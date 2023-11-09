Турция и Израиль выказывают готовность к торговой войне, - Игорь Субботин

09:02 10.11.2023

09.11.2023



Соседи по региону посылают друг другу сигналы о близости санкций

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Израильская сеть магазинов "Shufersal" уже отказалась от турецких продуктов.

Турецкая политическая элита показала готовность бойкотировать те мировые бренды, которые, по ее мнению, поддержали израильскую операцию в секторе Газа. В здании Великого национального собрания (парламента) прекращена продажа товаров, чьи производители не угодили истеблишменту. Это называют шагом к более широкому бойкоту. Ранее на запретительные меры пошли израильские супермаркеты, которые ограничили импорт из Турции. Торговые связи двух стран не несли серьезного урона даже во время более крупных ранее случавшихся кризисов, но нынешние шаги вызывают опасения за будущее отношений.



Великое национальное собрание Турции официально уведомило, что "продукция компаний, поддерживающих Израиль, не будет продаваться на территории парламента".



Источник агентства Reuters в законодательном органе уточнил, что запретительные меры коснулись производителей газированных и кофейных напитков. По его словам, инициатива парламентариев была призвана ответить на "огромный общественный резонанс", который возник вокруг мировых брендов, якобы поддержавших наступательные действия израильской армии в секторе Газа.



Одним из первых о необходимости отказаться от использования ряда брендов на днях заявил спикер парламента Нуман Куртулмуш, выступая в провинции Орду. "Отныне мы ничего не будем покупать и собираемся выбросить то, что купили", – категорично заявил депутат, представляющий возглавляемую президентом страны Партию справедливости и развития. Высказывания шли в русле ужесточившегося за последние недели политического дискурса по отношению к Израилю – стране, с которой турецкое руководство успело восстановить дипотношения.



Агентство Reuters называет инициативу членов Великого национального собрания только "одним из первых действий" руководства страны в санкционной сфере. Отдельные представители политической элиты говорят о прекращении энергетического сотрудничества с Израилем, в рамках которого страны ранее планировали соединить газотранспортную инфраструктуру.



В начале этого месяца ивритоязычные издания сообщили, что сети супермаркетов в Израиле заморозили импорт товаров из Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия правительства во главе с Биньямином Нетаньяху и оправдал ХАМАС. Так, от продуктов, произведенных в республике, отказалась крупнейшая сеть Shufersal, а также конкурирующие с ней Rami Levy и Yochananof. Отмечалось, что предприниматели были вынуждены пойти на запретительные шаги из-за сильного давления со стороны общества.



В последние годы Турция вошла в число наиболее значимых экспортеров Израиля. Как обращает внимание издание "Гаарец", в 2022 году республика заняла пятое место в соответствующем рейтинге после КНР, США, Швейцарии и Германии. Торговля между двумя соседями по региону не чувствовала на себе серьезного воздействия даже во время систематических дипломатических кризисов в двусторонних отношениях. А в 2022 году Израиль объявлял о повторном открытии торгово-экономического представительства в Турции.



Торговое эмбарго является популярным инструментом для того, чтобы продемонстрировать свою оппозицию и принудить соседа к диалогу. Так, готовность Турции пойти на восстановление дипотношений с Саудовской Аравией эксперты нередко увязывали с тем, что королевство в 2020 году пошло на широкий бойкот турецких товаров, чтобы продемонстрировать недовольство претензиями Анкары по поводу скандального дела Джамаля Хашогги – оппозиционного обозревателя, убитого пять лет назад на территории саудовского консульства в Стамбуле.



В разговоре с "НГ" турецкий политолог Керим Хас тем не менее выразил сомнение, что между странами начнется санкционная война. "Особенно это касается Турции, – считает эксперт. – Когда у нее возникают кризисы в отношениях с Израилем, Эрдоган никогда не предпринимает санкционных шагов. По риторике, он выглядит как самый пропалестинский лидер на Ближнем Востоке, но в действительности он самый произраильский. Так и в торговле, энергетике, и в геополитике". Аналитик указал на то, что Турция поставляет нефтепродукты на израильский рынок.



Как отмечает Хас, с начала правления Эрдогана объем торговли между Турцией и Израилем существенно вырос. "Турция обладает торговым профицитом в этих отношениях, – подчеркивает эксперт. – Она больше продает Израилю, чем Израиль продает Турции. В 2022 году турецкий экспорт в Израиль вырос до 6,7 млрд долл., в то время как из Израиля Турция покупала товаров где-то на 2,1 млрд долл. Иметь такие торгово-экономические отношения выгодно прежде всего для Анкары. В нынешних условиях, в которых находится турецкая экономика, санкции вводить опасно".



По оценкам собеседника "НГ", в торговлю с Израилем вовлечены родственники действующего президента Турции. "Когда идет речь о семейном бизнесе, война остается только в рамках риторики. В ситуации с Израилем тоже так", – заключил Хас.



Даже если Турция введет санкции против Израиля, это будет бессмысленным шагом, предполагает эксперт. "Израиль может легко заменить эти товары, так что со стороны Турции все ограничится символическими шагами", – рассуждает собеседник "НГ". Он напомнил, что в нынешней ситуации Эрдоган просто отозвал своего посла для консультаций, а не пошел на прекращение дипломатических отношений. Некоторые шаги со стороны Анкары делаются просто для того, чтобы выпустить пар в обществе, считает политолог.



Хас добавляет, что на решительные запретительные меры вряд ли пойдет и Израиль.