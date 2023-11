Иран на пороге войны. Современность и история вопроса, - В.Овчинский

15:56 10.11.2023 Иран на пороге войны

современность и история вопроса



Владимир Овчинский

8 ноября 2023



США направляют дополнительные силы на Ближний Восток. 5 ноября подводная лодка США "Флорида" с крылатыми ракетами класса "Огайо", несущая 154 крылатые ракеты "Томагавк", пересекла Суэцкий канал и вшла в Красное море, где присоединится к авианосной ударной группе военного корабля США "Дуайт Д. Эйзенхауэр".



На прошлой неделе ударная группа авианосца "Эйзенхауэр" провела масштабные учения совместно с авианосной ударной группой авианосца "Форд", которая в настоящее время действует в Средиземном море, к югу от Кипра.



Президент США Байден приказал отправить две авианосные группы на Ближний Восток, чтобы удержать Иран и "Хезболлу" от открытия еще одного фронта против Израиля, который в настоящее время борется с ХАМАС в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.



Третья военно-морская ударная группа, состоящая из 26-го экспедиционного отряда морской пехоты, в настоящее время находится в Красном море, предоставляя США возможности быстрого вмешательства.



1. Война Ирана с Израилем не объявлена, а ракеты уже летят



Массивная демонстрация силы не помешала Ирану открыть еще один фронт против Израиля – со стороны Йемена.



Иранская ракета, запущенная из Йемена в израильский город Эйлат (на расстояние не менее 1600 км), побила два рекорда: пуск баллистических ракет наибольшей дальности с наземных батарей и первый оперативный перехват баллистической ракеты израильской системой противоракетной обороны "Эрроу".



Ракета, выпущенная из Йемена представляет собой ракету "Кадер" – модернизированную версию иранской "Шахаб-3" – относится к тому типу, для борьбы с которым изначально предназначалась "Эрроу" с тех пор, как ее разработка началась после войны в Персидском заливе в 1991 году. Затем, после того как израильские города были поражены иракскими ракетами "Скад", которые уклонились от перехватчиков "Патриот", отправленных в Израиль администрацией Буша, министерство обороны Израиля создало организацию "Хома" ("Укрепление") для обеспечения Израиля комплексными системами противоракетной обороны.



Хуситы приобрели значительный опыт применения ракет и беспилотников иранского производства во время войны против арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которая вторглась в Йемен в 2015 году, чтобы помешать хуситам захватить страну.



Первые запуски баллистических ракет хуситы состоялись в июне того же года: сначала "Скадов" советского производства, которые были поставлены вооруженным силам Йемена, затем перешли к новым ракетам и беспилотникам, поставляемым Ираном, который также обучал операторов ракет хуситов.



Во время войны сотни ракет и беспилотников хуситов поразили центральные города Саудовской Аравии и Эмиратов и нанесли серьезный ущерб нефтеперерабатывающим заводам. По данным военных представителей Саудовской Аравии и Эмиратов, было сбито 162 баллистические ракеты хуситов, в основном батареями противоракетной обороны "Патриот" американского производства.



Если отбросить значительный опыт хуситов в использовании баллистических ракет, то последний пуск имеет совершенно иной масштаб. Дальность стрельбы была самой большой, когда-либо выпущенной хуситами, и составляла не менее 1600 километров (неизвестно, откуда именно в Йемене была выпущена ракета), что также, вероятно, сделало бы эту ракетную атаку самой дальней дальностью в современной войне.



В 2015 году Россия выпустила крылатые ракеты с военных кораблей в Каспийском море по целям ИГИЛ* на северо-востоке Сирии на расстоянии примерно 1500 километров. В 1998 году в ходе операции "Бесконечный охват" ВМС США выпустили крылатые ракеты "Томагавк" из Аравийского моря по целям "Аль-Каиды"* в афганском городе Хост с дальностью от 1200 до 2000 километров (точное местоположение ракеты).



Запуски ракет хуситов против Израиля являются атаками баллистических ракет самой большой дальности, когда-либо осуществленными с наземных пусковых установок, а перехват "Эрроу" - это самый дальний перехват во время войны на сегодняшний день.



Уникальность "Эрроу" по сравнению с другими системами противоракетной обороны заключается в том, что она является первой системой, специально разработанной для перехвата баллистических ракет. Американские системы "Патриот" (которые также находятся на вооружении в Израиле), а также серия ракет SM ВМС США и система "Иджис" изначально задумывались как зенитные системы, но со временем были преобразованы в средства защиты от баллистических ракет.



С тех пор по всему миру было разработано несколько специализированных систем, в том числе американская THAAD, возможности которой аналогичны Эрроу. Батарея THAAD дислоцирована в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​в январе 2022 года совершила свой первый оперативный перехват, сбив баллистическую ракету хуситов, выпущенную по Эмиратам.



В 2019 году батарея THAAD также была развернута в Израиле. И американская, и израильская системы используют данные, полученные от систем раннего предупреждения и мониторинга, включая американский радар Х-диапазона, расположенный на горе Керен в Негеве. В июне 2022 года тогдашний министр обороны Бенни Ганц рассказал о планах создания региональной оборонной архитектуры и заявил, что элементы этой системы уже созданы.



2. Прокси – группы Ирана на Ближнем Востоке готовы к войне



Сет Францман (Фонд защиты демократий) в статье в The National Interest "Война Ирана против Израиля достигла новой и смертельной стадии" (06.11.2023) пишет:



"3 ноября, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла произнес долгожданную речь. Некоторые на Ближнем Востоке считали, что он может решить усилить нападения на Израиль. Министр обороны Израиля предостерег поддерживаемую Ираном ливанскую группировку от эскалации ситуации. В конце концов Насралла, похоже, пока вышел из большой войны. Тем не менее, угроза Израилю со стороны "Хезболлы" и других группировок на Ближнем Востоке стала значительным фактором в войне между Израилем и ХАМАС".



Ирану удалось объединить несколько прокси-групп в регионе для нападения на Израиль после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября. Сюда входят поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене, а также "Хезболла" и группировки ополченцев в Ираке и Сирии.



