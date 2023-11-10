Такер Карлсон идет во власть? Мятежный телеведущий может оказаться вице-президентом США, - Владимир Малышев

10:23 10.11.2023

10.11.2023

Такер Карлсон идет во власть?

Предположения о том, что популярный американский телеведущий Такер Карлсон сделает большую карьеру в политике, похоже, начинают сбываться. Как заявил в среду снова претендующий на пост президента США Дональд Трамп, он рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в 2024 году.



В ходе интервью программе "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона" у Трампа спросили, рассмотрит ли он возможность предложить Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента.



"Мне очень нравится Такер, думаю, да", - ответил Трамп, добавив, что Карлсон - человек со здравым смыслом.



Такер Карлсон - бывший ведущий телеканала Fox News, уволенный в прошлом году за свои острые репортажи с резкой критикой провальной политики нынешней американской администрации президента Джо Байдена. Похоже, сегодня предсказание о его необыкновенной политической карьере вполне может сбыться. Ведь пост вице-президента может стать для популярного тележурналиста удобным трамплином, чтобы потом избавиться от приставки "вице".



Уже сразу после его увольнения с телеканала многие в США и за рубежом заговорили именно о такой перспективе. Причем даже те американские СМИ, которые вполне лояльны нынешнему президенту Джо Байдену, которого Карлсон яростно критиковал, за что, как видно, и поплатился.



Напомним, что еженедельное ток-шоу Карлсона на Fox News было самым популярным в США, но это не помешало телеканалу разорвать контракт с ним. Детали такого решения руководства телеканала не разглашаются, но говорят, что в качестве предлога была использована огромная компенсация (почти в 800 миллионов долларов), которую телеканал выплатил фирме, производящей машины для голосования. Карлсон утверждал, что аппаратура была специально так перенастроена, чтобы Трамп проиграл президентские выборы в 2020-м, - никаких доказательств этого нет, так что Fox пришлось пойти на внесудебное урегулирование претензий компании-производителя.



Но все понимали, что это был только предлог.



Как сообщал Bloomberg, на новостях об увольнении одного из самых популярных лиц канала капитализация Fox News сократилась более чем на $690 млн, а акции подешевели на 5,4%.



Накануне судьбоносных для США выборов 2024 года убрать Карлсона - самого активного и самого талантливого критика Байдена, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, стало делом принципа для нынешнего американского истеблишмента.



И вот теперь оказывается, что убрав неугодного телеведущего, закулисные хозяева Америки, похоже, сами себе выстрелили в ногу. Он не только не исчез из информационного поля, но открыл свой собственный телеканал, который продолжает резкую критику американской администрации.



А потому разговоры о том, что он может пойти в большую политику не только не утихли, но возобновились с еще большей силой, а теперь после заявления Трампа уже выглядят вовсе не как досужая фантазия. Мало того, некоторые считают, что Такер Карлсон может в перспективе побороться и за пост президента.



Такое будущее звезде американского ТВ давно предсказывала и британская газета Guardian. Она писала: "Он мог бы быть хорошим президентом: Такер Карлсон - следующий Дональд Трамп?". В статье описывались, например, впечатления от выступления Карлсона на Саммите семейного лидерства в штате Айова. Как писал ее автор Дэвид Смит, ведущий Fox News "вошел в зал под восторженные аплодисменты, бесстыдно польстил своим хозяевам, рассказал им о своем политическом видении и продал им товары, носящие его имя". Появление Такера Карлсона в Айове выглядело как начало президентской гонки, утверждал автор статьи. Карлсон произнес 42-минутную речь, которая соответствовала некоторым требованиям типичного потенциального кандидата".



А ведь говорил он тогда удивительные для США вещи. "Я не защитник Путина, что бы обо мне ни говорили, – сказал Карлсон. – он не мой президент. Он не руководит моей страной, но то, что он делает на Украине, я считаю исторически значимым, безусловно, значимым для украинцев, но для меня не более значимым, чем то, сколько стоит газ".



В ответ в зале раздался шквал аплодисментов. И подобное Карлсон говорит постоянно. Ранее телеведущий Fox News заявил, что пока США сталкиваются с рекордным ростом инфляции вместе с увеличением цен на бензин и продукты, Белый дом предпочитает тратить миллиарды на поддержку Украины.



