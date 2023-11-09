Страсти по логистике. Итоги визита президента Ирана в Таджикистан

00:00 11.11.2023

СТРАСТИ ПО ЛОГИСТИКЕ. ИТОГИ ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА ИРАНА В ТАДЖИКИСТАН



8 ноября Ибрахим Раиси посетил Душанбе, где встретился с Эмомали Рахмоном. Переговоры глав государств прошли одновременно с бизнес-форумом, в котором приняли участие более 150 компаний.



По итогам встречи главы Ирана и Таджикистана подписали 19 документов о сотрудничестве. Среди них - соглашение о международных и транзитных перевозках через порт Чобахор на побережье Индийского океана.



В 2019 г. Тегеран предлагал Душанбе арендовать участок земли на территории порта, чтобы транзитом провозить через него таджикистанские грузы.



Также главы государств подписали меморандум об отмене виз для обладателей общегражданских заграничных паспортов.



После двухсторонней встречи Раиси и Рахмон должны принять участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте. В преддверии мероприятия министры транспорта стран - участниц ОЭС уже подписали документ о дальнейшем развитии транспортного коридора Узбекистан - Туркменистан - Иран - Турция.