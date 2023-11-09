 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Начался официальный визит президента Италии в Узбекистан
15:22 10.11.2023

Прибывший вечером 9 ноября в Узбекистан президент Италии Серджо Маттарелла утром 10 ноября начал свой официальный визит посещением парка "Новый Узбекистан".



Президент Италии Серджо Маттарелла в сопровождении дочери Лауры Маттареллы прибыл в Узбекистан с официальным визитом накануне вечером 9 ноября, сообщила пресс-служба правительства.

В международном аэропорту Ташкента их встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Утром 10 ноября начались основные мероприятия официального визита президента Италии. В сопровождении Абдуллы Арипова Серджо и Лаура Маттарелла посетили парк "Новый Узбекистан" и возложили цветы к подножию монумента Независимости.

Источник - Газета.uz
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