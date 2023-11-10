Пока Шойгу раздает ордена... УкрАрмия успешно форсировала Днепр

09:15 10.11.2023

Украина начала второй этап дерзкой операции по форсированию Днепра

Михаил Рябов. 10.11.2023



Создание ВСУ нескольких плацдармов на левом берегу Днепра и действие вражеских диверсионных групп уже создало трудности для логистики российской группировки – фактически перерезана важная трасса.



Об этом в эфире радио "КП" признал военкор Александр Коц, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Создание ВСУ нескольких плацдармов на левом берегу Днепра и действие вражеских диверсионных групп уже...



"Перерезана дорога, которая идет от Кинбургской косы в сторону Алешек и от Алешек в сторону Новой Каховки. Фактически сейчас эта дорога не рабочая. Она находится под огневым контролем противника. Какие-то участки физически перерезаются диверсионными группами ВСУ. Поэтому, конечно, это осложняет нашу логистику на левом берегу", – сказал Коц.



"Противник не оставляет попыток расширить плацдарм в районе н.п. Крынки. У них уже налажена с правого берега переправа. Натянуты веревки, по которым переправляются лодки с боекомплектом, продуктами питания.



Чтобы понимать масштабы боевых действий – где-то 3-4 дня назад мне сообщили, что в ходе одной из высадок на наш берег противник потерял убитыми около 42 человек. Но, к сожалению, его присутствие там сохраняется", – добавил военкор.



Считающийся близким к погранслужбе канал "Два майора" подтверждает, что ВСУ расширяют зону контроля на левом берегу и действуют дерзко.



"Важным новым элементом стало применение в районе Крынок вертолета ВСУ, который, действуя в районе нашего берега отстрелялся неуправляемыми ракетами и убыл назад. Подобная дерзкая тактика ВСУ ранее была замечена у Работино: враг на предельно низких высотах применял вертолеты для ударов по нашим позициям. В целом же ситуация прямо указывает на переход врага ко второй фазе плана операции по форсированию Днепра", – говорится в сообщении.



"Противник, похоже, любой ценой хочет перейти к следующей фазе последней попытки контрнаступа, а именно, к форсированию Днепра крупными силами с бронетехникой", – соглашается военкор Евгений Лисицын.



Российскому командованию замысел ВСУ понятен – и уже пресекается, утверждает освещающий события в СВО журналист из ДНР Алексей Акутин.



"В районе Крынок МО РФ вместе с ТОСами и РЗСО "Торнадо-Г" задействовало дивизион 130-мм САУ береговой обороны "Берег". Кроме обычных боеприпасов эти артсистемы имеют свой снаряд высокой точности "Ядро". На данный момент противник блокирован, пополнение и технику на плацдарм перебросить не имеет возможности", – пишет Акутин.



Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов называет ситуацию "непростой".



"Отступать никто не будет. Связываю очень большие надежды с новым командиром фронта. Быстрого результата не будет, будет тяни-толкай", – прогнозирует он.



"Судя по всему, насыщая район Крынок войсками, Теплинский формирует вокруг украинского плацдарма сплошную линию обороны, дабы враг, маневрируя, не мог более бесконтрольно растекаться по посадкам. И эту линию понемногу сжимают, применяя своеобразную "удавку", – описывает логику действий российской стороны журналист Акутин.