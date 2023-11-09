Al Jazeera: вопреки ожиданиям США экспортные лицензии не навредят ОАЭ и России

18:31 10.11.2023

Al Jazeera

Катар



Навредят ли России меры экспортного контроля, которые ОАЭ могут ввести, чтобы угодить США на фоне войны между Израилем и сектором Газа?

Al Jazeera: вопреки ожиданиям США экспортные лицензии не навредят ОАЭ и России



Запад продолжает давить на ОАЭ с тем, чтобы они ввели лицензии на экспорт определенных товаров в Россию, сообщает сайт Al Jazeera. По мнению экспертов, Абу-Даби пойдет на это лишь в одном случае. И даже если он согласится, эти санкции не навредят его партнерству с Москвой.



ОАЭ раздумывают над введением экспортного контроля, чтобы заручиться поддержкой США в случае расширения войны между Израилем и сектором Газа.



Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались под прицелом Соединенных Штатов и Евросоюза из-за сотрудничества с Россией, срывающего планы Запада по оказанию экономического давления на Москву в ответ на ее спецоперацию на Украине. Но теперь некоторые возможные корректировки во внешней политике Абу-Даби могут немного изменить ситуацию на фоне растущих опасений, что война в Газе может распространиться на весь Ближний Восток.



В начале сентября представители Великобритании, ЕС и США посетили ОАЭ, чтобы выразить обеспокоенность по поводу партнерства этой страны Персидского залива с Россией.



Запад пытается помешать Москве получить доступ к некоторым товарам двойного назначения, таким как компьютерные чипы и другие электронные компоненты.



В начале года Америка предупредила ОАЭ, Оман и Турцию о последствиях уклонения от антироссийских санкций и экспортного контроля. Затем, в апреле, она ввела ограничения в отношении двух эмиратских компаний: Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC и Hulm Al Sahra Electric Devices Trading.



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Вскоре после сентябрьского визита западных чиновников в ОАЭ, агентство Bloomberg сообщило, что Абу-Даби рассматривает возможность введения лицензий на экспорт определенных товаров, включая полупроводники.



Он еще не ввел эти меры. Любой такой шаг будет вызван не только беспрецедентным давлением со стороны Запада, но и растущей угрозой распространения войны между Израилем и ХАМАС на другие регионы Ближнего Востока. По мнению экспертов, в этом случае ОАЭ захотят укрепить связи со своим главным гарантом безопасности – Соединенными Штатами.



"Если ОАЭ действительно введут специальные меры экспортного контроля, значит, они считают, что издержки от невыполнения западных требований превышают выгоды, которые им дает торговля с Россией", – заявил Марк Кац, преподаватель государственного управления и политологии в Университете им. Джорджа Мейсона.



"Это также будет показателем того, что ОАЭ не хотят портить отношения с Соединенными Штатами, особенно когда велик риск расширения войны на Ближнем Востоке, в которую может вступить Иран. Абу-Даби хотел бы прикрыться "американским зонтиком" от Тегерана", – добавил он.



Поскольку COP28 начнется в конце месяца, ОАЭ хотят добиться хотя бы какой-то стабильности в регионе.



"Под давлением Запада"



Даже если ОАЭ введут лицензии на экспорт определенных товаров, пока неясно, насколько это ухудшит российско-эмиратские отношения.



"В Москве, вероятно, понимают, что Абу-Даби пойдет на это только под давлением Запада. Кроме того, этот шаг может лишь сократить, а не уничтожить сотрудничество ОАЭ и России, которое Кремль хотел бы по максимуму сохранить", – заявил Кац.



Возможно, такие меры экспортного контроля могли бы способствовать продвижению интересов Абу-Даби – как с точки зрения его репутации как торгового центра на Ближнем Востоке, так и в плане его национальной безопасности.



"Ввод экспортных лицензий укрепит идею о том, что ОАЭ являются надежным местом для ведения бизнеса", – заявил Гордон Грей, бывший посол США в Тунисе.



"У ОАЭ есть сильные политические и экономические стимулы для поддержания хороших отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Они также, несомненно, с подозрением относятся к усилению военного союза между Россией и Ираном и хотели бы защитить свою национальную безопасность, предотвратив попадание товаров двойного назначения в руки Тегерана", – добавил он.



В Абу-Даби обеспокоены углублением партнерства Москвы с Тегераном – из-за негосударственных игроков, спонсируемых Ираном, а также из-за его успехов в разработке беспилотников и баллистических ракет. Также вызывает опасения усугубление кризиса в области безопасности на Ближнем Востоке.



Но когда дело доходит до отношений с Россией, ОАЭ невыгодно следовать исключительно за Западом.



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Аналитики сомневаются, что Абу-Даби действительно введет экспортные лицензии, чтобы завоевать расположение Вашингтона и прочих западных столиц.



"ОАЭ и другие страны Персидского залива не горят желанием наносить ущерб своему сотрудничеству с Россией", – заявил Имад Харб, директор по исследованиям и анализу Арабского центра в Вашингтоне.



"Если они действительно введут экспортные лицензии, то это решение будет принято по геополитическим причинам, в частности, чтобы создать впечатление, будто они подчиняются США и Евросоюзу. И даже если они это сделают, у компаний и частных лиц, которых больше всего волнует их бизнес, есть способы обойти подобные ограничения", – добавил он.



По словам Харба, введение экспортных лицензий, вероятно, не окажет большого негативного влияния на отношения Абу-Даби с Москвой.



"ОАЭ всегда могут договориться о продаже технологий через Иран, который находится в хороших отношениях с Россией", – отметил эксперт.



Автор: Джорджио Кафьеро (Giorgio Cafiero)