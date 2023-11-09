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Институт Гэллапа признал Таджикистан самой безопасной страной в мире
18:30 10.11.2023

Таджикистан занял первую строчку Global Law and Order Reports 2023 ("Глобальный отчет о законности и порядке"), который ежегодно готовит американский институт изучения общественного мнения Gallup (Институт Гэллапа).

Центральноазиатская республика с результатом 96 баллов опередила такие страны, как Финляндия, Исландия, Кувейт, Люксембург, Норвегия, Вьетнам, набравшие по 92 балла, а также Швейцарию – 91 балл.

Место в рейтинге данного отчета определяется по совокупному баллу, основанному на вопросах, заданных Gallup World Poll жителям 144 стран в возрасте от 15 лет и старше. В частности, их спрашивали, уверены ли они в местных органах правопорядка, чувствуют ли себя в безопасности в своем районе и становились ли жертвами краж или нападений в прошлом году.

"В большинстве экономически развитых стран и территорий с сильным верховенством закона подавляющее большинство жителей отвечают, что чувствуют себя в безопасности, гуляя в одиночестве по своим районам ночью. То же самое говорят и в странах, где население находится под более жестким контролем государства. Например, в 2022 году об этом заявили почти повсеместно в таких странах, как Кувейт (96%), Сингапур (95%), Таджикистан (93%), Объединенные Арабские Эмираты (91%) и Саудовская Аравия (90%)", - отмечают составители Global Law and Order Reports.

Узбекистан оказался в группе стран, набравших 90 баллов – наряду с Данией, Индонезией, Косово и Словенией. Казахстан и Кыргызстан набрали по 81 баллу, как и Турция, а также ряд других стран. Туркменистан в рейтинге отсутствует.

Афганистан набрал 76 баллов – столько же, сколько Россия и Палестина.

Последние строчки рейтинга заняли Сьерра-Леоне (57 баллов), Гамбия (56) и Либерия (49).

Низкий балл Либерии в основном объясняется высоким процентом жителей, ставших жертвами преступлений в 2022 году, и неверием населения в полицию. Большинство либерийцев (53%) заявили, что у них или других членов семьи в прошлом году были украдены деньги или имущество. Доверие местной полиции выразили менее половины опрошенных в этой стране (45%).

- Ранее Туркменистан был признан самой безопасной для женщин страной в Центральной Азии – по версии Джорджтаунского института женщин, мира и безопасности (GIWPS) и норвежского института изучения мира (PRIO), которые опубликовали отчет "Индекс мира и безопасности женщин" (Women Peace and Security Index, WPS Index) за 2023 год.

Источник - fergana
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