Агентство стратегических реформ Узбекистана реорганизуется. Шухрат Вафаев покидает пост главы АСР

03:14 10.11.2023

Агентство стратегических реформ реорганизуется. Шухрат Вафаев покидает пост главы АСР



Президент освободил от должности гендиректора Агентства стратегических реформ Шухрата Вафаева. АСР реорганизуется: его глава становится одновременно заместителем руководителя Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа АП, численность штата и заместителей сокращается и другое.



Шухрат Абдушарифович Вафаев освобожден от должности генерального директора Агентства стратегических реформ (АСР) при президенте Узбекистана, сообщил "Газете.uz" источник в правительстве.



Как ожидается, его место займет сотрудник Администрации президента Баходир Рахматов.



8 ноября президент Шавкат Мирзиеев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности АСР (копия документа есть у "Газеты.uz). В частности, теперь генеральный директор агентства одновременно является заместителем руководителя Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации президента (на момент публикации этот пост занимает Бекзот Мавлонов). Он по-прежнему будет назначаться и освобождаться от должности президентом.



Заместители главы АСР по своему статусу приравниваются к заведующему сектором Администрации президента, назначаются и увольняются помощником президента.



По новой структуре у гендиректора агентства остается один заместитель (сейчас есть еще один первый заместитель и заместитель). Также сокращаются почти все управления и отделы, в том числе Управление продвижения стратегических инициатив, Управление мониторинга госпрограмм, Управление по работе с международными финансовыми институтами и международными организациями, Управление координации реформ в сферах и отраслях, Управление оценки реформ и выявления системных проблем, Управление совершенствования государственного управления и другие.



Вместо них создаются группа выработки важных инициатив на основе изучения передового зарубежного опыта и рейтингов, группа оценки и мониторинга эффективности реализуемых реформ, группа выработки важных инициатив на основе взаимодействия с международными и зарубежными организациями и институтами, группа взаимодействия с зарубежными экспертами и советниками, группа выработки важных инициатив на основе взаимодействия с научными организациями, группы проектного управления.



Агентство из проспекта Амира Темура, 107Б переезжает в здание администрации президента по улице Ислама Каримова, 43.



Численность штата сокращается с 50 до 20 человек.



Агентство стратегического развития было создано в июле 2021 года. В его задачи были включены привлечение инвестиций и реализация проектов в разрезе отраслей и регионов. В сентябре 2022 года орган был реорганизован в Агентство стратегических реформ, а его руководителем стал Шухрат Вафаев.



