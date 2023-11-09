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|За аферы с землей. Задержан аким казахского Атырау Уразбаев
08:51 10.11.2023
Прокуратурой Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата города Атырау по факту незаконного распределения земельных участков на территории города.
9 ноября т. г. в рамках данного дела задержан экс-аким города Атырау Уразбаев К.К.
В силу требований CT.201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.
Динара Халдарова