 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев возглавил Госстрой Киргизии
03:07 10.11.2023

Вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев возглавил Госстрой

Бишкек (АКИpress) – Вице-мэр города Бишкек Нурдан Орунтаев назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров.



Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Коллективу 9 ноября его представил первый заместитель председателя Кабмина Адылбек Касымалиев.

Орунтаев сменил на этой должности Мырзабека Жыпаркулова.

Вице-мэром он проработал с августа 2022 года.

Источник - АКИpress
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