Ополченцы в Ираке и Сирии сосредоточили свои атаки на войсках США, осуществив почти 30 нападений за первый месяц после нападения ХАМАС. Теперь Иран показывает, что он может объединить разрозненные силы в регионе, на расстоянии тысяч миль, для проведения атак. Хотя Иран на протяжении десятилетий играл роль в поддержке этих группировок, сейчас его поддержка достигла вершины оперативной координации. Хотя Иран пытался сделать это в прошлом, атака ХАМАС привела к возникновению новой региональной дилеммы".



"Израиль начал ответный удар на нападение ХАМАС 7 октября с бомбардировок объектов ХАМАС в секторе Газа в течение трех недель, а затем начал наземное наступление.



Одним из первых решений Ирана было отправить своего министра иностранных дел в Доху, где проживает лидер ХАМАС Исмаэль Хания, для встреч. Иран пообещал дальнейшее сотрудничество с ХАМАС. В первую неделю войны "Хезболла" также начала совершать нападения на Израиль. Последний раз "Хезболла" и Израиль воевали в 2006 году. В то время "Хезболла" выпустила тысячи ракет по Израилю. После той войны на севере воцарился неспокойный мир. Во время гражданской войны в Сирии "Хезболла" начала действовать в других частях Сирии. Это привело к напряженности вблизи Голанских высот. Было несколько инцидентов, когда члены "Хезболлы" были убиты, "Хезболла" угрожала Израилю, а затем напряженность спадала.



В 2022 году Израиль и Ливан подписали соглашение о морской границе. "Хезболла" использовала это как предлог для угроз Израилю. "Хезболла" также начала предоставлять ХАМАСу и другим группировкам возможность действовать в Ливане. Например, во время короткой десятидневной войны 2021 года между ХАМАСом и Израилем ракеты были выпущены из Ливана. Из Ирака также был запущен дрон, нацеленный на Израиль. В начале апреля 2023 года ракеты были выпущены также из Ливана. Это продемонстрировало, что Иран способен объединять различные группировки, создавая многочисленные фронтальные угрозы для Израиля.



Израиль также проводил учения по подготовке к войне на несколько фронтов. Иран рассматривал использование различных доверенных лиц, от Ливана до Йемена, через Ирак и Сирию, как способ привлечь множество пешек для борьбы на поле боя, что теперь могло расширить линию фронта Израиля. Это означало, что Иран мог бы также поощрять группы на Западном Берегу, такие как Палестинский исламский джихад*, атаковать Израиль. Он также может использовать ХАМАС, которого поддерживает уже много лет. Это могло бы компенсировать тот факт, что ни одна из этих групп сама по себе не может сравниться с Израилем".



"Использование Ираном этого явления имеет важное значение. В прошлом в регионе существовало множество групп, выступавших против Израиля. Например, лидер иракских ополченцев Киас Хазали посетил Ливан в 2017 году и пообещал поддержать "Хезболлу" в борьбе с Израилем. Многие группы, которые поддерживал Иран, хотели воевать с Израилем. Но в прошлом они редко координировали свои действия. Вместо этого инициатива, похоже, принадлежала Израилю. Израиль сдержал ХАМАС и вел "кампанию между войнами" в Сирии, чтобы предотвратить усиление Ирана.



Израильские лидеры и представители службы безопасности пообещали противостоять иранским угрозам. Но у таких групп, как ХАМАС, были другие планы. Ключевой лидер ХАМАС Салах аль-Арури заявил в августе 2023 года, что может возникнуть "региональная война", если угрозы Израиля продолжатся. Иран также считал, что внутренние протесты в Израиле ослабляют страну.



По сути, за несколько дней до теракта 7 октября действовали два процесса. Израиль считал, что сможет противостоять иранскому "осьминогу" угроз, используя свое превосходство в передовых оборонных технологиях. Напротив, Иран полагал, что "осьминог" может в конечном итоге заставить израильского военного гиганта споткнуться. Нападение ХАМАСа отразило эту реальность.



В последующие дни свои атаки начали проиранские группировки, такие как "Хезболла". "Хезболла" открыла минометный огонь и вела противотанковый огонь. С 7 октября он ежедневно атаковал Израиль. Израиль отвечает пропорционально. Военное ведомство заявило, что готово к войне на севере, но предупредило Насраллу не допускать дальнейшей эскалации.



Тем временем поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене усилили свои атаки. Они начали атаки 17 октября и осуществили несколько атак баллистическими и крылатыми ракетами. Израиль запустил свою ракетную систему "Эрроу", разработанную совместно с Соединенными Штатами, чтобы остановить баллистическую ракету хуситов, а его истребителям-невидимкам F-35 удалось сбить крылатую ракету хуситов".



"Нападения на Израиль со стороны Ливана, Сирии, Йемена и битва в Газе теперь рискуют перерасти в один более крупный конфликт. Это в интересах Ирана.



Соединенные Штаты стремились предотвратить такую ​​возможность, разместив в регионе авианосцы.



Израиль также до сих пор прагматично не эскалировал атаки с "Хезболлой" и не отвечал на атаки хуситов.



Тем не менее, способность Ирана объединить все эти группы означает, что он может сделать это в будущем, и Израилю придется противостоять этой многосторонней угрозе.



Например, нападения "Хезболлы" вынудили Израиль эвакуировать общины на северной границе, включая один город. Израиль не сможет функционировать, если ему придется эвакуировать десятки или сотни тысяч людей каждый раз, когда Иран решит использовать "Хезболлу" или другую группировку, чтобы угрожать стране. Израиль хочет сосредоточиться на "уничтожении ХАМАСа в секторе Газа".



Иран хочет использовать эту войну, чтобы объединить своих доверенных лиц. Тот факт, что он также обрушил их на силы США в Ираке и Сирии, показывает, что для Ирана это уже региональный конфликт. Иран считает, что Израиль и США связаны, и пытается разжечь региональную войну против этих двух стран. Это подрывает стабильность в регионе, которая, казалось, возникла после разгрома ИГИЛ. Война Ирана против Израиля сейчас вышла на новый этап, и это затрагивает весь регион".



