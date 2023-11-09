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Борьба с экстремизмом в онлайн-пространстве. В России появится медиаполиция
14:30 10.11.2023

Денис Юрганов

В условиях гибридной войны с западными странами и их перманентным давлением на нашу страну (не дремлет враг и внутри государства) в информационно – цифровом пространстве, назрел вопрос в российских специалистах – профессионалах, которые будут находить и пресекать дестабилизирующий контент в сети интернет. Современное положение дел к этому обязывает.

В связи с этим РАНХиГС запускает новую программу обучения по выявлению экстремистских и деструктивных материалов в интернете. По статистике, негативный контент в инфополе продолжает увеличиваться угрожающими темпами, только за последние полгода его стало больше на 16%, сообщили "Известиям" специалисты мониторингового центра "Безопасность 2.0".

Из материала информационного портала газеты "Известия" IZ.RU:
"В России впервые стали учить медиаполицейских - специалистов по работе с пользовательским контентом, которые смогут выявлять в соцсетях проявления экстремизма, преступления против личности, а также будут владеть методами блокировки пиратского контента. В РАНХиГС стартовала такая программа бакалавриата, сообщили в пресс-службе вуза. Предполагается, что медиаполицейские по окончании обучения получат одну из специализаций: расследование правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг, сталкеринг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм).

Официально направление называется "Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности".
- В задачи "медиабезопасников" входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков, оскорбления чувств верующих, - заявила "Известиям" завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Лидия Малыгина. - Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета.
РАНХиГС, в частности, готовит руководителей пресс-служб оборонных предприятий, пресс-секретарей министров, руководителей федеральных СМИ. Для них подготовка в области национальной безопасности обязательна.

Сейчас курсы, предлагающие определенные элементы такой профессии, есть в разных вузах, в частности, по направлению "Медиакоммуникации". Кроме того, есть возможность пройти и ряд курсов, в том числе по дополнительному профессиональному образованию.

- Мы предложили начать готовить соответствующих специалистов еще в бакалавриате, - сказала Лидия Малыгина.
В июле 2023 года замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании Научно-технического совета по мониторингу и ограничению доступа к информации, распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством РФ, заявил, что потребление деструктивного контента происходит в основном в социальных сетях и мессенджерах.

В Роскомнадзоре "Известиям" сообщили, что в 2022 году по требованию ведомства владельцы соцсетей удалили более 381 тыс. противоправных материалов, с января по октябрь 2023 года - 310 тысяч.

"Интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, - рассказали в ведомстве. - Для жалоб пользователей на размещение противоправного контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи. Пожаловаться на размещение таких материалов в сети граждане могут на и сайте Роскомнадзора".
"Создатели деструктивного контента преследуют конкретные цели в краткосрочной и среднесрочной перспективе, начиная от точечной работы с определенными группами людей, реализации мошеннических схем, до дестабилизации социальных групп и всего нашего общества", - заявлял он.

Только в последние полгода объем негативного контента в интернете вырос более чем на 16% - это данные по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала "Известиям" руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0" (создан в 2017 году комиссией по развитию общественной дипломатии Общественной палаты РФ) Елена Сутормина. Сотрудники центра за шесть месяцев 2023 года выявили около 20 тыс. таких материалов.
- Учащаются и случаи травли в интернете, появляются новые формы травли, используются вербовочные методы, появляется множество фейковой информации, - сказала она, отмечая, что подготовка профессиональных специалистов в этой области востребована и своевременна.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала, что на встречах с родителями постоянно обсуждается количество деструктивного контента в интернете.
- Детей профессионально вовлекают в преступную деятельность, деструктивные движения. Они становятся жертвами преступлений. Обостряются проблемы, связанные с увеличением суицидальных и депрессивных групп среди детей, пропагандой жестокости, и все больше распространяется травля, кибертравля, - сказала она.
По ее словам, далеко не все родители и педагоги знают, какие опасности ждут детей в Сети, "а если и знают, то не всегда понимают, что делать".

- Поэтому подготовка специально обученных людей, которые будут отслеживать деструктивный контент, чрезвычайно важна в условиях столь бурного развитого интернета. Также необходимо выстроить систему профилактики деструктивных явлений, - считает Яна Лантратова.
В РАНХиГС также разработали стандарт по аккредитации экспертов по медиабезопасности и создали сеть аккредитационных центров на базе своих 47 региональных филиалов.
Сейчас информационное пространство - это место, где проходит основная часть жизни и молодежи, и даже старшего поколения, напомнила заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Ирина Киркора. По оценкам Лидии Малыгиной 90% населения пользуются соцсетями.
- Мы черпаем информацию с сайтов, телеграм-каналов, и вопрос информационной безопасности - важнейшее направление, - заявила Елена Сутормина. - Но для РАНХиГС это станет вызовом, так как преподаватели такой программы должны быть профессиональными, уникальными специалистами.

А ректор Государственного университета управления Владимир Строев заметил, что образование должно оперативно реагировать на меняющиеся реалии. Он заявил, что если у государства сформировался запрос на специалистов по медиабезопасности, то высшая школа должна сориентироваться и "поставлять" на рынок квалифицированные, подготовленные кадры, которые, основываясь на научных разработках и методиках, будут выявлять правонарушения".

Источник - завтра
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