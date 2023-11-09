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Туркменистан будет поставлять газ в Ирак. Есть контракт на 9 млрд кубов в год
11:50 10.11.2023

Туркменистан договорился с Ираком о поставках газа транзитом через Иран. Протокол предусматривает 5-летний контракт на поставку до 9 млрд кубометров газа в год.

Туркменистан планирует поставлять газ в Ирак транзитом через Иран. 8 ноября глава "Туркменгаза" и министр энергетики Ирака Зиад Али Фадель подписали протокол об основных коммерческих условиях соглашения о купле-продаже газа, сообщает туркменский МИД.

Согласно документу, в течение пяти лет через Иран в Ирак по схеме "своп" будет поставлять 9 млрд кубометров туркменского газа в год (около 25 млн кубометров в сутки).

Туркменистан намерен продолжить политику дальнейшей диверсификации поставок энергоресурсов на мировые рынки.

В начале октября был подписан меморандум о взаимопонимании между Госконцерном "Туркменгаз" и Министерством электроэнергетики Ирака.

По данным "Хроников Туркменистана", Ирак испытывает хронические проблемы с энергоснабжением, особенно летом. Несмотря на большие запасы собственного газа, в стране нет инфраструктуры, необходимой для его транспортировки из районов нефтегазовой добычи к газовым электростанциям.

Иран обеспечивает около 1/3 своих энергетических потребностей Ирака, но Тегеран регулярно сокращает поставки из-за проблем с оплатой, что еще больше усугубляет перебои с электричеством, которые серьезно влияют на повседневную жизнь 43 миллионов иракцев, отмечают Iraq News.

Как мы сообщали ранее, в декабре 2022 года Узбекистан впервые заключил с Туркменистаном прямой, без участия третьей стороны ("Газпрома"), краткосрочный контракт на поставку 1,5 млрд кубометров газа. В августе Узбекистан заключил с Туркменистаном контракт на поставку туркменского газа в объеме до 2 млрд кубометров в год. Стороны также прорабатывают долгосрочный контракт - на более длительные сроки и с увеличением поставок, заявил глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

С 7 октября Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период. Контракт на закупку газа заключен на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год.

Источник - Газета.uz
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