"53-летний Карлсон, - утверждало Guardian, - еще один политический неофит и знаменитость в СМИ, рекламировался как потенциальный наследник Трампа, который мог бы подать заявку на Белый дом, разжигая то же пламя популизма, политики белой идентичности и жажды человека, который говорит то, что думает, чем возмутительнее, тем лучше".



Так кто же он такой, Такер Карлсон, которого Трамп прочит в свои вице-президенты в случае победы на выборах 2024 года? Такер Суонсон Макнир Карлсон - таково полное имя телеведущего - родился в Сан-Франциско, в состоятельной семье. Его отец Ричард Карлсон был директором радиокомпании "Голос Америки", президентом Корпорации общественного вещания, послом США на Сейшельских островах. Такер окончил Тринити-колледж в Хартфорде со степенью бакалавра истории. Попытался трудоустроиться в Центральное разведывательное управление, однако его заявление было отклонено, после чего Карлсон решил продолжить карьеру в журналистике, где быстро сделал карьеру, став популярным телеведущим собственного новостного шоу.



Карлсона называют противником прогрессивизма и критиком иммиграции, описывая как ярого националиста. Бывший экономический либертарианец, теперь он поддерживает протекционизм, выступает против контроля над огнестрельным оружием и абортов.



Вопреки страшилкам от Байдена, он не считает Россию серьезной угрозой для США и призывал сотрудничать с ней против ИГИЛ*, общего врага в гражданской войне в Сирии. Он также выступал противником теории о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года и неоднократно высказывался против антироссийской политики Вашингтона.



На своем популярном шоу он постоянно выступал с разгромной критикой политики администрации президента Джо Байдена и продолжает это делать сейчас. Так, например, недавно он заявил, что Джо Байден решил пожертвовать своей страной ради спасения коррупционной Украины. По его словам, глава Белого дома отказался от предоставления помощи собственному народу на фоне экономического кризиса. Теперь жителям США приходится платить за бензин больше, чем в той же Мексике.



"Поэтому возникает вопрос: если мы переплачиваем за бензин из-за "повышения цен Путина", почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?" – возмущается Карлсон. Как отмечало MSNBC, "влияние Карлсона на общественное мнение в США весьма велико".



По мере роста популярности Такера Карлсона его противники, прежде всего в Демократической партии, активно старались дискредитировать популярного телеведущего, опасаясь, что он может превратиться во влиятельного политика, наклеивая привычные для Запада ярлыки-страшилки, вроде "агента Путина" и "кремлевского пропагандиста", которые они прежде навешивали на Трампа.



CNN выпустила сразу несколько якобы "разоблачительных" сюжетов под заголовком "Почему российское государственное ТВ любит Такера Карлсона". Но он уже и без того давно числился врагом демократического бомонда. New York Times назвала Tucker Carlson Tonight на Fox News "самым расистским шоу в истории кабельных новостей". В результате ряд крупных рекламодателей, в том числе Disney, T-Mobile и Papa John's отказались давать рекламу в его шоу.



Конечно, на самом деле ясно, что Карлсон не имеет ничего общего с Россией и с позицией российских медиа. И это заметно даже по тем сюжетам, которые вменялись ему в вину.



Так, в одном из шоу, где он признавал право Москвы на оборону своих западных границ и выражал понимание озабоченности России приближением НАТО. Вместе с тем Карлсон упрекал Байдена за "слабость" в отношениях с нашей страной и выражал свою главную тревогу: мол, такой политикой Вашингтон толкает Москву "в объятия правительства Китая". А потому трудно, конечно, назвать такую позицию "прокремлевской".



Вместе с тем именно Такер Карлсон олицетворяет сегодня ту Америку, которая отвергает безумную политику Джо Байдена и в экономике, и на Украине, и в отношении России. А если Трамп, который сейчас по всем опросам опережает Байдена в уже начавшейся в США гонке к предстоящим выборам президента, и в самом деле во второй раз окажется на посту главы государства, то Такера Карлсона, похоже, может ждать блестящая карьера. Ведь ему сейчас всего 54 года. Его собственная программа, появившаяся на платформе Twitter, собирает в десятки раз больше зрителей, чем во времена ее выхода на ТВ. Например, премьерный выпуск передачи на этой платформе менее, чем за сутки посмотрели более 50 млн человек!