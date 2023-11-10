Война и тюркский мир, - Николай Кузьмин

10:53 10.11.2023 Война и тюркский мир

Когда читаешь или слушаешь комментарии экспертов по внешней политике, которые представляют многовекторную политику Казахстана как некий отказ от борьбы в пользу мирного и спокойного сидения на двух, а то и более, стульях, то не можешь не испытывать сочувствие к нашим дипломатам, которых я до сих пор воспринимаю как своих коллег (как-никак десять лет отработал с ними бок о бок). Многовекторность как зона комфорта – это миф. Правда в том, что давление на Казахстан (в лице нашего МИДа в первую очередь) прямо пропорционально количеству векторов, на которых мы продвигаем наши национальные интересы. Да, я не устаю повторять: наш МИД, при всех странностях, наблюдаемых в последнее время, защищает национальные интересы наиболее профессионально и последовательно из всех госорганов. Обычно давление идет по направлениям "Запад-Восток" или НАТО-Россия, США-КНР. Тут все достаточно очевидно и особо не скрывается даже нашими крайне застенчивыми, хоть и независимыми СМИ. Но бывают такие ситуации, когда наш внешнеполитический вектор представляет собой сочетание возможностей и угроз, плюсов и минусов в равной степени.



Недавно в Астане прошел очередной саммит Организации тюркских государств. Но то, что в наших СМИ, и официальных, и независимо-хомячовых, предстало как торжество тюркского братства, было на самом деле скрытой от посторонних глаз схваткой политических лидеров за право проводить суверенную внешнюю политику. Спойлер – мы победили. По крайней мере, в этом сражении или в домашнем матче, если воспользоваться спортивной терминологией.



Мы уже писали о том, что одна из главных целей Анкары в Центральной Азии – признание Северного Кипра (Турецкой Республики Северного Кипра, ТРСК). Писали мы и о том, что Организацию тюркских государств Реджеп Эрдоган тоже пытается использовать для легализации ТРСК, однако не слишком успешно. Вот и на этот раз Турция пыталась продавить свою повестку. Сначала на встрече министров иностранных дел стран ОТГ Хакан Фидан призвал поддержать тюркских братьев из ТРСК, которые невыносимо страдают в международной блокаде. Потом Реджеп Эрдоган в своем выступлении напомнил о том, что на саммите в Самарканде в прошлом году Турецкая Республика Северный Кипр получила статус наблюдателя. Напомнил про страдания братьев и выразил надежду, что на следующем саммите Северный Кипр будет представлен в статусе наблюдателя. Особенно комично выглядело заявление Эрдогана о том, что Азербайджан хочет, чтобы ТРСК приняла участие в саммите в Астане в качестве наблюдателя.



Действительно, в итоговой декларации Самаркандского саммита сказано про предоставление ТРСК статуса наблюдателя. Но при этом государством Северный Кипр так никто и не признал. На внеочередном саммите в Анкаре 16 марта этого года президент ТРСК Эрсин Татар присутствовал, в итоговой декларации сказано, что участники "высоко оценили активное участие государств-наблюдателей в деятельности ОТГ и отметили участие ТРСК во внеочередном саммите". У нас, правда, об этом официальные источники никакой информации не дали, да и свободные сетевые хомячки команды прокомментировать это не получили.



В этот раз турок-киприотов на саммит просто не позвали. А в Астанинской декларации в пункте 12 сказано: "Выражаем удовлетворение растущим участием государств-наблюдателей в деятельности ОТГ и организаций тюркского сотрудничества". Это может выглядеть странным. То Северный Кипр получает статус наблюдателя, и его президент сидит за одним столом с прочими тюркскими братьями, то никакого ТРСК будто и не существует и никто его президента не ждет.



Наш МИД, да и в целом СМИ, как, впрочем, и СМИ других членов ОТГ, по этому вопросу хранят молчание. Даже Азербайджан, куда в этом октябре Эрсин Татар совершил официальный визит, приговаривая "одна нация, три государства", никак не прокомментировал тот факт, что Турецкую Республику Северный Кипр Баку до сих пор официально не признал.



Дело в том, что Евросоюз уже давно занял жесткую позицию по вопросу о "территории Кипра, оккупированной турецкими войсками" (такой статус имеет ТРСК в ООН). Эта позиция была доведена, причем неоднократно, до сведения всех братских тюркских государств. Поскольку ЕС – это главный торговый партнер, инвестор и донор для наших стран, его позиция была принята к сведению и учтена при проведении саммита в Астане. Общность языка, культуры и истории, конечно, очень важна, но ею сыт не будешь. А сравнение объемов торговли стран ОТГ с Евросоюзом и Турцией говорит не в пользу последней. Поэтому заявления про тюркское единство – это пожалуйста, а вот приглашения на саммит не ждите, как и официального признания. В турецких СМИ была в связи с этим легкая истерика – мол, Кипр и Греция фактически подкупили наших братьев в Центральной Азии, чтобы те отвернулись от других братьев, которые с Северного Кипра.



