Газ: истинная подоплека войны в Газе? - Андрей Соколов

10:24 10.11.2023

В экономической зоне сектора Газа скрываются огромные запасы голубого топлива

Андрей Соколов

09.11.2023

Газ: истинная подоплека войны?

За началом войны в секторе Газа и попытками Израиля любой ценой захватить этот анклав скрываются и другие интересы, кроме импульсивного желания жестоко "отомстить" палестинцам за террористическое нападение ХАМАС и уничтожить эту террористическую организацию.



Об этом пишет греческий портал Pronews в статье, опубликованной в среду под заголовком "Другая игра за войной и бойней". Речь идет об огромных запасах энергоносителей в морском шельфе ИЭЗ, как минимум, об одном триллионе кубометров природного газа.



"Война в Газе, – пишет портал, – как представляется, скрывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, поскольку она включает в уравнение террора энергетический сектор и месторождения углеводородов в Восточном Средиземноморье".



Так, стало известно, что права на исследования в перспективной энергетической области (природный газ и, возможно, нефть), расположенной в ИЭЗ Газы и в настоящее время принадлежащей британской компании BP, истекают в 2024 году. Две конкретные области, показанные на карте, Газа-Марине и Мед-Явне, скрывают колоссальные залежи углевдородов. Первый из них, на 100% принадлежащий ИЭЗ Газы, составляет триллион кубометров природного газа. С 2025 года тот, кто будет правителем Газы (ХАМАС или правительство, контролируемое Израилем), будет предоставлять права на разведку и добычу полезных ископаемых тому, кому он сочтет нужным, отмечает Pronews.



Портал предполагает, что палестинцы могут передать эти права на месторождения, например, России. То есть сделать то, что США и Великобритания никак не хотят. Что же касается Израиля, то несомненно, что правительство Нетаньяху после войны уже не будет у власти, поскольку более 75% граждан Израиля считают его ответственным за нынешнее развитие событий.



"Срок действия британских прав на разведку морского газового месторождения Газы истекает в 2024 году. После этого Газа может передать эти права России. Это очень беспокоит Вашингтон. Имейте в виду, что администрация Байдена также стояла за разрушением "Северного потока", – напоминает Pronews.



"Газ – основная причина конфликта Израиля с палестинцами", – отмечает и российский портал Neftegaz.ru. Даже проблемы с Палестинской автономией связаны с газом, вернее с месторождением, открытым в 2009 г в Средиземном море на шельфе перед сектором Газа. Запасы газа там оцениваются в сумму 4 млрд долл США.



Как оказался шельф сектора Газа у палестинской автономии – непонятно, но это так. Когда воевали в 1967 г, о месторождениях на шельфе не думали. Тогда Израиль победно отвоевал контроль над Голанскими высотами, Синайским полуостровом, сектором Газа, западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом. Сектор Газа вместе с шельфом отошел Палестинской автономии. Теперь палестинские власти хотят добытым газом покрывать собственные потребности, а излишки продавать Израилю.



газ в газе 1.jpgПрава на разработку газового месторождения были переданы еще в 1999 году сроком на 25 лет консорциуму в составе British gas c долей 60%, ливанской Consolidated Contractors Company с долей 30% и Инвестиционным фондом Палестинской автономии-10%. Но Израиль всячески пытается помешать палестинцами воспользоваться этим месторождением. Израильский суд уже ранее отказал палестинцам в праве распоряжаться газом с этого месторождения. Более того, Израиль сделал все, чтобы добыча газа на месторождении вообще не началась. "Так может, именно по этой причине и была спровоцирована нынешняя бойня в Газе, чтобы изгнать оттуда палестинцев, а затем завладеть богатыми месторождениями?" – задается вопросом издание.



Так что не исключено, что Израиль и стоящие за ним США поставили целью не только разгромить ХАМАС, но и установить свой контроль над сектором Газа, что подразумевает еще и контроль над обнаруженными там в прилегающем морском шельфе огромными запасами углеводородов.



Такую гипотезу, в частности, подтверждает заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в интервью американскому телеканалу ABC News. Об этом пишет и британская газета Guardian.



"Я думаю, что Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас ее нет. Когда мы не несем такой ответственности за безопасность, все, что мы имеем, – это всплеск террора ХАМАСА в масштабах, которые мы и представить себе не могли", – цитирует она израильского премьер-министра.



Некоторые деятели в США также предположили, что Палестинская администрация, которая управляет Западным берегом, могла бы взять на себя ответственность в Газе, в то время как другие предположили, что консорциум арабских государств мог бы взять на себя такую ответственность, пишет Guardian.