3. Что делают США: и разжигают, и сдерживают войну на Ближнем Востоке?



В редакционной статье в The Economist "Война в Газе усугубила иранский кошмар Джо Байдена" (05.11.2023) отмечается:



"С 7 октября подход Ирана заключался в повышении напряженности, не провоцируя тотальную конфронтацию. Иран говорит, что он не принимал прямого участия в планировании нападения ХАМАСа, и это утверждение в основном подтверждается публичными заявлениями США и Израиля. Спорадические нападения на Израиль со стороны проиранских боевиков - хуситов в Йемене, а также атаки беспилотников на американские базы в Ираке и Сирии со стороны местных ополченцев повысили температуру, пока не достигнув точки кипения".



"Иран сейчас занят попытками максимизировать дипломатические дивиденды. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян был столь же активен, как и Блинкен, в региональных консультациях. Многие страны призывают Иран вмешаться, чтобы сдержать конфликт или помочь освободить заложников. Иран надеется усилить свое влияние и испортить поддерживаемые Америкой планы по более тесным связям между Америкой, Израилем и государствами Персидского залива в рамках соглашений Авраама. Он с ликованием наблюдают за тем, как проамериканский лагерь испытывает растущее напряжение. Израиль и арабские государства отзывают послов из столиц друг друга. На Западе растут пропалестинские демонстрации. Десятки тысяч человек прошли маршем в Вашингтоне, с призывом к прекращению огня".



"Как могла бы на все это отреагировать Америка? Республиканцы в Конгрессе хотят, чтобы администрация стала более жесткой. Сенатор Линдси Грэм заявил, что Америка должна установить четкую красную линию, заявив, что убийство американского солдата Ираном или его союзниками приведет к прямому американскому нападению на Иран. Марко Рубио, сенатор-республиканец, спросил, есть ли у Америки желание использовать свои развернутые силы на Ближнем Востоке для удара по Ирану. "На данный момент у нас нет надежного сдерживающего фактора", - сказал он. На тропу войны также встали лоббистские группы: известная из них "Объединенные против ядерного Ирана" призвала Америку немедленно бомбить Иран".



"Байден занимает оборонительную позицию. Он, вероятно, введет дополнительные санкции, хотя "максимальное давление" Трампа не изменило заметно поведения Ирана. Иранский режим пережил годы экономической изоляции, а в последнее время и более 12 месяцев уличных протестов. Однако он и его советники также знают, что продолжение военных действий против Ирана было бы огромной авантюрой. Нападение на его ядерные объекты в лучшем случае задержит реализацию программы, а в худшем - подтолкнет Иран к стремлению к созданию бомбы - и, вероятно, разожжет региональную войну, которой так боится Америка.



В результате дипломатия с Ираном - это идея, которая не умрет хотя бы потому, что альтернативы кажутся еще менее приемлемыми. "Ядерная проблема кажется невосприимчивой к любому другому давлению и всем другим соображениям".



4. Об Иране и палестинцах в Газе: история вопроса и современность



На американском сайте The Iran Primer 02.11.2023) дается подробный анализ взаимоотношений Ирана и палестинцев в Газе:



"ХАМАС и Палестинский исламский джихад (PIJ), два воинствующих движения в Газе, яростно бросают вызов праву Израиля на существование с момента их создания в 1980-х годах. У обоих схожая программа – победить Израиль и создать исламское государство в исторической Палестине. "В тот день, когда враги узурпируют часть мусульманской земли, джихад станет индивидуальной обязанностью каждого мусульманина", - заявил ХАМАС в своем уставе 1988 года. Обе группы отвергли мирное соглашение Осло 1993 года между Израилем и ООП, в результате которого была создана Палестинская автономия. В брошюре 1994 года Фатхи Шикаки, ​​врач и соучредитель PIJ, постановил: "Единственный вариант для нашего народа - это продолжать джихад всеми силами и положить конец оккупации". Оба суннитских ополчения прошли подготовку, вооружение и финансирование со стороны Ирана. Обе движения имеют одних и тех же союзников в Сирии и "Хезболле", шиитском ополчении и политической партии в Ливане.



Но ХАМАС и PIJ отличаются идеологически. PIJ, созданный как небольшая группа подпольных ячеек, уже давно является более экстремистским по идеологии и тактике. Шикаки родился в семье беженцев в секторе Газа в 1951 году и присоединился к "Братьям-мусульманам"*, изучая медицину в Египте в 1970-х годах. Он находился под сильным влиянием идеологии аятоллы Хомейни, иранского революционного лидера. В 1979 году Шикаки опубликовал книгу "Хомейни – исламское решение и альтернатива", в которой выступал за суннитско-шиитское единство в борьбе против Израиля. Шикаки порвал с "Братьями-мусульманами", чтобы сделать своим приоритетом дело палестинцев. Его книги, в том числе "Шииты и сунна: неудачные, искусственные беспорядки", опубликованные в 1985 году, пропагандировали ту же панисламскую концепцию, которую поддерживает Тегеран. Шикаки был убит Израилем во время поездки на Мальту в 1995 году.



Его преемник Рамадан Шаллах также поддерживал тесные связи с Ираном. "Палестинский исламский джихад - это еще один плод плодоносного дерева аятоллы Хомейни", - сказал Шаллах во время встречи в 2002 году с верховным лидером аятоллой Хаменеи в Тегеране.



ХАМАС, арабская аббревиатура от Движения исламского сопротивления, возник в 1987 году во время Первой интифады, или восстания, против военной оккупации Израилем Западного берега и сектора Газа. Его происхождение не было связано с Ираном. Шейх Ахмед Ясин, парализованный и слепой священнослужитель, был основателем и духовным лидером. Родившийся в 1936 году в деревне Аль-Джура, недалеко от современного израильского города Ашкелон, он и его семья бежали в Газу вместе с десятками тысяч других палестинских беженцев во время арабо-израильской войны 1948 года. Как и Шикаки, ​​Ясин также учился в Египте и был вдохновлен "Братьями-мусульманами". Но лидеры ХАМАСа продвигали палестинский национализм в исламских рамках, а не панисламизм Хомейни. "Национализм, с точки зрения Исламского движения сопротивления, является частью религиозного вероучения", - заявил ХАМАС в своем уставе 1988 года . "Ничто в национализме не является более значительным и глубоким, чем тот случай, когда враг ступает по мусульманской земле".



