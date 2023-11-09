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Путешествие в Акорду. Что искал Путин в столице Казахстана, - репортаж А.Колесникова
03:11 10.11.2023

Путешествие в Акорду
Что искал Владимир Путин в столице Казахстана

9 ноября президент России Владимир Путин провел в Казахстане. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников постарался понять, для чего нужно было это делать.

Ранним, совсем ранним утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поехал в международный аэропорт Астаны, чтобы встретить Владимира Путина, который поздней ночью вылетел из Москвы. Это, конечно, был знак. Нужно было только распознать его. Не сказать что все просто охнули, но тем не менее: президент Казахстана в лучшем случае (то есть как в случае с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который прилетел сюда, в Астану, 1 ноября, и в случае с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прилетел 2 ноября, а также в случае с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прилетевшим, как и остальные, на саммит тюркских государств в эти же дни) провожал коллег в аэропорт, а не встречал их.

В государственной резиденции "Акорда" должны были бы, казалось, привыкнуть к протокольным деталям и могли бы приспособиться решать оргвопросы. Между тем на входе в резиденцию у нас долго пытались забрать на хранение телефоны и ноутбуки, и у нас не было шансов объяснить, зачем они нам нужны внутри. Гораздо больше, это очевидно, они были нужны им снаружи. "Все оставляем! - повторял молодой сотрудник службы безопасности президента Казахстана на входе.- Не в музей идете!"

А мне казалось, именно в музей. "Акорда" и есть музей, прежде всего памяти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он ее придумал, расчертил даже, построил, принимал, развесил здесь картины, повествующие о ходе строительства его Астаны, а потом его Нур-Султана, где все - вот этими самыми руками.

В пресс-центре я вижу, например, картину по всем признакам 2006 года. Признаки состоят в том, что на картине изображена "Зажигалка", то есть Министерство индустрии и торговли, и "Байтерек", смотровая башня Астаны, а больше и ничего, один только лес вокруг. То есть в 2006 году примерно так все и было.

Где сейчас находится Нурсултан Назарбаев, доподлинно вам никто не скажет. То, что с ним происходит, именно так и называется: "отошел от дел". Возможно, он в Астане, а может, в Дубае или в Турции. И хорошо, наверное, что никому лишний раз не докладывается.

Из "Акорды" два президента, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, вышли на связь с участниками ежегодного форума межрегионального сотрудничества. Президент Казахстана призывал не конкурировать на рынке удобрений и сильно тревожился по поводу "надвигающегося дефицита водных ресурсов" (а это реально проблема для Казахстана). Докладывали вице-премьеры, Серик Жумангарин и Алексей Оверчук, но так, что их, казалось, необычайно тяготит прискорбная необходимость произносить слова.

Открывая переговоры в узком составе, господин Токаев рассказал, что в то утро, когда прилетел господин Путин, вышел полумесяц в окружении звезд и что это, конечно, тоже знак. Прежде всего это был знак того, что президент Казахстана в это утро очень рано встал.

Более или менее интересными в протокольной части переговоров были сообщения о том, что на юге Казахстана начнут строить три русские школы и что в Казахстане пройдут "Русские сезоны" с участием большого количества соответственно российских коллективов.

Русских школ, где обучение идет по российской программе, в Казахстане нет. Более того, все эти годы казахстанская сторона настаивала, что и не нужно: в школах Казахстана и так преподают многие предметы на русском языке, и разве этого недостаточно? Но для кого-то точно недостаточно. И вот наконец брешь, похоже, пробита.

С "Русскими сезонами" тоже не все гладко. Так, один из организаторов гастролей российских исполнителей признавался, что ничто еще не давалось ему так трудно, как организовать приезд ледового шоу Татьяны Навки. Андрей Макаревич (признан иностранным агентом в РФ, но не в Казахстане.- "Ъ") при этом то же самое может рассказать про себя и свою группу (эти гастроли до сих пор под сомнением, намечены на декабрь, и не факт, что состоятся).

Среди соглашений, которые были подписаны по итогам визита, есть смысл сказать про меморандум о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане, ибо многие годы в стране две беды - электроэнергия и тепло. И вот насчет тепла договорились.

Произнося заявление для прессы в зале, где министров и чиновников было намного больше, чем, как говорит Реджеп Тайип Эрдоган, членов прессы (так, пишущих журналистов было, строго говоря, два), Владимир Путин демонстрировал между тем прекрасное настроение. Ему хотелось пошутить. Первый раз он попытался это сделать, когда говорил про одно из соглашений:

- Поставки электроэнергии и угля… Тут есть вопросы, которые требуют согласования по цифрам… Мы готовы идти на встречу казахстанским коллегам, требуется согласование по цифрам…

Тут отказал микрофон.

- Мы готовы идти навстречу казахстанским коллегам…- беззвучно продолжил президент.

- Не хотят…- пожал плечами господин Путин.

Но тут микрофон снова заработал.

- Захотели,- прокомментировал российский президент.- Как сказал, что готовы идти навстречу,- сразу, раз - и включили.

Второй раз Владимир Путин оживился, когда говорил про растущий ВВП России.

- Не такой, конечно, как в Казахстане,- заметил Владимир Путин.- Но у нас экономика растет! Под 3% роста - прилично! За последние два месяца 5,2% роста каждый месяц! Но что самое главное и что нас очень радует - меняется структура. В общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России. Никогда!

А ведь верно, видимо, говорят: кому война, а кому мать родна.

Андрей Колесников, Астана

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699575060


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