Отвечая на вопрос о заявлении Нетаньяху, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал: "Что мы поддерживаем, так это то, что ХАМАС больше не может контролировать Газу. Мы ведем переговоры с нашими израильскими коллегами о том, как должно выглядеть управление в Газе в постконфликтный период".



Другими словами, и представитель США тоже дал понять, что после окончания вооруженного конфликта, вопрос о будущем управлении сектором Газа, они обсуждают с Израилем, без учета мнения проживающих в секторе Газа палестинцев, которых вообще планируют изгнать со своих земель и переселить на другие территории.



Как уже сообщали СМИ, переговоры на этот счет уже ведутся с властями Египта и других государств. Понятно, что после этого изгнания жителей сектора Газа с их исконных земель, контроль над месторождениями углеводородов полностью перейдет в руки Израиля и западных компаний.



О том, что именно такова истинная подоплека нынешней бойни в Газе подтверждает и долгая история многих других войн на Ближнем Востоке, которые велись за нефть и газ. Битвы за энергоресурсы на Ближнем Востоке начались в 1951 году, когда премьер-министр Ирана Мохаммад Моссадык принял решение о национализации иранской нефтяной индустрии, которую контролировала Англо-иранская нефтяная компания. Войска взяли под контроль объекты нефтяной инфраструктуры страны. Великобританию и США особенно напугало, что Моссадык опирался не только на националистов и клерикалов, но и на Коммунистическую партию. В Вашингтоне и Лондоне решили, что Моссадык готовит "советизацию" Ирана, поэтому ЦРУ и британская разведка MI5 провели операцию по свержению Моссадыка организованную военными.



В 1973 году в канун еврейского праздника Йом Кипур войска Сирии и Египта, поддержанные СССР, атаковали Израиль. Арабские страны-экспортеры нефти постановили ежемесячно снижать добычу нефти на 5% и полностью запретить экспорт нефти в страны, которые поддержали Израиль – США, Нидерланды, Португалию, ЮАР и Родезию (ныне Зимбабве). Кроме того, они вдвое подняли отпускные цены на экспортируемую нефть. Мировые цены на нефть резко выросли, в США автомобильный бензин подорожал в 4 раза.



В январе 2004 года компания BBC опубликовала архивные документы британского правительства, в которых указывалось, что США и Великобритания обсуждали возможность вторжения в Саудовскую Аравию и Кувейт для установления контроля за их нефтяными промыслами, а также разрабатывали планы свержения тогдашних лидеров ряда арабских государств с целью замены их "более приемлемыми" фигурами. Однако "дипломатия канонерок" применена не была.



В 1986-1987 годы прошла первая в истории т.н. танкерная война между Ираком и Ираном – нападения авиации и военно-морских сил враждующих сторон на нефтепромыслы и танкеры.



Всего были атакованы более 80-ти танкеров, принадлежавших различным странам мира. Война закончилась в 1988 году "вничью" – границы двух стран остались практически неизменными.



На войне были убиты около 1,5 млн человек – точные данные до сих пор неизвестны.



В 1990 году произошло вторжение Ирака в Кувейт. Ирак рассчитывал погасить свои долги, образовавшиеся в ходе войны с Ираном, с помощью продаж нефти. Ирак доказывал, что Кувейт является исторической частью Ирака, отторгнутой британскими колонизаторами. ООН ввела санкции против Ирака.



В 2003 году США во главе международной коалиции вторглись в Ирак, ложно обвинив его в тайной разработке оружия массового уничтожения. Однако главной целью операции было установление контроля за иракской нефтью. По данным BP Statistical Review of World Energy, Ирак обладает вторыми по величине нефтяными запасами в мире, уступая только Саудовской Аравии. При этом себестоимость иракской и саудовской нефти самая низкая в мире. Одним из первых ответных действий режима Саддама Хусейна был поджог нефтяных скважин. Это не помогло – иракский режим был свергнут менее, чем за месяц.



Незаконно введя в 2014 году свои войска в Сирию под предлогом борьбы с ИГИЛ*, США тут же начали грабить ее нефтяные богатства.



По данным Минобороны России, США ежемесячно зарабатывают на добыче нефти в Сирии тридцать миллионов долларов. Схемы поставок давно отлажены, крупнейшие месторождения охраняют бойцы частных военных компаний и подконтрольные Пентагону курдские вооруженные формирования.



Так что вполне логично, что и сегодня под прикрытием "борьбы с ХАМАС" США на самом деле снова нацелились на захват новых источников энергоресурсов на Ближнем Востоке.