Цели Ирана



"После революции 1979 года Иран вооружал, обучал и финансировал доверенные структуры по всему Ближнему Востоку. В некоторых случаях он создавал союзников, таких как "Хезболла" в Ливане и множество шиитских ополченцев в Ираке. В других случаях Иран спонсировал существующие группы с пересекающимися целями, такие как PIJ и Хамас на палестинских территориях и хуситы в Йемене. Поддержка Ираном PIJ и ХАМАС усилила его революционный авторитет среди арабов и всего мусульманского мира, лишь частично в палестинском вопросе. Целью Ирана было стать авангардом исламского мира, в том числе в альянсах с суннитскими движениями, чтобы преодолеть межконфессиональные разногласия".



Связи ХАМАС и Ирана



"На протяжении более трех десятилетий Иран оказывал ХАМАСу финансовую поддержку, которая составляла от 20 до 50 миллионов долларов ежегодно с 1990 по 2000 год. В 2008 году Иран увеличил свою финансовую поддержку и увеличил поток оружия в ХАМАС. Сообщается, что Иран произвел или поставил многие ракеты, выпущенные Хамасом во время войны в Газе с Израилем в 2008–2009 годах. Конфликт закончился, когда Израиль объявил о прекращении огня в январе 2009 года. В следующем месяце политический лидер ХАМАС Халед Машаль посетил Тегеран. "Вы - наши партнеры в победе в секторе Газа", - сказал он в своей речи. Машаль также поблагодарил верховного лидера и президента Ирана "за всю финансовую, политическую и народную поддержку, которую вы нам оказали. Палестинский народ этого не забудет".



Отношения Ирана с ХАМАС испортились, когда в 2011 году разразилась гражданская война в Сирии. ХАМАС поддержал сирийских повстанцев, а Иран поддержал правительство президента Башара Асада.



Поскольку отношения ухудшились, Иран приостановил финансирование ХАМАСа в 2012 году. Отношения начали улучшаться после того, как ХАМАС назначил Яхью Синвара главой политбюро ХАМАСа в Газе.



Яхья Синвар, лидер ХАМАС в Газе



Иран и ХАМАС помирились в 2017 году, и Тегеран возобновил финансирование. "Отношения с Ираном отличные, и Иран является крупнейшим сторонником бригад Изз ад Дин аль-Касама деньгами и оружием", - заявил Синвар в августе 2017 года. "Отношения сегодня развиваются и возвращаются к тому, что было в старые времена".



В 2014 году Израиль перехватил партию ракет, направлявшуюся в Газу



Исторически сложилось так, что Иран контрабандой переправлял оружие в ХАМАС через Судан, где силы КСИР "Кодс" содержали склады и обучались производству ракет, рассказал The Iran Primer Фабиан Хинц, эксперт по распространению ракет . Затем ракеты переправлялись контрабандой через Египет на Синайский полуостров через туннели в сектор Газа. Контрабанда стала еще более трудной после того, как Египет начал перекрывать или разрушать туннели Хамаса в 2013 году, а Судан разорвал дипломатические отношения с Ираном в 2016 году.



Иран все активнее обучал боевиков ХАМАС в секторе Газа и помогал развивать местное производство оружия. "Вместо того, чтобы давать им рыбу или учить их ловить рыбу, мы научили наших союзников и друзей делать крючок, и теперь они обладают ракетными возможностями и технологиями", - генерал Амир Али Хаджизаде, командующий КСИР.



Лидеры ХАМАС неоднократно выражали признательность за поддержку со стороны Ирана. "Я благодарю тех, кто предоставил средства и оружие мужественному сопротивлению, Исламскую Республику Иран, которая не скупилась на предоставление средств, оружия и технологий сопротивлению", - сказал Хания в Telegram-канале ХАМАС в мае 2021.



По оценкам Госдепартамента США, Иран предоставил ХАМАСу около 100 миллионов долларов в год по состоянию на 2023 год".



В октябре 2023 года иранские лидеры аплодировали ХАМАСу за его многостороннюю атаку на Израиль. В телефонном разговоре с Ханией президент Ибрагим Раиси назвал нападение "осуществлением 70-летних ожиданий палестинской нации и исламской уммы (нации)".



Связи PIJ и Ирана



"Хомейни повлиял на идеологию соучредителей PIJ Шикаки и проповедника Абд аль-Азиза Авды. По словам Шикаки, ​​Иран начал финансировать PIJ в 1987 году. Связи PIJ с Тегераном углубились после того, как Израиль депортировал Шикаки и других боевиков PIJ в Ливан в 1988 году. Стражи исламской революции предоставили финансирование и военную поддержку PIJ в лагерях в Ливане и Сирии. В 1991 году Иран принимал PIJ, ХАМАС и другие группы на конференции Международного комитета поддержки палестинской интифады.



Тегеран стремился противостоять Мадридской мирной конференции, созванной в том же году для решения израильско-палестинского конфликта.



PIJ все больше зависел от поддержки Ирана. Сообщается, что начиная с 2000 года Иран выплачивал PIJ миллионы долларов в виде денежных бонусов за каждое нападение на Израиль во время Второй интифады, которая продолжалась до 2005 года. В 2002 году Хаменеи пообещал увеличить поддержку на 70 процентов. "Не секрет, что мы говорим, что военная помощь, оказанная палестинскому сопротивлению – от А до Я, от пули до ракеты – это помощь Исламской Республики, помощь Ирана", – заявил в 2012 году представитель PIJ Давуд Шихаб.



В 2015 году отношения PIJ и Ирана оказались напряженными. Сообщается, что Иран прекратил или сократил свою финансовую поддержку после того, как PIJ отказался осудить наступление под руководством Саудовской Аравии против хуситов, поддерживаемых Ираном повстанцев в Йемене.



