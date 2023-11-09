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ХАМАС, возможно, уже выиграл войну, - Питер Сучу
15:51 10.11.2023

19FortyFive
США

ХАМАС, возможно, уже выиграл войну

ХАМАС уступает на поле боя, но выигрывает войну, пишет 19FortyFive. Конфликт спровоцировал гневные протесты против Израиля по всему миру. Так что в отдельной битве он может победить, но окончательный триумф за палестинцами.

Питер Сучу (Peter Suciu)

Спустя месяц после смертоносного рейда ХАМАС на юг Израиля сектор Газа обратился в пустошь. По сообщениям, погибло свыше 10 000 палестинцев, в том числе 4 104 ребенка.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что Газа превратилась в "кладбище детей".

"В ходе наземных операций и продолжающихся бомбардировок Армия обороны Израиля наносит удары по гражданским лицам, больницам, лагерям беженцев, мечетям, церквям и объектам ООН, включая убежища. Никто не в безопасности, - заявил Гутерриш журналистам. - В то же время ХАМАС и другие боевики прикрываются мирными жителями как живым щитом и продолжают неизбирательно запускать ракеты в сторону Израиля".

Израиль сообщил, что минимум 31 солдат ЦАХАЛ был убит с начала сухопутной операции в секторе Газа более недели назад. Кроме того, в ходе нападения 7 октября были убиты минимум 1 400 израильтян и еще 240 взяты в заложники.

Противостояние

Ни Израиль, ни контролирующие сектор Газа боевики ХАМАС прекращение огня даже не рассматривают. Израиль потребовал сначала освободить заложников. ХАМАС оказался и заявил, что не прекратит боевые действия, пока Газа остается в осаде.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что его страна может взять на себя ответственность за безопасность в секторе Газа и после окончания войны.

"Полагаю, что Израиль в течение неопределенного периода времени будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, чтó случается, когда ее у нас нет, - сказал премьер-министр в интервью телеканалу ABC. - Когда ответственность за безопасность лежит на ком-то еще, мы получаем немыслимую прежде вспышку террора ХАМАС".

Пропалестинские протесты

ХАМАС проигрывает на поле боя, но выигрывает войну. Конфликт спровоцировал гневные протесты по всему миру, сплотив огромные массы.

В субботу десятки тысяч человек собрались в Вашингтоне, округ Колумбия, на одну из крупнейших на сегодняшний день пропалестинских акций протеста. Протестующие несли плакаты с такими лозунгами как "Жизни палестинцев важны", "Руки прочь от Газы" и "Их кровь на ваших руках".

Так называемый "Национальный марш против Вашингтона за свободную Палестину" стал одним из крупнейших митингов в американской столице за последнее время - безотносительно темы.

И одним Вашингтоном дело не ограничилось.

Около 30 000 человек приняли участие в митингах по всему Лондону, блокировав Оксфордскую площадь и Пикадилли, после чего перешли на Трафальгарскую площадь. Демонстранты собрались возле штаб-квартиры Би-би-си в знак протеста против "предвзятого" освещения войны.

Еще тысячи людей высыпали на демонстрации на улицах Берлина, Парижа, Милана и Дакки. Небольшая группа протестующих возле завода компании Boeing в Сент-Чарльзе, штат Миссури, близ Сент-Луиса.

Демонстрация со смертельным исходом

Между сторонниками Израиля и Палестины произошли столкновения, а в понедельник 69-летний еврей умер от удара головой при падении после стычки с пропалестинскими демонстрантами. Пол Кесслер скончался от полученной травмы в Таузенд-Оукс, Калифорния.

Газета The Los Angeles Times сообщила, что перед падением Кесслера ударили по голове. Проведенное в понедельник вскрытие установило, что его смерть была убийством, а местные правоохранительные органы расследуют его гибель как возможное преступление на почве ненависти.

Посол Израиля осудил американских законодателей

Сторонники Палестины нашлись и среди высокопоставленных американских законодателей - члены крайне левой "Бригады" в Конгрессе отказались осудить ХАМАС. Демократки из Палаты представителей Рашида Тлайб (Мичиган), Ильхан Омар (Миннесота), Аянна Прессли (Массачусетс) и Александрия-Окасио Кортес (Нью-Йорк) проголосовали против резолюции с осуждением ХАМАС, принятой на прошлой неделе подавляющим большинством голосов.

"Ими движет ненависть к Израилю и политические интересы, - заявил в пятницу посол Израиля при ООН из своего кабинета в израильском консульстве в Нью-Йорке. - Полагаю, некоторые из них просто не в курсе подробностей израильско-палестинского конфликта".

Он добавил: "Мусульманские страны устраивают резню и массовые репрессии против своего народа. Сотни тысяч мусульман подвергаются казни и гибнут от рук собственных режимов. Я что-то не помню, чтобы эти члены Конгресса этому противились. Зато я вижу, как они развернули целенаправленную кампанию против одного из ближайших союзников США".

Ситуация повторяется, только на сей раз миру все равно?

Со времен Холокоста минуло 80 лет. Все это время евреи во всем мире клялись, что это больше не повторится, но вышло иначе - пусть и в гораздо меньшем масштабе. 7 октября в Израиле стало национальной трагедией, сопоставимой с 11 сентября для США. Но когда Израиль ответил, мир ополчился против него.

Поэтому создается впечатление, что ХАМАС вот-вот отпразднует победу в этой войне. Вместо боевика с поясом смертника террористическая организация добровольно пожертвовала всей Газой. Лидеры ХАМАС знали, как отреагирует Израиль. Они знали, что убийство тысячи израильтян приведет к тому, что в ответ погибнет как минимум в десять раз больше палестинцев.

По-видимому, для них это справедливый курс и выгодная сделка. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, что ответ Израиля разъярит весь мусульманский мир, а сами они получат поддержку прогрессистов и либералов по всему миру.

Другими словами, Израиль может выиграть отдельную битву. Он может даже превратить Газу в пустыню и провозгласить мир. Но войну выигрывает ХАМАС.

Питер Сучу - старший редактор журнала 19FortyFive, живет в Мичигане. За двадцатилетнюю карьеру журналиста сотрудничал более чем с четырьмя дюжинами журналов, газет и сайтов, опубликовав свыше 3200 статей. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699620660


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