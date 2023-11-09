Конституционный суд Кыргызстана отменил право граждан на матчество

11:51 10.11.2023

Конституционный суд Кыргызстана пересмотрел свое решение и отменил право взрослых граждан страны выбирать матчество вместо отчества. В суде пояснили, что большая часть населения воспринимает институт матчества как негативное явление, посягающее на моральные устои и традиции кыргызского народа.



Конституционный суд (КС) Кыргызстана отменил свое решение о праве взрослых жителей страны вместо отчества указывать в документах матчество (матроним). Об этом сообщается на сайте суда.



В сообщении говорится, что прежнее решение КС от 30 июня предполагало возможность присвоения матчества "только в экстраординарных случаях". Речь, как отмечает КС, шла о правах лиц, которые пережили жизненные трагедии и получили психологическую либо физическую травму или негативный опыт, связанный с ролью отца в их жизни, и по этой причине не принимали приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени.



В КС подчеркнули, что ранее принятое решение затрагивало только модель присвоения имени, введенную еще в СССР (имя, фамилия и отчество), а порядок присвоения имени по национальным традициям (с указанием "уулу, кызы, тегин") судом не рассматривался.



"Однако данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа", - говорится в сообщении КС.



С учетом этих обстоятельств председатель КС Эмиль Осконбаев инициировал пересмотр предыдущего решения, развитие ситуации вокруг которого "подрывает авторитет КС и степень доверия общества к конституционному правосудию", отмечается в сообщении.



В начале октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки в закон о Конституционном суде, которые позволяют пересматривать его решения, включая случаи, когда они противоречит "моральным и нравственным ценностям" народа. Поводом для поправок как раз стало решение КС, разрешившее жителям страны брать матчество. До этого решения КС были окончательные и пересмотру не подлежали.