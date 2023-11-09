Центральная Азия: конкуренция или сотрудничество? - Г.Михайлов

00:01 11.11.2023

Центральная Азия: возможен ли компромисс?



Углубление конфликта между Россией и Западом и демонтаж сложившегося после Второй мировой войны порядка позволили странам Центральной Азии переосмыслить свою роль в системе международных отношений. Государства региона могут выстроить новые взаимоотношения, но пока не готовы к компромиссам. О конкуренции, сотрудничестве, а также взаимосвязанности Центральной Азии с Россией читайте в статье эксперта по Центральной Азии Григория Михайлова. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.



Экономическое давление стран Запада, сбои в цепочках поставок и другие ограничения привели к значительному росту транзита грузов в Россию через Турцию, Кавказ и страны Центральной Азии. Через Казахстан, Узбекистан и Киргизию в Россию поступают товары из ЕС, Китая, США, Южной Кореи и иных стран.



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Публично власти стран Центральной Азии стараются не конфликтовать со странами Запада. Чиновники регулярно сообщают, что полностью выполняют все санкционные требования, однако на практике грузы продолжают идти в Россию. Эта несговорчивость объясняется сугубо прагматичным соображением - стремлением заработать.



Новая индустриализация в Центральной Азии



Изменения коснулись не только реэкспорта, но и производства товаров в регионе. Один из самых ярких примеров - легкая промышленность.



После ухода из России западных компаний освободившуюся нишу начинают занимать производители текстиля из Центральной Азии.



Легкая промышленность Киргизии в последние полтора года переживает бум. Страна и до СВО была активным экспортером текстиля в Россию, но после введения санкций производство выросло в сотни раз. Как результат, в 2022 году поставки верхней женской трикотажной одежды из Киргизии в Россию выросли более чем в 200 раз, мужских рубашек - в 146 раз, спортивных костюмов - более чем в 90 раз, постельного белья - в 25 раз. В 2023 году объемы поставок стали еще больше.



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Российский рынок по-прежнему интересен ушедшим фирмам. Чтобы избежать скандалов, часть из них запускает производство в Центральной Азии под новыми брендами. Масштабные производства с прицелом на Россию разворачиваются в Казахстане и Узбекистане. Бизнесменам обещают минимальное давление со стороны контролирующих структур, а также налоговые льготы. В интересах инвесторов некоторые свободные экономические зоны (например, СЭЗ "Навои" в Узбекистане. - Прим. Ia-centr.ru) перешли на систему английского права.



Выстраивание новой логистики в Центральной Азии



Изменение маршрутов грузоперевозок, произошедшее после начала СВО, дало значительный импульс развитию логистической инфраструктуры в Центральной Азии. Сейчас страны ударными темпами расширяют железные и автомобильные дороги, улучшают работу пропускных пунктов на границах, привлекают зарубежных специалистов, отлаживают логистику.



Наиболее активным внешним игроком, вкладывающим средства в развитие местной инфраструктуры и логистики, остается Китай.



В рамках инициативы "Пояса и пути" в Центральной Азии за счет кредитов КНР реализованы и реализуются десятки проектов.



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Конкуренция между странами Центральной Азии



Благодаря притоку инвестиций и резкому наращиванию объемов транзита в бюджеты центральноазиатских стран начали поступать дополнительные средства. Это привело не только к росту экономик, но и к усилению конкуренции между государствами региона. Усугубляющийся кризис порядка с западным доминированием привел к вакууму силы в регионе.



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Для кого-то геополитический хаос - угроза положению, но для набирающих силу Астаны и Ташкента хаос представляет окно возможностей. Внутрирегиональную конкуренцию усиливают ощущение нестабильности и растущая конкуренция между внешними игроками. Местные элиты регулярно получают то заманчивые предложения, то мрачные намеки от западных игроков, желающих предотвратить рост влияния Китая и России в Центральной Азии.



Последние полтора года страны региона ощущают себя неуютно: геополитические риски растут, усиливаются внутрирегиональные проблемы, грозящие дестабилизировать ситуацию во всей Центральной Азии. К ним относятся: засуха, износ стратегически важной инфраструктуры, нехватка электричества и газа.



Это приводит к тому, что в регионе значительно чаще стали предприниматься попытки внутрирегиональной интеграции. Сформировать единые позиции по ключевым вопросам и совместно отстаивать их в переговорах с внешними игроками было бы выгодно, но мешают накопившиеся противоречия между странами региона. При этом желание преодолевать старые обиды и идти на компромиссы пока слишком слабо.



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