За аферы с землей. Задержан аким казахского Атырау Уразбаев

08:51 10.11.2023

Прокуратурой Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата города Атырау по факту незаконного распределения земельных участков на территории города.



9 ноября т. г. в рамках данного дела задержан экс-аким города Атырау Уразбаев К.К.



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Динара Халдарова