Отметим, что Реджеп Эрдоган – это политический бульдозер, который неоднократно доказал свою способность использовать в своих интересах все сильные позиции Турции и все слабые позиции ее международных партнеров. Но в Астане, что называется, нашла коса на камень. Казахстан от Турции в экономическом плане не зависит. В политическом – тем более. Это Анкара ждет от нас определенных уступок (по Северному Кипру и не только). Дождется ли? Как сказал бы известный востоковед товарищ Сухов из "Белого солнца пустыни", это вряд ли. Организация тюркских государств – одна из тех, где Казахстан всегда чувствовал себя достаточно уверенно и внешнему давлению не поддавался. Для нас был важнее не экономический, а психологический фактор. Мы тюркское единство не использовали. Мы им гордились.



Надо сказать, что гордиться чем-то и кем-то – это одна из базовых потребностей казахстанцев. Поскольку наша действительность и наши современники поводов для гордости не подают, а гордиться голосом Димаша мы уже устали, мы гордимся нашей славной историей. Достаточно послушать выступления нашего президента на курултаях, чтобы понять это. И вот неожиданно обнаружилось, что есть еще тюркский мир, и им вполне можно гордиться! Турция – это не только замечательные курорты, но также беспилотники, бронемашины и новые транспортные коридоры. Точнее, курорты, байрактары, коридоры и БТРы – все это принадлежат не только Турции, но и всему тюркскому миру.



Что же, подойдем к предмету нашей гордости с калькулятором в руках. По оценкам азербайджанского Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), площадь стран ОТГ (члены плюс наблюдатели) составляет 0,95% общемировой. Население –2,2%. ВВП – 1,6% от глобального. Торговый оборот – 2,4%.



Для сравнения возьмем Шанхайскую организацию сотрудничества (мы тоже являемся ее членами, стояли у истоков и все такое, но почему-то не гордимся). Площадь – 25%, население – 41%, доля в мировом ВВП 24%, доля в мировой торговле – 17,5%.



На фоне ШОС Организация тюркских государств выглядит бледновато. Неудивительно, что в своем выступлении на саммите ШОС в Астане в июле Касым-Жомарт Токаев говорил именно о доле в населении, ВВП и др., а на недавнем саммите ОТГ он называл абсолютные цифры: ВВП – 1,4 триллиона долларов (по оценкам ЦАЭРК, побольше – 1,537 трлн.), торговля внутри организации – 22 млрд. долларов и пр.



Если говорить об экономической интеграции, то на фоне ЕАЭС в ОТГ никакой интеграции нет вообще. Есть направления сотрудничества, но об унификации национальных норм и правил, о создании единых рынков даже разговора нет. Хорошо, если удастся создать зону свободной торговли.



Если просмотреть Астанинскую декларацию (ее наши СМИ почему-то не публикуют), то нельзя не отметить пункт 60, в котором сказано о необходимости ускорить завершение процедур, необходимых для вступления в силу "Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств-членов ОТГ". Это свидетельство того, что есть одна сила, связывающая воедино Казахстан, Азербайджан и Турцию – это товаропоток из Китая в Европу. Точнее, создание условий для увеличения этого потока.



Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении объявил, что председательство Казахстана в ОТГ будет проходить под девизом "TURKTIME!" (Тюркская эпоха!). Данная аббревиатура отражает восемь приоритетов, которым будет уделено первостепенное внимание: традиции (Traditions), унификацию (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиацию (Mediation) и энергию (Energy).



Традиция – одна из ключевых ценностей Нового Казахстана, она заняла важное место в выступлениях президента на первом и втором курултаях. В них шла речь о традициях созыва курултая, о духовных традициях Великой Степи и традиционных ценностях.



Мы добавим, что есть у нас и внешнеполитическая традиция – давать лозунги казахстанскому председательству. В 2010 году Казахстан, став председателем ОБСЕ, предложил лозунг "четыре Т". Trust – доверие, Traditions – традиции, Transparency – транспарентность, Tolerance – толерантность. Как видим, включение в лозунг буквы "Т", означающей "Traditions", тоже стало своего рода традицией.