Тегеран переключил поддержку на более мелкое и недолговечное движение Аль-Сабирин (или "Пациент"), которое возглавлял Хишам Салем, бывший боевик PIJ. Но Исламская Республика возобновила поддержку PIJ в 2016 году. По данным израильских СМИ, в 2018 году помощь увеличилась до 30 миллионов долларов. "Я с гордостью могу сообщить, что на ракетах, которые используются для обстрелов Тель-Авива, есть иранская подпись", - заявил Рамез аль-Халаби во время столкновений с Израилем в мае 2021 года.



В октябре 2023 года иранские лидеры похвалили PIJ за участие в нападении ХАМАС на Израиль".



Эволюция ХАМАСа и PIJ



"ХАМАС и PIJ предложили альтернативу светским и националистическим движениям, в частности, партии Фатх Ясира Арафата и двум социалистическим партиям – Демократическому фронту освобождения Палестины и Народному фронту освобождения Палестины. Но ХАМАС предлагает социальные услуги, включая школы, медицинские клиники и благотворительные организации, с 1990-х годов. В политику ХАМАС вошел, приняв участие в парламентских выборах 2006 года. В результате серьезного политического разочарования он получил большинство мест - 76 из 132. Он управляет сектором Газа с момента свержения правительства Палестинской автономии в 2007 году. С тех пор ХАМАС уравновешивает сопротивление Израилю с ежедневным управлением 2,2 миллиона человек. Палестинцы. Напротив, PIJ остается относительно небольшим ополчением.



На протяжении десятилетий обе группы догматически выступали против решения проблемы создания двух государств и были привержены уничтожению Израиля – любой ценой. "Джихад - это ее путь, а смерть ради Аллаха - самое возвышенное из ее желаний", - заявил ХАМАС в своем уставе 1988 года.



Цели PIJ, как написано в манифесте 2000-х годов, включают отказ от "любого мирного решения палестинского вопроса". Оно считает, что джихад и мученичество - "единственный выбор для освобождения".



Но эти два движения разошлись по вопросу Израиля. В 2017 году ХАМАС опубликовал новый манифест, в котором временно поддержал создание палестинского государства, основанного на границах, существовавших до войны 1967 года (Израиль захватил Западный Берег, сектор Газа, Синайский полуостров, Голанские высоты и Восточный Иерусалим в ходе шестидневной войны, нанеся сокрушительный удар по палестинцам.) "Хамас отвергает любую альтернативу полному и окончательному освобождению Палестины от реки к морю", - заявил ХАМАС в своем манифесте 2017 года . "Однако, не ставя под угрозу свое неприятие сионистского образования и не отказываясь от каких-либо прав палестинцев, ХАМАС рассматривает возможность создания полностью суверенного и независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме, как это было 4 июня 1967 года, с возвращением беженцев и перемещенных лиц в свои дома, из которых они были изгнаны, что должно стать формулой национального консенсуса". ХАМАС по-прежнему сохраняет за собой право на "сопротивление и джихад", но, похоже, ведет себя гораздо более прагматично в отношениях с Израилем. Напротив, PIJ никогда не принимал идею долгосрочного худны, или перемирия, с Израилем.



Отношения между PIJ и ХАМАС исторически были противоречивыми. ХАМАС не согласился с некоторыми атаками PIJ на Израиль, которые спровоцировали израильские контрудары, которые могли привести к более затяжному конфликту с Израилем. Иногда они были соперниками, конкурирующими за поддержку палестинцев или за ресурсы из Ирана. В других случаях они сотрудничали в борьбе против Израиля.



ХАМАС: военное крыло



ХАМАС начал свои первые военные операции против Израиля в 1989 году. В ходе отдельных атак он похитил и убил двух израильских солдат на юге Израиля. Оно активизировало атаки после создания в 1991 году военного крыла подпольных ячеек - "Бригад Изз ад дин аль Кассам". Ополчение было названо в честь проповедника и активиста сирийского происхождения, который выступал против сионизма, а также британского и французского присутствия в Сирии. Ближний Восток в период с 1920-х гг. В 1930-х годах он завербовал сотни бойцов, в основном среди сельской бедноты, для "Черной руки", которая нападала на еврейские поселения и саботировала британские железнодорожные линии. Он был убит в перестрелке с британской полицией недалеко от Дженина. Он быстро стал героем среди палестинцев и символом их дела.



ХАМАС атаковал как израильские военные, так и гражданские объекты. Он стал печально известен взрывами смертников и стрельбой на автобусных остановках, ресторанах и дискотеках в 1990-х и 2000-х годах. После вывода израильских военных в 2005 году ХАМАС получил больше свободы действий в Газе.



ХАМАС с помощью Ирана и "Хезболлы" превратился в более крупную, более дисциплинированную и лучше оснащенную боевую силу, способную обстреливать израильские города тысячами ракет и начало внезапных вторжений через границу с сектором Газа.



К 2023 году ополчение ХАМАСа накопило разнообразное оружие, включая ракеты, дроны, минометы, зажигательные аэростаты и даже торпеды.



ЦРУ оценивает численность сил ХАМАСа в 25 000 человек, тогда как Израиль и западные СМИ сообщают о 40 000 боевиков.



ХАМАС спрятал оружие, часть которого была получена из Ирана, а другое было изготовлено на месте, в обширной сети туннелей под сектором Газа".



Боевики ХАМАСа с ракетными установками



ХАМАС: политическое крыло



"ХАМАС впервые баллотировался на выборах в законодательные органы 2006 года. Многие палестинцы смотрели на ХАМАС как на альтернативу правящей партии ФАТХ, которая приобрела репутацию коррумпированной и неэффективной после четырех десятилетий доминирования в палестинской политике. Хотя ХАМАС получил 74 из 132 мест, партия не ожидала, что ей придется формировать правительство всей Палестинской автономии и принимать политические решения.



ФАТХ отказался присоединиться к правительству, возглавляемому ХАМАСом, поэтому президент Махмуд Аббас – давний член ФАТХа и союзник Ясира Арафата – правил из столицы в Рамалле на Западном Берегу, в то время как ХАМАС фактически управлял сектором Газа. Аббас взял под свой контроль силы безопасности в Газе.



