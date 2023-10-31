Гроза над китайским Центробанком, - Ю.Тавровский

10:20 10.11.2023

31.10.2023 | ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ



КПК не может мириться с "особыми отношениями" с Западом главного банка страны



Коммунистическая партия Китая недовольна деятельностью Центробанка (Народного банка Китая). 24 октября внушительное здание Центробанка в самом центре Пекина впервые в истории посетил Генеральный секретарь ЦК КПК.



Не столь давно для проведения правильной финансовой политики была создана Партийная комиссия ЦК КПК во главе с генсеком Си Цзиньпином. Партия и раньше держала Центробанк и пятерку "системных банков" под контролем через партийные организации, секретари которых выполняли функции "комиссаров". Однако этого оказалось мало. Новый партийный орган получил солидное штатное расписание и здание под офис, расположенное на т. н. "финансовой улице" поблизости от штаб-квартиры Центробанка. В новом партийном органе трудоустроили некоторых из тридцати высококвалифицированных специалистов, демонстративно уволенных из Центробанка.



Переход верховной финансовой власти от правительства к руководству Компартии можно объяснить несколькими причинами. Есть проблема с курсом юаня. Только в сентябре он упал до минимальных значений с декабря 2007 года. В том же месяце чистый отток иностранного капитала составил около 75 миллиардов долларов. Накопившиеся благодаря либеральной политике Центробанка долги местных органов власти и обслуживающих их провинциальных банков могут вызвать потерю свыше 300 миллиардов долларов. В сотни миллиардов оцениваются долговые проблемы важнейшего для ВВП Китая и социальной стабильности сектора недвижимости. Последствия пандемии и снижение спроса на китайскую продукцию в мире омрачают перспективы выхода на повышающую траекторию. В то же время у Центробанка имеются скрытые валютные резервы, которые оцениваются в 3 триллиона долларов. Эти активы не фигурировали в бухгалтерских отчетах регулятора и не учитываются в публикуемой статистике Китая. Об этой кубышке тоже шла речь во время посещения Центробанка Си Цзиньпином.



Текущие проблемы способны войти в резонанс со стратегическими волнами. Торгово-финансовая война объявлена Китаю Америкой. В этих условиях стало трудно мириться с "особыми отношениями" главного банка и его руководителей с партнерами и коллегами на Западе. За десятилетия следования Пекина в фарватере Запада Центробанк приобрел весьма независимый статус, создал дополнительные структуры в столице и в провинциях, копирующие Федеральную резервную систему США и Европейский центральный банк. Китайские банкиры стали копировать стиль руководства и даже образ жизни своих западных коллег. Выполняющая функции "партийной контрразведки" Центральная комиссия по проверке партийной дисциплины недавно обвинила их в "элитизме" и использовании западных норм. Скрепами "особых отношений" стал триллион с лишним долларов, положенный китайцами в главный американский банк. Теперь деньги возвращают в Китай, но в Пекине все еще опасаются повторения ограбления Центробанка России, у которого "заморозили" 300 миллиардов долларов.



В условиях развернутой против Китая необъявленной финансовой и торговой войны финансовый фронт становится решающим. Лояльность его командиров должна быть безусловной. В Пекине не забыли о событиях лета 2015 года, когда финансовую систему КНР лихорадило из-за необъяснимого массового бегства иностранного и китайского капитала. Тогда финансовый кризис был признан рукотворным, но серьезных оргвыводов не последовало. Начатая годом раньше общенациональная кампания борьбы с коррупцией под лозунгом "Охота на тигров и мух" только разворачивалась, и Си Цзиньпин не был готов дестабилизировать обстановку хирургическими методами. Сейчас ситуация изменилась.



После начатой на ХХ съезде КПК общенациональной мобилизации под девизом "Новый поход" происходит ускоренное движение в сторону абсолютной честности высших руководящих кадров и прозрачности в работе центральных органов власти. Си Цзиньпин пошел на трудные решения и своим указом в последние дни сместил с занимаемых постов министра иностранных дел, министра обороны, министра по делам науки и техники. Особое внимание привлекло увольнение министра финансов.



Мао Цзэдун любил повторять: "Винтовка рождает власть". Си Цзиньпин добавляет новый лозунг: "Финансы рождают власть".