендриксон: Почему мы разрешаем израильско-украинскому хвосту вилять американской собакой?
07:55 Россия и Китай скоординировали свои стратегии на Ближнем Востоке, - Тисако Масуо
07:46 Путин прилетел в Казахстан. В рамках визита пройдут...
07:28 Пентагон подвердил, что йеменские хуситы сбили БПЛА MQ-9 Reaper
01:35 СССР- 2: перспективы стратегии, - Андрей Школьников
01:28 Начался снос незаконных построек на территории дендропарка в Ташкентской области (видео)
01:25 Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис
01:23 Новая волна: насколько опасен видоизмененный гонконгский грипп
01:19 Зеленский или Залужный? США поощряют грызню бандеровских вождей, - Washington Post
01:08 Мигрантов в РФ будут приучать к традиционным ценностям, - НГ
00:58 Израильский ЦАХАЛ сгинет в тоннелях Газы? - Константин Ольшанский
00:55 Данияр Ашимбаев: Советская национальная политика, по сути, создала те нации, которые получили государственность после распада СССР
00:52 Как "соросята" довели Латвию до гей-браков, - Ст.Лещенко
00:47 Каракалпаки: основы идентичности, - Заринэ Джандосова
00:42 От Дуная до Алтая: каковы перспективы общетюркской патентной организации, - А.Губенко
00:13 Англосаксы теряют власть над миром, - В.Прохватилов
00:12 Ближний Восток: одиночество Палестины и громкие слова, - В.Бурт
|Вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев возглавил Госстрой Киргизии
03:07 10.11.2023
Вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев возглавил Госстрой
Бишкек (АКИpress) – Вице-мэр города Бишкек Нурдан Орунтаев назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров.
Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.
Коллективу 9 ноября его представил первый заместитель председателя Кабмина Адылбек Касымалиев.
Орунтаев сменил на этой должности Мырзабека Жыпаркулова.
Вице-мэром он проработал с августа 2022 года.