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Прагматичность измен и предательства. "Союз" России и Казахстана, - К.Аверьянов
09:12 10.11.2023

Союз России и Казахстана нервирует Запад

Tекст: Кирилл Аверьянов

Целую серию значимых соглашений заключили Россия и Казахстан во время исторического (как выразился казахстанский лидер) визита Владимира Путина в Астану. Какие из этих соглашений наиболее важны и почему и Европа, и США пристально наблюдали за этим визитом и его результатами?
Завершился визит Владимира Путина в Казахстан – визит, за которым пристально наблюдали не только заинтересованные в регионе политологи, но и политики всего мира. Это и неудивительно, ведь в нынешних условиях любые крупные переговоры руководства России взвешиваются на совершенно иных весах, нежели ранее, а любые высказывания лидера страны приобретают особую значимость.

Переговоры затронули в первую очередь экономическую составляющую отношений двух стран. Отчасти они наложились на проходивший в Костанае XIX Форум межрегионального сотрудничества (на данный момент из 89 регионов России прямые связи с Казахстаном имеют 76), по итогам которого был подготовлен целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 млн долларов.

Динамика положительная: за 2022 год товарооборот между Россией и Казахстаном достиг 28,2 млрд долларов, а с января по август 2023-го вырос еще на 7%. Причем абсолютное большинство взаиморасчетов между странами осуществляются в рублях и тенге.

Эксперты сходятся на том, что именно Казахстан, имеющий чрезвычайно важное логистическое значение, является важнейшим в перспективе партнером России на постсоветском пространстве и своего рода "ключом" к Глобальному Югу. 1 ноября 2023 года между Казахстаном и ПАО "Газпром" было подписано соглашение сроком на 15 лет, предусматривающее транзит российского газа в Узбекистан.

Кроме того, через территорию Казахстана российская нефть поступает в Китай, а казахстанская нефть экспортируется через Краснодарский край. Проект "Один пояс – один путь" также немыслим без Казахстана, через который китайские товары попадают в Россию и Европу.

Традиционная сфера взаимодействия двух стран – космическая: космодром Байконур "зарезервирован" до 2050 года, а на 2025-й запланирован запуск ракеты-носителя "Союз-5". Плотное сотрудничество в сфере безопасности проверено на практике – в начале 2022 года именно миротворческие силы ОДКБ фактически спасли Казахстан во время массовых беспорядков.

Всего по итогам переговоров Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали в Астане семь документов, в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в области спорта и меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", "Семей" и "Усть-Каменогорск". Была анонсирована и готовность России создавать новые мощности в республике для сборки автомобилей Lada. В совместном заявлении глав государств было подтверждено намерение углублять сотрудничество по всем направлениям.

Один из наиболее чувствительных и в то же время масштабных вопросов экономического сотрудничества двух стран – планы Казахстана по строительству собственной АЭС. Цена вопроса – миллиарды долларов, и это только если измерять такой проект в деньгах.

Астана неоднократно заявляла, что будет выбирать компанию-подрядчика из многих предложений на мировом рынке. В то же время 9 ноября были сделаны заявления, отчетливо показывающие, что у российской госкорпорации "Росатом" достойные шансы. "Российские ядерные технологии сейчас являются наиболее безопасными, наиболее эффективными и дешевыми в плане строительства… Мы понимаем конкурентное преимущество именно российских решений", – сказал глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Подводя итоги встречи, лидеры двух стран подчеркнули, что партнерство Москвы и Астаны – стратегическое. "Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники", – заявил Владимир Путин.

И все же, несмотря на в целом безусловно оптимистичный итог, нельзя не отметить, что сотрудничество России и Казахстана развивается на тревожном фоне. Кроме памятных событий января 2022-го, имеют место постоянные и настойчивые попытки коллективного Запада вырвать Казахстан из налаженной схемы взаимодействия с Россией и использовать его территорию в качестве антирусской площадки. Свидетельством тому – как открытие в Алма-Ате Центра миротворческих операций НАТО, так и тот факт, что в Казахстане нашли прибежище множество противников СВО, покинувших Россию в 2022 году.

Кроме того, чрезвычайно важным знаком является и то, что визит Владимира Путина в Астану состоялся меньше чем через десять дней после визита в Казахстан Эммануэля Макрона, который, как выразилось агентство Reuters, прошел под "неодобрительным пристальным взглядом Москвы". И хотя главной целью Макрона было наладить поставки казахстанского урана во Францию (после событий в Нигере эта страна выпала из списка основных поставщиков урана Парижу), не скрывалась и вторая цель – "сдвинуть бывшие советские республики за пределы их зависимости от России" (цитата по французской газете "Ле Монд"). В частности, с помощью строительства в Казахстане АЭС французского проекта с французскими же подрядчиками.

Нет сомнения, что подобные попытки "сдвинуть" Казахстан будут предприниматься еще не раз – и европейскими лидерами, и лидером США. И в этом смысле визит Владимира Путина играет чрезвычайно серьезную роль "противовеса", дающего понять остальным игрокам на мировой арене, что Россия не собирается уступать кому бы то ни было свое влияние в регионе.

Зная о том, какое значение для России имеют добрососедские отношения с Казахстаном, США пытаются нарушить российско-казахстанские экономические связи и подорвать доверие между руководством двух стран.

Основной инструмент здесь – давление на Астану путем угрозы введения вторичных санкций с целью предотвратить предполагаемый обход Москвой западных ограничительных мер. По словам помощника министра торговли США Мэттью Аксельрода, особое внимание американцев привлечено к поставкам в Россию через Казахстан компьютерных чипов и элементов интегрированных электронных систем, которые могут использоваться для энергоснабжения и навигации ракет и дронов.

В столь непростых геополитических условиях России важно сохранять взвешенный подход к выстраиванию отношений с Казахстаном – прагматично следовать своим интересам, с пониманием относиться к позиции казахстанских партнеров и не давать воли эмоциям. К сожалению, не все российские эксперты проявляют в этом вопросе выдержанность, позволяя себе нелицеприятные высказывания в адрес соседней страны. В связи с этим крайне важно, что президент России в недавнем интервью "Казахстанской правде" подчеркнул, что партнерство России и Казахстана "базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела".

Есть надежда, что к словам президента прислушаются те спикеры, которые своими неуместными высказываниями о суверенитете и территориальной целостности Казахстана сеют рознь между двумя странами. И тем самым льют воду на мельницу западных недоброжелателей как Москвы, так и Астаны.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699596720


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