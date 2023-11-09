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|Бывший мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров назначен полпредом президента в Иссык-Кульской области
18:40 10.11.2023
Бишкек (АКИpress) – Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области.
Как сообщила пресс-служба Администрации президента, соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.
Абдыкадыров ранее занимал должность мэра Бишкека.