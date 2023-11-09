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Байдена предупредили о ярости арабов против США: "Геноцид Джо", - МК
11:03 10.11.2023

Дипломаты предупредили Байдена о ярости арабов против США: "Геноцид Джо"
Поддержка Вашингтоном Израилю может выйти Америке боком в арабском мире

Администрация Байдена получила суровые предупреждения от американских дипломатов, работающих в странах арабского мира о том, что ее решительная поддержка разрушительной и смертоносной военной кампании Израиля в Газе "приводит к потере арабской общественности США на целое поколение". Об этом говорится в дипломатической депеше, попавшей в распоряжение канала CNN.

В депеше подчеркивается глубокая обеспокоенность американских официальных лиц растущим гневом против Соединенных Штатов, который вспыхнул вскоре после того, как Израиль начал свои операции против ХАМАС, после нападений группировки боевиков в Израиле 7 октября, в результате которых погибло более 1400 израильтян.

"Мы сильно проигрываем в сфере обмена сообщениями", - говорится в телеграмме посольства США в Омане, опубликованной в среду, со ссылкой на разговоры с "широким кругом доверенных и трезвомыслящих контактов".

Решительная поддержка действий Израиля со стороны США рассматривается, предупреждает телеграмма, "как материальная и моральная вина в том, что они считают возможными военными преступлениями".

Телеграмма из посольства была написана вторым по рангу должностным лицом посольства США в Маскате и отправлена, в частности, в Совет национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР. Хотя это всего лишь одна депеша из регионального посольства, она дает частное представление о тревоге по поводу растущей антиамериканской волны, охватившей Ближний Восток, отмечает CNN.

В другой телеграмме, полученной CNN из американского посольства в Каире, в Вашингтон был передан комментарий государственной египетской газеты о том, что "жестокость и пренебрежение президента Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США".

Президент Джо Байден испытывает растущее давление внутри страны и за рубежом из-за поддержки Израиля Соединенными Штатами на фоне изображений разрушений в Газе и острого гуманитарного кризиса в регионе. В то время как администрация сопротивлялась призывам к прекращению огня, официальные лица работали над увеличением объемов помощи, поступающей в Газу, и настаивали на гуманитарных паузах, чтобы позволить большему количеству помощи поступать в анклав и позволить гражданским лицам бежать подальше от боевых действий.

В последние дни союзники США в арабском мире ясно выразили свое глубокое возмущение гуманитарным кризисом в Газе, напоминает CNN.

В минувшие выходные госсекретарь Энтони Блинкен принял участие в саммите, созванном министром иностранных дел Иордании, в котором приняли участие высокопоставленные дипломаты из Египта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также генеральный секретарь Организации освобождения Палестины.

На саммите арабские лидеры призвали к немедленному прекращению огня в Газе, в то время как Блинкен повторил возражения США, утверждая, что это даст ХАМАС время перегруппироваться и начать еще одно нападение на Израиль.

Белый дом заявил в четверг, что Израиль согласился продвигаться вперед с ежедневными четырехчасовыми паузами в военных операциях в районах на севере Газы.

У Блинкена было принципиальное соглашение о паузах после его встреч в Израиле на прошлой неделе, даже несмотря на то, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил против идеи гуманитарных пауз в пятницу, сообщили CNN официальные лица США. Это было расценено как подыгрывание премьер-министра Израиля своей коалиции, и официальные лица отметили, что это было похоже на то, когда израильское правительство выступало против доставки гуманитарной помощи в Газу, прежде чем принять решение разрешить ее.

Хотя Израиль уже вводил такие паузы, американские официальные лица рассматривают это соглашение как прогресс, потому что израильтяне используют язык "пауз", на который, по мнению США, они могут опираться.

Тем не менее, внутри администрации возросли опасения по поводу поддержки Израиля со стороны США.

Канал CNN ранее сообщал, что некоторые высокопоставленные чиновники в частном порядке говорят, что есть аспекты военных операций Израиля, которые они просто не могут переварить, защищая; среди государственных служащих растет число призывов к США поддержать прекращение огня; а другие обезумевшие от непрекращающихся изображений палестинских мирных жителей, гибнущих в результате израильских авиаударов.

Байден также столкнулся с растущим разочарованием внутри страны, отмечает CNN.

На прошлой неделе президент столкнулся во время частного сбора средств с протестующим, призывавшим к прекращению огня в Газе, пропалестинские протесты стаи ежедневным явлением возле комплекса Белого дома; а на этой неделе один из входов возле Западного крыла был покрыт ярко-красными отпечатками ладоней – призванными имитировать кровь - и словами например, "геноцид Джо".

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
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