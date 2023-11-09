Казахстан оказался самым близким союзником Кремля. Обнимашки с камнем за пазухой, - НГ

09:05 10.11.2023

9.11.2023



Казахстан оказался самым близким союзником России



Путин и Токаев сняли напряжение между странами

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



путин, токаев, рф, казахстан, сотрудничество, форум, энергетика, транспорт О планах на будущее представители РФ и Казахстана говорили на переговорах в разных форматах.

Президент РФ Владимир Путин назвал Казахстан "наиболее близким союзником России". По его словам, партнерство двух стран носит особо привилегированный характер и базируется на принципах взаимного уважения. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об отсутствии принципиальных проблем в отношениях с Россией и "блестящем будущем" для двух стран. Об этом и многом другом президенты говорили на пятой в нынешнем году личной встрече, которая состоялась в Астане 9 ноября. Главы двух государств приняли участие по видеосвязи в заседании Форума межрегионального сотрудничества, проходившего в Костанае, и по итогам подписали пакет документов на 100 млн долл.



Владимира Путина, прилетевшего в Астану с официальным визитом рано утром 9 ноября, встречал у трапа самолета лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Акорде, резиденции президента, состоялась официальная церемония встречи российского лидера, после чего президенты приняли участие в заседании Форума межрегионального сотрудничества по видеосвязи. Хотя первоначально планировалось, что главы двух государств приедут в Костанай. В городе обновили всю инфраструктуру, потратив 13 млрд тенге (1 тенге – 0,196 руб.). Но как заметил министр нацэкономики Алибек Куантыров, деньги потрачены не зря: вся инфраструктура так или иначе останется горожанам.



Несмотря на то что форум был посвящен вопросам развития сельского хозяйства, одно из соглашений было подписано в сфере энергетики: Россия построит в Казахстане три ТЭЦ. Стороны также договорились о поставке лесоматериалов из России. До конца года откроют новые железнодорожные пункты пропуска (дополнительно к имеющимся шести) на казахстанско-российской границе для ввоза пиломатериалов. Вице-премьер-министр Серик Жумангарин пообещал рассмотреть возможности по обеспечению ежемесячного транзита казахстанского железорудного сырья. Также страны будут расширять авиасообщение. В частности, увеличат число авиарейсов QAZAQ AIR в Новосибирск и Челябинск. Владимир Путин заявил, что РФ готова впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок продуктами сельского хозяйства и продовольствием.



В форуме приняли участие представители более чем 30 регионов двух стран, которые, как заметил Путин, "на повседневной основе занимаются практическими аспектами развития всего комплекса отношений – в политике, экономике, гуманитарной сфере". Президент России отметил, что сотрудничество между регионами играет важнейшую роль для развития двусторонних отношений, поскольку у России и Казахстана самая протяженная в мире сухопутная граница – 7598,8 км.



Путин и Токаев дали оценку межрегиональному сотрудничеству, которое существует вот уже 20 лет (в пик пандемии форум не проводился), но не сошлись в данных товарооборота двух стран на 1,2 млрд долл. Российский президент обратил внимание на то, что Токаев, говоря о взаимном товарообороте за 2022 год, назвал сумму 27 млрд долл. Путин продолжил: "По нашей статистике – 28,2 млрд долл.". Несмотря на расхождение в цифрах, стороны договорились о расширении сотрудничества.



О планах на будущее говорили в ходе переговоров вначале тет-а-тет, а затем и в расширенном составе, подтвердив тем самым союзнический уровень отношений двух стран.



По словам Токаева, нынешний визит российского президента символичен и имеет большое политическое и историческое значение. Лидер Казахстана напомнил, что 10 лет назад в Екатеринбурге был подписан договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. По его убеждению, казахстанско-российские отношения, испытанные временем, останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре. Казахстанский лидер считает, что будущее для двух стран будет "блестящим, как, впрочем, и прошлое наших взаимоотношений было очень богатым". Российский президент, в свою очередь, назвал Казахстан наиболее близким союзником России. Он отметил, что страны будут дальше работать над укреплением своего суверенитета, а также над выполнением международных обязательств.



Заведующий сектором Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин сказал "НГ", что на фоне прошедшего визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан России необходимо было подтвердить свои позиции как минимум в энергетике. Тем более что накануне была обнародована информация о подписании долгосрочного контракта между казахстанской национальной компанией "Казатомпром" и китайской компанией China National Uranium Corporation Limited на поставку урана. "С одной стороны, это щелчок по носу французам. С другой, очевидно, затягивается вопрос по формату и срокам сотрудничества с Росатомом", – считает Грозин. Тем более, по его словам, состав делегации, которая прибыла в Казахстан с российским президентом, предполагал обсуждение повестки сотрудничества в энергетической сфере.



По его мнению, не менее важное направление – нефтегазовая отрасль. Россия в последний год решает энергетические проблемы Казахстана. Это поставки ГСМ, электроэнергии и природного газа, в том числе транзитом в Узбекистан. Но есть и более масштабные проекты в этой отрасли по экспорту газа в Южную Азию. А значит, и строительство новых газопроводов.



По словам Грозина, на переговорах решались практические вопросы, связанные не только с энергетической сферой, но и транспортом и перспективным расширением глобальной перестройки континентальных путей, которые Россия разворачивает с Запада на Восток и на Юг. Место Казахстана в этом глобальном проекте трудно переоценить. Казахстан – девятая по величине территория, которую не обойти, и без учета его интересов многие проекты реализовать нельзя. Поскольку Казахстан в силу своего географического положения отрезает или соединяет, в зависимости от позиции Астаны, Россию с глобальным Южным мегарегионом, который включает в себя Южную Азию, Средний и Ближний Восток и, собственно, все постсоветские государства Средней Азии. "Важно продолжать работу по практическому урегулированию вопросов, связанных с энергетикой, транспортом и расширением глобальных перевозок. Такие усилия помогут укрепить региональное сотрудничество и создать благоприятную экономическую среду для всех заинтересованных сторон", – считает Грозин.



По итогам прошедших в Астане переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали ряд документов, а также совместное заявление и план совместных действий двух стран на ближайшие три года, сообщила пресс-служба Акорды.



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За переговорами следили и авторы общественно-политических Telegram-каналов.



"Из российско-казахского межрегионального форума с участием Путина и Токаева отметим рост долгосрочных проектов: энергетика, авиасообщение, открытие филиалов учебных заведений, - отмечает "Мейстер". - Да и в целом общий фон мероприятия с констатацией партнерства и союзничества в сочетании с триллионным инвестпакетом говорит о многом. В частности, о том, что попытки "оторвать Казахстан от России", которые были частью политики НАТО и ЕС еще до 2022 года, как и во многих других случаях оказались безрезультатными".



"Выступая на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, президент Путин отметил, что в этом году в России фиксируется очень хороший урожай пшеницы, который позволит нашей стране сохранить свои лидирующие позиции на мировом рынке по экспорту этого важного товара", - отмечают авторы канала "Мюсли вслух".