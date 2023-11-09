Ватикан официально разрешил извращенцам участвовать в церковных таинствах

14:26 10.11.2023

Алексей

Иванов



Об этом говорится в разъяснении Дикастерии доктрины веры, старейшей из шестнадцати дикастерий Ватикана, в компетенции которой находится наблюдение за чистотой вероучения.

Прежние названия Dicasterium pro Doctrina Fidei - Верховная священная конгрегация римской и вселенской инквизиции (1542-1908), Верховная священная конгрегация священной канцелярии (1908-65), Священная конгрегация доктрины веры (1965-83), Конгрегация доктрины веры (1983-2022). Да-да, изначально это была Suprema Sacra Congregatio pro Romana et Universalis Inquisitionis под руководством великого инквизитора. А теперь...

Подробнее о вышеупомянутом разъяснении. Документ подписан кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом (префект Дикастерии доктрины веры, председатель Международной теологической комиссии, председатель Папской библейской комиссии) и одобрен папой римским Франциском, то бишь иезуитом Хорхе Марио Бергольо, который и является инициатором изменений, собственно.

Перво-наперво Ватикан разъяснил про трансов.



Избранное: "Транссексуал, также прошедший гормональное лечение и операцию по смене пола, может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие, если нет ситуаций, в которых существует риск возникновения публичного скандала или дезориентации верующих. В случае детей или подростков с транссексуальными проблемами, если они хорошо подготовлены и желают, они тоже могут принять крещение"; "На роль крестного отца или крестной матери при определенных условиях может быть допущен взрослый транссексуал, также прошедший гормональное лечение и операцию по смене пола. Однако правильное пастырское благоразумие требует не допускать этого, если существует опасность публичного скандала или дезориентации в воспитательной сфере церковной общины"; "В действующем универсальном каноническом законодательстве нет ничего, что запрещало бы транссексуалу стать свидетелем на свадьбе".

Вторая часть документа касается особей с "гомосексуальными наклонностями" (а трансы, простите, разве к таковым не относятся?). "Могут ли два человека с гомосексуальными наклонностями в качестве родителей крестить ребенка, который был усыновлен или получен другим способом, например, от суррогатной матери? Для крещения ребенка необходимо наличие обоснованной надежды на то, что он будет воспитан в католической вере". Цитируем Vatikan News: "Далее рассматривается случай человека с гомосексуальными наклонностями, который сожительствует с другим и желает стать восприемником. От него требуется, чтобы он вел "жизнь, соответствующую вере и возлагаемой роли". "Иное дело, - поясняется в документе, - когда сожительство двух людей с гомосексуальными наклонностями заключается не в простом совместном проживании, а в устойчивых и заявленных отношениях more uxorio (подразумевающих супружескую близость), хорошо известных обществу". Дикастерия доктрины веры призывает к должному благоразумию, дабы "защитить таинство крещения и особенно его восприятие: это драгоценное благо, подлежащее защите, поскольку необходимо для спасения". При этом следует "иметь в виду реальную ценность, которую церковная община придает обязанностям восприемников, учитывать их роль в общине, а также их внимание к учительству церкви". Кроме того, нужно учитывать вероятность, что "в семейном кругу есть человек, который может гарантировать крещаемому правильную передачу католической веры". Наконец, ничто не мешает "человеку с гомосексуальными наклонностями, сожительствующему с другим", быть свидетелем при таинстве брака, отмечается в документе ватиканской Дикастерии доктрины веры".



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Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев:

"ВАТИКАН ВСЕ.

Папа Франциск, которого католические традиционалисты неоднократно обвиняли в покрывательстве ватиканской гомосексуальной мафии, оказался не просто ее лоббистом, а лидером.

Не прошло и года со смерти свергнутого извращенцами консервативного папы Бенедикта XVI, как он прямо установил ее "порядки". В корне противоречащие Священному Писанию, в том числе - словам первоверховного апостола Павла о том, что "мужеложники Царства Божия не наследуют" (1Кор. 6:9-10). А значит, антихристианские.

У тех же честных католиков, для которых любовь ко Христу выше слепой преданности Ватикану, сегодня остается всего один выход. Исход из этого Содома. Желательно в Православие".

Ведущий программы "Завет" на православном телеканале "СПАС" Роман Голованов:



"Осторожно, двери открываются. Станция - Содом. Приехали.

Тут важно выделить несколько моментов.

Первый: тихая ложь. Прямо в документе говорится, что нужно обманывать честных католиков. Главное, чтобы извращенцы не опубликовали негативные посты в соцсетях и не было бурления этих дремучих христиан. А так - давайте собираться на "черную мессу" за закрытыми дверями.



Второй: Франциск сжег на глазах всего мира Библию. Что такое печать антихриста? Это оно. Когда в угоду тренду отказываются от Христа. Гей-лобби Ватикана добилось своего. До Франциска Папой Римским был Бенедикт XVI. Его провозгласили мракобесом и свергли с престола. ЛГБТ-революция готовилась уже тогда.

Третий: ритуальное надругательство над таинством. Судя по тексту ватиканского документа, крестить будут тех людей, которые изуродовали свое тело гормональной терапией или хирургическим вмешательством. Мужчин, ставших женщинами, станут крестить как женщин. Это война против Бога. Против человеческой природы. Потом придут толпы уродцев с накладными грудями и тоже захотят стать католиками. Дьявол насилует католическую церковь в изощренной форме.



Четвертый: смысл нашей войны. Идет цивилизационное противостояние. Помните, как год назад в Германии был целый бум на каминг-ауты католических священников? Они требовали отменить притеснение геев в католической церкви. Западный мир с однополыми венчаниями, крещениями трансгендеров идет крестовым походом на Россию. Поэтому наряду с запретом Украинской православной церкви в Киеве продвинули закон об однополых браках и о легализации наркотиков. Они идут за человеческими душами.

Все ответы есть в Священном Писании. Пишет апостол Павел в Коринф: "Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют".

Франциск вытер ноги об эти строки апостола Павла. Ватикан уже давно все. Жаль, что многие заметили это только сейчас. Для католиков выход один - ко Христу".