 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 10.11.2023
09:15  Пока Шойгу раздает ордена... УкрАрмия успешно форсировала Днепр
09:12  Прагматичность измен и предательства. "Союз" России и Казахстана, - К.Аверьянов
09:09  Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии, - Глеб Простаков
09:05  Казахстан оказался самым близким союзником Кремля. Обнимашки с камнем за пазухой, - НГ
09:02  Турция и Израиль выказывают готовность к торговой войне, - Игорь Субботин
08:51  За аферы с землей. Задержан аким казахского Атырау Уразбаев
03:14  Агентство стратегических реформ Узбекистана реорганизуется. Шухрат Вафаев покидает пост главы АСР

03:11  Путешествие в Акорду. Что искал Путин в столице Казахстана, - репортаж А.Колесникова
03:10  Почему молодые обеспеченные белые американцы поддерживают ХАМАС
03:07  Вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев возглавил Госстрой Киргизии
03:05  Почему в Азербайджане преследуют пророссийски настроенных граждан
00:47  В пьяной ссоре в ресторане экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев забил до смерти свою жену
00:42  Взломать украинскую оборону. Только мощное наступление способно изменить ход войны, - Владислав Шурыгин
00:32  Мигрантам в Москве напоминают о правилах регистрации и российских законах, - НГ
00:28  Госбюджеты превращаются в машины по обслуживанию долгов, - В.Катасонов
00:22  А в московских ресторанах пьют "Шабли". А на Черном море тонут корабли.., - А.Проханов
00:20  Скрипнуло колесо Истории... и понесло мир в новом направлении, - Иван Охлобыстин
00:05  Тихий океан утихомиривает Китай и США, - Н.Портякова
00:03  ЗРК С-400 стали орудием предвыборной борьбы в Индии, - Владимир Скосырев
Четверг, 09.11.2023
19:05  Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
18:23  Путина очень беспокоит чем набить желудки казахов
15:26  Война на Ближнем Востоке: израильтяне могут не опасаться нефтяного эмбарго, - Д.Нефедов
15:24  Пошли на сближение: Москва и Бишкек наращивают сотрудничество, - К.Логинова
15:22  Дилеры автобрендов из Китая стали лидерами рынка России
15:20  В России арестованы счета армянского поставщика Utair по иску о неполученных двигателях
15:18  Путин и Токаев подписали очередную филькину грамотку - "трехлетний план действий между Россией и Казахстаном"
15:13  Начался массовый исход мигрантов из России
14:55  Бои в Газе: Палестинские бойцы открывают второй фронт против израильтян, - СП
14:42  За деньги – нет: как много СМИ закроются в Казахстане из-за новых запретов?
11:25  В Европу вернулась Хрустальная ночь: политики благославляют погромы, - СП
09:58  54-я бригада БандерАрмии массово сдается в плен под Купянском
09:54  Бардак. Что происходит в системе государственной поддержки казахстанского предпринимательства? - Е.Косенко
09:37  ФИДЕ решила провести чемпионат мира по быстрым шахматам-2023 в Самарканде
09:23  В крапинку... В Казахстане не могут остановить эпидемию кори
09:20  "Неизвестные" ракеты с утра падают на базы США в Сирии - Аль-Харир и Эль-Омар
09:17  Мишки - домой! Китай забрал всех панд из зоопарков США
09:16  Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься, - Тимофей Бордачев
08:30  Тегеран уговаривает арабский мир надавить на Израиль, - Игорь Субботин
08:18  Тотальная мобилизация на Украине: когда хата уже не с краю, - А.Белов
08:13  "Казатомпром" заключил мощный контракт с Китаем
08:08  Дэвид Хендриксон: Почему мы разрешаем израильско-украинскому хвосту вилять американской собакой?
07:55  Россия и Китай скоординировали свои стратегии на Ближнем Востоке, - Тисако Масуо
07:46  Путин прилетел в Казахстан. В рамках визита пройдут...
07:28  Пентагон подвердил, что йеменские хуситы сбили БПЛА MQ-9 Reaper
01:35  СССР- 2: перспективы стратегии, - Андрей Школьников
01:28  Начался снос незаконных построек на территории дендропарка в Ташкентской области (видео)
01:25  Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис
01:23  Новая волна: насколько опасен видоизмененный гонконгский грипп
01:19  Зеленский или Залужный? США поощряют грызню бандеровских вождей, - Washington Post
01:08  Мигрантов в РФ будут приучать к традиционным ценностям, - НГ
00:58  Израильский ЦАХАЛ сгинет в тоннелях Газы? - Константин Ольшанский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
За аферы с землей. Задержан аким казахского Атырау Уразбаев
08:51 10.11.2023

Прокуратурой Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата города Атырау по факту незаконного распределения земельных участков на территории города.

9 ноября т. г. в рамках данного дела задержан экс-аким города Атырау Уразбаев К.К.

В силу требований CT.201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

Динара Халдарова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699595460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС
- Алихан Смаилов на встрече с Президентом Узбекистана: Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до $10 млрд
- AMANAT предлагает запретить азартные игры лицам младше 25 лет
- О визите Путина
- Законопроект по вопросам обеспечения безопасности детей будет широко обсуждаться с общественностью - Т. Дуйсенова
- Встреча Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан Жамаубаева Е.К. с представителями миссии Международного валютного фонда
- О религиозности
- Состоялась первая министерская встреча в формате "Центральная Азия – Большая семерка"
- В 10 регионах страны расследуются дела в отношении организаторов финпирамиды "Eolus"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  