В ответ ХАМАС создал свои собственные параллельные силы безопасности. Напряженность достигла пика в 2007 году, когда ХАМАС поверил, что силы ФАТХ планируют отстранить правительство ХАМАС от должности в секторе Газа. ХАМАС захватил контроль над сектором Газа, в то время как Палестинская автономия сохранила контроль над Западным берегом.



После прихода к власти ХАМАСа Израиль и Египет продолжают блокаду сектора Газа, что привело к экономическому кризису для палестинцев. Неоднократные переговоры между ХАМАС и ФАТХ при посредничестве Египта, Катара и Сирии по формированию правительства единства Палестины провалились. Палестинская администрация не может проводить выборы с 2006 года. В 2021 году Аббас отложил запланированные выборы. Он сослался на отказ Израиля гарантировать, что палестинцы в Восточном Иерусалиме смогут голосовать, хотя ХАМАС и другие светские палестинцы все равно хотели провести голосование.



Лидеры



Яхья Синвар: Семья Синвара бежала или была изгнана из Аль-Мадждал-Аскалана, на территории нынешнего южного Израиля, во время арабо-израильской войны 1948 года. Он родился в 1962 году в лагере беженцев в Хан-Юнисе, Газа. Синвар стал политически активным в начале 1980-х годов во время учебы в Исламском университете Газы, где он получил степень бакалавра арабистики. Синвар был арестован Израилем в 1982 году и, как сообщается, четыре месяца содержался под административным арестом без каких-либо официальных обвинений. В 1985 году его снова арестовали и продержали под стражей восемь месяцев.



Синвар присоединился к ХАМАСу, когда он был создан в 1987 году, и стал соучредителем его службы внутренней безопасности в 1988 году. Израиль приговорил его к четырем пожизненным срокам тюремного заключения за организацию похищения и убийства двух израильских солдат и четырех подозреваемых палестинских "коллаборационистов" в 1988 году. официальные лица прозвали его "мясником Хан-Юниса" из-за его жестокости по отношению к другим палестинцам. Синвар отсидел 22 года. В 2011 году Израиль освободил его и еще 1026 палестинцев в обмен на Гилада Шалита, солдата, похищенного Хамасом в 2006 году. В 2015 году Соединенные Штаты включили Синвара в список "глобальных террористов особого назначения". Бюро в Газе в 2017 году. По мнению палестинских экспертов, Синвар был готов пойти на компромисс с Палестинской автономией и заключить худну – или прекращение огня – с Израилем. "Наступление, на котором Синвар был в основном сосредоточен, шокировало израильскую политическую систему, чтобы предоставить ему необходимые рычаги для гораздо более широкого обмена пленными и более всеобъемлющей сделки" с Израилем, Халил Шикаки, ​​палестинский академик и социологов, заявили в Фонде Карнеги 2 ноября 2023 года.



Исмаил Хания: Семья Хании бежала из Аль-Мадждал-Аскалана, на территории нынешнего южного Израиля, во время арабо-израильской войны 1948 года. Он родился в 1962 году в лагере беженцев Шати в секторе Газа. Будучи студентом в 1984 году, он присоединился к Исламскому студенческому блоку. В 1987 году он окончил Исламский университет в Газе по специальности арабская литература. Когда разразилась Первая интифада, он участвовал в антиизраильские протесты и присоединился к ХАМАС. Он провел шесть месяцев в израильской тюрьме в 1988 году и еще три года, начиная с 1989 года. В 1992 году Израиль депортировал его и сотни других палестинских боевиков в Ливан.



После того, как ООП подписала Соглашение Осло с Израилем в 1993 году, он вернулся в Газу, чтобы возглавить Исламский университет. Он быстро поднялся по карьерной лестнице в ХАМАС. В 2001 году он стал третьим по рангу чиновником. В 2006 году он возглавил список ХАМАС во время его первого баллотирования в парламент. После того, как ХАМАС расстроил светскую партию ФАТХ, Хания был назначен премьер-министром Палестинской автономии. ХАМАС вынудил ФАТХ - его политических деятелей и силы безопасности - покинуть Газу в 2007 году. Президент Палестины Аббас уволил его, но Хания оставался фактическим лидером Газы до тех пор, пока лидеры ХАМАС не избрали его главой Политбюро из 15 человек в 2017 году. В 2018 году штаты назвали его "глобальным террористом особого назначения". В 2019 году он покинул сектор Газа и открыл офис в Катаре. Хания был переизбран главой Политбюро в 2021 году.



Халед Машааль: Машааль родился в 1956 году в Сильваде, городе на Западном берегу. Он и его семья бежали в Кувейт во время арабо-израильской войны 1967 года. Машааль был набожным с юных лет и присоединился к "Братьям-мусульманам" в 15 лет. Он получил степень по физике в Кувейтском университете и основал студенческую группу под названием "Список исламских правых". Машааль был связан с ХАМАСом с момента его создания, несмотря на то, что жил в Кувейте. Он основал кувейтское отделение ХАМАС, но покинул страну после вторжения Ирака в 1990 году. Он переехал в Амман, Иордания, где возглавил местное отделение ХАМАС. В 1996 году он был избран главой Политбюро ХАМАС.



Машааль пережил неудачное покушение, совершенное Израилем в 1997 году. Два агента Моссада распылили яд ему в ухо, но были пойманы при попытке к бегству и дали ему антидот. Это испытание принесло ему титул "живого мученика". Иордания выслала Машаля и высокопоставленных лидеров Хамаса в 1999 году за "незаконную и вредную" деятельность, которая могла подорвать национальную безопасность. После пребывания в Катаре он открыл офис в Дамаске, Сирия, в 2001 году. В 2003 году Соединенные Штаты назвали Машаля вместе с пятью другими лидерами ХАМАС "глобальными террористами особого назначения".



После того, как Израиль убил основателя ХАМАС шейха Ясина в 2004 году, Машаль стал абсолютным лидером ХАМАС. Он переехал из Дамаска в Доху в 2012 году, после того как ХАМАС и Иран поддержали различных участников сирийской гражданской войны. В 2017 году Хания был избран вместо Машаля. Но последний вернулся в 2021 году, когда был избран главой отдела диаспоры, что является второй по значимости должностью.



