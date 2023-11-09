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Уникальный случай. В Таджикистане официально и одновременно работают посольства двух афганских правительств
00:07 11.11.2023

Представитель талибов в консульстве Афганистана в Хороге: Мы находимся под руководством МИД "Талибана"

Получается, что в Таджикистане работает посольство предыдущего правительства Афганистана и консульство талибов одновременно?
Накибулло Дехконзода

Генеральное консульство Афганистана официально действует в городе Хорог (Таджикистан) и находится под непосредственным руководством Министерства иностранных дел правительства "Талибана". Об этом заявил Накибулло Дехконзода, представитель консульства.

Видео с его заявлением было опубликовано в сети "Х" (бывший "Твиттер"), а сделано оно было сделано в ответ на слова посла бывшего правительства Афганистана в Таджикистане Мохаммада Захира Агбара о том, что консульство Афганистана в Хороге было закрыто из-за отсутствия экономических возможностей.

Захир Агбар 7 ноября сообщил на пресс-конференции, что сотрудники генконсульства в Хороге продолжат свою работу в Душанбе.

"Наше консульское представительство в Хороге никоим образом не находится в руках талибов. Мы его временно закрыли из-за отсутствия экономических возможностей, а наши коллеги продолжают работать здесь (в офисе посольства Афганистана в Таджикистане-редаксия)", - сказал он.
Однако Накибулло Дехканзаде назвал Захира Агбара бывшим послом Афганистана и заявил, что это заявление "безответственно и не верно".

Он добавил, что "Генеральное консульство Афганистана в городе Хорог Таджикистана является независимым представительством, действующим непосредственно при поддержке и руководстве Министерства иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан ("Талибан" называют свое правительство Исламским Эмиратом Афганистан, - ред.).

В Таджикистане "Талибан" признан террористической группировкой.
Представитель правительства "Талибана" говорит на видео, что консульство работает в соответствии со своими законными полномочиями и предоставляет консульские услуги.

"После развала республиканской системы сфера деятельности консульства по направлениям оказания услуг афганцам, проживающим в Таджикистане, включая переоформление паспортов, визовое оформление, двустороннее сотрудничество с Таджикистане, в том числе, транзитные споры, торговля, пограничные вопросы, расширилась", - сказал Накибулло Дехконзода.

Он добавил, что долг дипломата – "решать проблемы и развязывать узлы", а не создавать проблемы, ставить под сомнение национальные интересы и вызовы, что является головной болью для народов обеих стран.

При этом представитель талибов поблагодарил руководство Таджикистана "за возобновление пограничной связи, открытие совместных приграничных рынков в провинции Бадахшан, а также значительную гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в провинции Герат".

Стоит отметить, что место записи этого видео не известно, но оно было опубликовано сегодня утром, 10 ноября, на официальной странице Хафиза Зии Ахмеда, заместителя пресс-секретаря Министерства иностранных дел правительства "Талибан".

Официальный Душанбе на видео пока не отреагировал.

Душанбе не комментирует
Между тем, посол Афганистана в Душанбе Захир Агбар сегодня, 10 ноября, в разговоре с "Азия-Плюс" отказался комментировать заявление Накибулло Дехканзаде, сообщив лишь, что "генеральное консульство Афганистана в городе Хорог было временно закрыто 8 месяцев назад".

Он отметил, что высказал свою позицию по этой теме на последней пресс-конференции и не видит необходимости в других комментариях.

Напомним, несколько дней назад Мохаммад Захир Агбар опроверг слухи об отправке дипломата группировки "Талибан" в Таджикистан и публично разорвал соответствующие письмо – оно было распространено в некоторых СМИ и социальных сетях.

Власти "Талибана" официально ничего не сказали по поводу этого письма. Официальный Душанбе также не комментировал этот вопрос.

Здание генерального консульства Афганистана в Хороге было разрушено в феврале этого года из-за схода лавины. После этого афганские СМИ сообщили, что в Хорог с визитом прибыла делегация правительства "Талибана". Власти Таджикистана не подтвердили и не опровергли тогда эту информацию.

На сегодняшний день ряд стран, в том числе, Китай, Иран, Россия и Турция, сдали свои посольства официальным представителям "Талибана" и приняли дипломатов этой группировки.

Таджикистан входит в число стран, не имеющих официальных отношений с талибами. Однако покупка товаров и продажа электроэнергии между Таджикистаном и Афганистаном продолжаются.

Посол бывшего правительства Афганистана до сих пор работает в Душанбе представителем народа этой страны.

Источник - asiaplustj.info
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