В 2012 году Казахстан инициировал проект АТОМ – "AbolishTesting. OurMission" (Прекратить испытания. Наша миссия), который предлагает подписать онлайн петицию с призывом к мировым лидерам запретить ядерные испытания.



Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении дал более детальные предложения по нашим приоритетам. Применительно к традициям это было исследование архивов и – внезапно – взаимное продвижение сериалов и мультфильмов. Унификация трактовалась нашим президентом в экономическом ключе – как унификация стандартов, которая позволит упросить процедуру и увеличить объем взаимной торговли.



Реформы, судя по казахстанским предложениям, будут административными. Будут назначены постоянные представители при ОТГ, увеличена численность секретариата. Присвоение Организации экономического сотрудничества (ОЭС) статуса наблюдателя, как нам кажется, не даст ОТГ ничего ни в плане имиджа, ни в плане экономического сотрудничества. Поясним: все страны-члены ОТГ являются одновременно (и очень давно) также и членами ОЭС. Рискнем предположить, что ОЭС настолько бесполезная и маргинальная организация, что даже предоставление Северному Кипру статуса наблюдателя осталось никем не замеченным.



Про пункт "K" (сотрудничество в сфере образования и науки) лучше промолчать. Мы предлагаем открыть в странах-членах ОТГ филиалы лучших университетов мира. Вопрос о том, готовы ли эти университеты открыть у нас свои филиалы, и если да, то почему до сих пор не открыли, никого не волнует.



Пункт про доверие кажется перспективным с точки зрения СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии). Но пока каких-то конкретных шагов не видно. А вот про реформу СБ ООН – это все мечты и разговоры в пользу бедных. Почему – мы уже подробно объясняли.



Шестое направление – инвестиции – не выходит за рамки присвоения Астане статуса Финансового центра тюркского мира. Если вспомнить о присвоении городу Шуше статуса культурной столицы тюркского мира, то мы увидим, что присвоение статуса столиц, центров и т.п. становится одной из главных полномочий ОТГ.



То, что могло объединить весь тюркский мир, это война на Ближнем Востоке, точнее, очередной виток взаимной резни в отношениях между Палестиной и Израилем. Общественное мнение в Турции и странах Центральной Азии целиком на стороне палестинцев. Эрдоган, как обычно, не ограничивается критикой Израиля, он обращается ко всему Западу. Конечно, даже в этой ситуации политическая риторика серьезно расходилась с практикой. Не остались незамеченными поставки азербайджанской нефти в Израиль через Турцию. Впрочем, Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите о войне в Палестине не сказал ни слова, основной темой был Карабах. Отметим также, что Венгрия была одной из немногих стран, выступивших против резолюции ГА ООН с фактическим осуждением израильской карательной операции в Газе. В итоге пункт итоговой декларации, посвященный Палестине, получился, что называется, взвешенным.



В нем выражается глубокая обеспокоенность недавней эскалацией насилия и серьезным ухудшением ситуации в секторе Газа, осуждаются все нападения, направленные против гражданского населения, и содержится призыв к немедленному прекращению огня для защиты гражданского населения и его объектов, а также к немедленной и беспрепятственной гуманитарной помощи на всей территории сектора Газа. Отмечалось, что мирное решение израильско-палестинского конфликта может быть достигнуто только мирными средствами, на основе соответствующих резолюций ООН, при этом подчеркивалась необходимость гарантийного механизма для его надлежащего осуществления.



В словах о гарантийном механизме есть намек на букву "М" (медиация) в списке наших приоритетов. Это позволяет надеяться на то, что возможности СВМДА будут востребованы и задействованы при поддержке ОТГ и его членов. СВМДА – это организация с уникальным опытом разработки мер доверия в разных сферах межгосударственных отношений.



Подводя итоги саммита, отметим главное – Казахстан смог предложить тюркскому миру такую повестку, которая основана на нашем видении современного мира и учитывает в первую очередь наши интересы.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Кузьмин Николай

10.11.2023 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699602780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали соглашение об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС

- Алихан Смаилов на встрече с Президентом Узбекистана: Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до $10 млрд

- AMANAT предлагает запретить азартные игры лицам младше 25 лет

- О визите Путина

- Законопроект по вопросам обеспечения безопасности детей будет широко обсуждаться с общественностью - Т. Дуйсенова

- Встреча Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан Жамаубаева Е.К. с представителями миссии Международного валютного фонда

- О религиозности

- Состоялась первая министерская встреча в формате "Центральная Азия – Большая семерка"

- В 10 регионах страны расследуются дела в отношении организаторов финпирамиды "Eolus"