Для справки:



С начала 2023 года в западных и арабских СМИ появились статьи и видео о том, что лидеры ХАМАС - Хания и Машаль вместе с их семьями "купаются в роскоши, пока их народ живет в нищете". Подробный анализ этих публикаций дан на LENTE.RU (15.10.2023).



PIJ: Военное крыло



PIJ располагает второй по величине боевой силой в секторе Газа после ХАМАС. По словам лидеров, ее миссия - бороться с израильтянами и заменить еврейское государство. "Призыв к джихаду и сопротивлению оккупации должен предшествовать всем остальным действиям", - заявил Шаллах в 1998 году. В нем вербовали в основном молодых и образованных мужчин в секторе Газа, готовых участвовать в взрывах, террористических операциях и убийствах против израильских сил и поселенцев. Но в отличие от ХАМАСа, он не предоставил социальных услуг, школ или медицинских услуг, поэтому не заручился более широкой общественной поддержкой. Он также отвергает политическое участие, поэтому не имеет формального электората. Разница между этими двумя движениями заключается в том, что ХАМАС, который управляет сектором Газа, должен был учитывать стоимость – и потенциальную негативную реакцию – любой операции против Израиля. PIJ этого не делает.



PIJ начал свою первую атаку на израильские объекты в секторе Газа в 1984 году. Шикаки и другие лидеры PIJ получили военную подготовку и новых союзников после того, как Израиль депортировал их в Ливан в конце 1980-х годов. Шикаки отправился в Тегеран, где встретился с аятоллой Хомейни, и ему пообещали новую помощь и оружие. Стражи исламской революции обучают депортированных PIJ в лагерях "Хезболлы" в Ливане. Боевики PIJ и "Хезболлы" начали совместные атаки на израильские объекты. В 1989 году PIJ перенес свою штаб-квартиру в Дамаск, но оставил боевиков на юге Ливана.



Бойцы PIJ в тактическом снаряжении



В 1992 году PIJ учредил "Бригады Аль-Кудс" в качестве формального военного крыла. Он отверг соглашения Осло между Израилем и ООП в 1993 году. На протяжении 1990-х годов он усиливал нападения на Израиль, пытаясь сорвать мирный процесс. В результате нападения на автобусную остановку в 1995 году погиб 21 израильский солдат и одно гражданское лицо. Во время Второй интифады с 2000 по 2005 год PIJ проводил террористические акты, взрывы автомобилей и массовые убийства как военных, так и гражданских объектов в глубине Израиля, включая пиццерию и автобусная остановка в Иерусалиме.



С 2018 года PIJ координирует некоторые свои операции против Израиля с ХАМАС и 10 другими группировками боевиков в совместном оперативном штабе в секторе Газа. В число остальных входили вооруженные подразделения светских группировок, таких как ФАТХ, НФОП и ДФОП. Однако PIJ часто действовал независимо. В 2019, 2022 и мае 2023 года PIJ проводил ограниченные столкновения с Израилем, а ХАМАС не участвовал в боевых действиях. Но Хамас возглавил беспрецедентное нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Сообщается, что через несколько часов после того, как боевики ХАМАС прорвались через израильский барьер безопасности вокруг Газы, боевики PIJ последовали за ними. Они утверждали, что вернули в Газу 30 заложников.



По оценкам Госдепартамента США, к 2023 году ее боевая сила составит от 1000 до нескольких тысяч человек . По данным западных СМИ и израильских экспертов, PIJ может иметь до 15 000 боевиков. Его вооружение включало более десятка типов ракет, некоторые из которых были произведены внутри страны, а другие - из Ирана, доставленные контрабандой через туннели из Египта.



Ячейки PIJ исторически были сконцентрированы в секторе Газа, но они также действовали на Западном Берегу. В 2021 году командиры PIJ Джамиль аль-Амури и Виам Ияд Ханон создали Дженинский батальон, межфракционную группировку боевиков, базирующуюся в Дженине, центре боевой деятельности. Израиль убил Джамиля аль-Амури в июне 2021 года и Ханона в октябре 2023 года.



Лидеры



Зияд аль-Нахала: Нахала родился в 1953 году в Хан-Юнисе, Газа. Его отец погиб во время Суэцкого кризиса 1956 года. Нахала получила степень бакалавра в Педагогическом институте Газы. Израиль впервые арестовал Нахалу в 1971 году за его участие в арабских освободительных силах, боевой группировке. Он был приговорен к пожизненному заключению, но был освобожден 14 лет спустя в рамках обмена пленными с Израилем в 1985 году. Трое израильских солдат были освобождены в обмен на 1150 палестинцев и ливанских заключенных.



После освобождения Нахала организовал военное крыло PIJ. В 1988 году Израиль арестовал его за участие в Первой интифаде и депортировал его и других боевиков в Ливан. Нахала стала представителем PIJ в Бейруте. После того, как Израиль убил Шикаки в 1995 году, официальные лица PIJ выбрали Рамадана Шаллаха руководителем PIJ, а Нахалу - заместителем генерального секретаря. В 2014 году Соединенные Штаты назвали Нахалу "глобальным террористом особого назначения". Сообщается, что в 2018 году у Шаллы случился инсульт, и он был госпитализирован в Бейруте. Нахала заменил его.



5. Если завтра война Ирана с США и Израилем, что может выставить Иран?



Естественно, не только прокси – группами собирается воевать Иран.



В 2023 году, военно-аналитический проект Global Firepower, опубликовал рейтинг совокупной военной мощи каждой из стран мира, где на первом месте оказалась США, на втором, - Россия, а на третьем Китай.



Иран находится на 17-ом месте, Израиль на 18-ом. В рейтинге не учитывалось ядерное оружие.



По данным AMALNEWS Военный (11.10.2023) регулярные вооруженные силы Ирана состоят из военнослужащих срочной службы, которые призываются в Сухопутные войска, ВМФ и ВВС сроком на два года. Численность регулярных войск Ирана составляет 610 тысяч человек и 350 тысяч резервистов. Это часть армии Ирана подчиняется непосредственно Генеральному штабу. Через министра обороны и старшего военного советника, руководит регулярными войсками Верховный главнокомандующий и лидер страны Али Хаменеи.



