CNBC: в Средней Азии Западу рассчитывать не на что. А положение России – надежно

15:20 10.11.2023

CNBC

США



Запад обхаживает соседей России, но Путин дал понять, что не сдаст свои задворки без боя

CNBC: в Средней Азии Западу рассчитывать не на что. А положение России – надежно



Россия не намерена мириться с попытками Запада наладить связи со Средней Азией, сообщает CNBC. Визит Путина в Казахстан позволит ему еще больше укрепить позиции Москвы в регионе, хотя сегодня они и так крепки.



Холли Эллиатт (Holly Ellyatt)



На этой неделе Россия дала понять, что не намерена мириться с попытками Запада наладить связи со Средней Азией, которая традиционно считается ее задворками. В ответ Москва рассчитывает провести собственный дипломатический натиск.



В попытке сберечь съеживающуюся сферу влияния России в среднеазиатском регионе президент России Владимир Путин в четверг отправится в Казахстан, напомнив о себе спустя неделю после визита президента Франции Эммануэля Макрона. Помимо богатого нефтью и полезными ископаемыми Казахстана тот посетил еще и соседний Узбекистан.



В четверг Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На переговорах будут обсуждаться дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений, перспективы дальнейшего взаимодействия на евразийском пространстве, а также текущие региональные и международные проблемы, заявили в Кремле.



Россия хочет отстоять свои позиции в Средней Азии (куда входят Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) на фоне растущей экономической конкуренции со стороны Китая и оживленного геополитического интереса со стороны Запада, который все чаще вызывает у Москвы гнев и неодобрение.



Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно осудил попытки Запада прельстить Среднюю Азии рядом громких встреч с лидерами региона минувшим летом, обвинив Запад в том, что тот "переманивает" у России соседей, друзей и союзников.



Путин же перед поездкой в Казахстан заявил, что действия ряда стран "прямо направлены" на подрыв власти на постсоветском пространстве, и призвал членов Содружества Независимых Государств (СНГ) - куда, помимо России, входит ряд других бывших советских республик, - крепить коллективную безопасность.



"Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", - сказал он, добавив, что Россия и ее соседи столкнулись с общими проблемами, включая терроризм, организованную преступность, радикализм и экстремизм.



В настоящее время в состав СНГ входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Однако в последние годы число членов сократилось, поскольку часть бывших советских республик плотно встали на западные позиции.



Прибалтийские государства изначально отказались от участия в организации, основанной после распада Советского Союза в 1991 году. Грузия вышла из нее после недолгой войны с Россией в 2008 году, а Молдавия приостановила участие с началом российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Киев, со своей стороны, формально завершил свое участие в СНГ в 2018 году.



Путин не теряет уверенности в себе



Несмотря на недавний исход членов СНГ наверняка сохранит нынешний состав, а политическим и экономическим связям России с соседями и союзниками ничто не угрожает - пока.



"Полагаю, Россия уверена, что здесь ее положение надежнее всего. Путин наверняка захочет что-то предпринять, чтобы его укрепить, но едва ли он обеспокоен тем, что США в ближайшее время полностью его оттуда вытеснят", - заявил в среду Макс Хесс, научный сотрудник Института исследований внешней политики и автор книги "Экономическая война: Украина и глобальный конфликт между Россией и Западом".



"В высшей степени клептократический и недемократический характер всех режимов региона, включая те, что ведут дела с Западом, как Узбекистан и Казахстан, так и другие, которые этого избегают, как Туркменистан, облегчает России поиск точек влияния и позволяет пускать в ход личные связи и деловые отношения", - сказал Хесс.



Средняя Азия старается не злить Россию без причины и не ссориться с нею, насколько это возможно (в частности, американская авиабаза в Киргизии, снабжавшая войска под руководством США в Афганистане, была в 2009 году закрыта под сильным влиянием Москвы), но при этом пытается вести независимую торговую и внешнюю политику. Эти усилия увенчались успехом: важным торговым партнером для региона стал Китай.



Сейчас Средней Азии приходится лавировать между умиротворением России, которая остается крупным торговым партнером и давним политическим союзником, и поиском новых экономических возможностей и выгодных союзов с остальной Азией и Западом.



"Очевидно, что Средняя Азия должна сохранять равновесие и по возможности гнуть свою линию", - сказал Хесс. Показательным примером он назвал Казахстан, который в попытке ублажить Запад говорит о соблюдении антироссийских санкций, однако при этом казахстанский бизнес "также стремится воспользоваться ситуацией".



"Ключевым игроком, однозначно, стал Китай - как минимум, экономически", - сказал Хесс.



"В некоторых странах китайское экономическое господство проявилось гораздо ярче - например, в Туркменистане, который сейчас экспортирует почти весь свой газ в Китай. А России тот крохотный объем газа, что она по контракту закупает у Туркменистана, толком и не нужен", - отметил он.



"В прошлые годы мы видели ряд любопытных случаев, когда Россия не во всем была довольна Китаем - в том числе его поведением в двусторонних отношениях и позицией главного партнера в Шанхайской организации сотрудничества - но едва ли она ощущает в регионе сопоставимую угрозу со стороны США", - сказал он.



Будущее



Учитывая желание Средней Азии наладить новые партнерские отношения, сохранив при этом связи с Россией, едва ли удивительно, что государства региона обвиняют в "выжидательной позиции" по ряду геополитических вопросов - например, конфликт на Украине, который они не поддержали, но и не осудили.



Большинство среднеазиатских стран воздержались при голосовании в ООН по резолюции с осуждением российской спецоперации. При этом их обвиняют в том, что они помогают России обходить западные санкции, наладив транзитные поставки из Европы и Китая.



Аналитики отмечают, что экономически изолированная Россия стремится удержать Среднюю Азию на своей стороне, но постепенно выпускает контроль над регионом из рук.



"Терять немногих оставшихся союзников Россия себе позволить не может. Конфликт сократил выбор иностранных партнеров и вынудил Кремль уделять особое внимание Средней Азии", - отметил научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Темур Умаров в анализе вопроса, сближается ли Средняя Азия с Россией или, наоборот, отдаляется от нее.



"Основой российского влияния в Средней Азии остаются доверительные отношения между политическими элитами. Все режимы возглавляют пожилые мужчины, выросшие в советские времена и общающиеся между собой на русском. Они знают друг друга десятилетиями, и любому новичку предстоит обязательная поездка в Москву на показ и одобрение", - отметил он.



"Пока что эти режимы не хотят рисковать размолвкой с Кремлем, и на публичные призывы дистанцироваться от России реагируют весьма сдержанно... Но среднеазиатские элиты постепенно меняются - вместе с обществом", - отметил он.



"Половина жителей региона моложе тридцати. Они не застали советских времен, все реже говорят по-русски и не считают Россию примером для подражания", - поясняет Умаров.



Наоборот, Россия представляется все менее привлекательной, и дрейф Средней Азии прочь от нее - естественный процесс, добавил Умаров. По его словам, регион переживает ощущение самодостаточности и общественного спроса на перемены, особенно во внешней политике.



"Однако Москва, вместо того, чтобы признать влияние стран Средней Азии и попытаться стать для них более привлекательной, требует, чтобы бывшие советские республики уважали унаследованное Кремлем историческое господство", - сказал Умаров.



"У России были все возможности склонить страны Средней Азии на свою сторону. Вместо этого она пытается остановить ход времени. Если Кремль не изменит своего подхода к внешней политике (а при Владимире Путине этого не произойдет), то влияние России в регионе угаснет", - заключил он.