Корпус стражей Исламской революции состоит из членов религиозно-политических группировок Ирана шиитского толка (религиозное течение в Исламе) и насчитывает около 250 тысяч человек. Как правило в КСИР берут граждан Ирана, уже прошедших срочную службу. Воинская служба в КСИР является контрактной. Подразделения и соединения КСИР, через старшего бригадного генерала, напрямую подчиняются Али Хаменеи.



Вместе с КСИР, армия Ирана имеет численность в 860 тысяч военнослужащих, что делает Иран одной из крупнейших армий мира.



Цифры приведены на основании реального количество военнослужащих, без учета служб обеспечения, которые увеличивают количество любой армии мира на 30-40%.



Армия Ирана насчитывает более 2700 единиц различной бронетехники. Из этого числа, 1,5 тысячи единиц приходятся на различные танки. Артиллерийские войска регулярной Сухопутной армии Ирана насчитывают чуть более 2300 тысяч единиц ствольной артиллерии, 3 тысячи различных типов минометов и около 1,5 тысяч реактивных систем залпового огня.



Регулярная армия Ирана имеет более 2 тысяч буксируемых гаубиц.



Иранцы в регулярных Сухопутных войсках имеют около 100 единиц российско-советских РСЗО БМ-21 "Град". Остальные реактивные системы залпового огня армии Ирана представлены китайскими 107-мм Type-63 (700 единиц) и некоторым количество РСЗО иранского производства.



За Корпусом стражей Исламской революции числится около 470 единиц в основном советских танков, самими новыми из которых являются модернизированные Т-72 1970-х годов. Также, на вооружении КСИР находится около 360 стволов артиллерийских орудий, 140 единиц ЗРК малой дальности, 40 единиц РСЗО и порядка 600 единиц легкобронированной техники.



Авиация КСИР представлена всего 10 единицами модернизированных советских истребителей-бомбардировщиков 1960-х годов Су-22, которые в СССР проходили под индексом Су-17.



Корпус стражей исламской революции полностью контролирует стратегические ракетные войска Ирана. На вооружении КСИР находятся баллистические ракеты средней дальности Шахаб-3 и Fateh-110, а также ракетные тактические системы Ghadr-1, Emad-1, Sajjil-2. Общее количество военнослужащих КСИР, занятых в стратегических войсках доходит до 45 тысяч человек.



Только КСИР в Иране, обладает большой номенклатурой беспилотных летательных летательных аппаратов, таких как Ababil 3, Mohajer 4, Shahed 123, Shahed 129, Shahed 181 и Shahed 191.



ВМС военно-политического формирования состоит из трех ракетных фрегатов, трех подводных лодок, двух корветов, более 40 единиц ракетных катеров и 13-ти десантных кораблей. К ВМС КСИР относятся более 5 тысяч бойцов морской пехоты в трех отдельных бригадах.



Авиация Ирана состоит из 300 боевых самолетов, некоторая часть из которых приходится на советский истребитель МиГ-29 и американский истребитель-перехватчик 1970-х годов "Грумман" Ф-14 "Томкэт".



Также Иран имеет 10 единиц советских штурмовиков Су-25 "Грач", 24 единицы китайских фронтовых истребителей F-7M 1950-х годов, 10 единиц французских Dassault Mirage F1 и прочих самолетов 20-го века. Из новой истребительной авиации Ирана, можно выделить шесть единиц истребителей HESA Saeqeh 2007 года и 6 единиц HESA Azarakhsh 1997 года. Также Иран имеет около 100 учебно-боевых самолетов производства разных стран.



За ВВС Ирана также числится 75 единиц американских истребителей бомбардировщиков 1970-х годов Northrop F-5, 63 единицы F-4 Phantom II и 30 единиц советских Су-24МК.



Иран имеет более 18-ти боевых многофункциональных и ударных вертолетов, большая часть из которых (100 единиц) представлена американскими Bell AH-1 Cobra 1960-х годов и иранскими ударными HESA Shahed 285.



ПВО Ирана состоит из более чем 800 ЗРК разного класса применительно к дальности поражения, в основном выпушенных США и самим Ираном в 1960-х годах. Однако Иран располагает и современными российскими модернизированными системами ракетного ПВО С-300 в составе двух дивизионов и 10 единицами Тор-М1, поставленными Россией в 2012 году.



Подводный флот ВМС Ирана вместе с флотом КСИР, состоит из трех больших дизель-электрических подводных лодок 877ЭКМ, 19-ти единиц малых ДЭПЛ проекта Ghadir, двух ДЭПЛ проекта Nahang и одной ДЭПЛ проекта Fateh.



Надводный флот ВМС Ирана вместе с КСИР, представлен тремя фрегатами типа Alvand, двумя корветами типа Moudge, 10-ю единицами ракетных катеров проекта Kaman, четырьмя РК типа Sina и 13-ю средними десантными кораблями (КСИР). Также у Ирана большое количество малых десантных и ракетных катеров.



В сентябре 2023 года заместитель командующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан заявил, что иранские военные будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые ракеты. "Разрабатывается новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет… Сегодня мы стремимся улучшить качество и возможности наших ракет дальностью полета в 2 тысячи километров, как, например, гиперзвуковая ракета "Фаттах", которую мы ранее представили", - приводит агентство Tasnim слова Нилфорушана.



Первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету Иран разработал в ноябре 2022 года. В июне 2023 года на выставке иранского вооружения в Иране ее презентовал глава военно-воздушных сил КСИР Амир Хаджизаде. Ракета получила название "Фаттах". По словам Хаджизаде, ракета способна наносить удары на расстоянии 1,4 тысячи километров. Он также подчеркнул, что ракета "практически неуязвима" для вражеских ПВО.



Иран стал четвертой страной в мире, обладающей гиперзвуковым оружием. Гиперзвуковым оружием обладают Россия, Китай и США.



*запрещенные в РФ террористические организации Источник - Завтра

