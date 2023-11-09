Бирма разваливается на этно-части. В одном Мандалае 3 этнические армии

00:12 11.11.2023

Мьянме угрожает раскол



На Западе считают, что конфликт в азиатской стране затрагивает интересы России

Владимир Скосырев



военная хунта, мьянма, раскол, мятежники, военные поставки, российское оружие Мьин Све, назначенный хунтой временным президентом Мьянмы, предупредил, что страна может распасться.

Мьин Све, временный президент Мьянмы, ранее носившей название Бирма, заявил на заседании национального Совета безопасности: "Если властям не удастся справиться с мятежниками в приграничных районах, то страна может развалиться на части. Нужно, чтобы весь народ поддержал армию". Как передают Reuters и другие новостные агентства, военная хунта, совершившая переворот в 2021 году, сталкивается с беспрецедентным вызовом со стороны этнических и продемократических повстанческих группировок. Военные в течение десятилетий утверждали, что только они могут удержать бывшую колонию Британии от распада. Этим они оправдывали свержение избранного правительства, возглавляемого лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.



Альянс партизанских групп установил контроль над некоторыми городами на границе с Китаем. Столкновения проходили и в других районах. Китай подтвердил, что из-за стрельбы в Мьянме погибли его граждане. МИД КНР в четверг призвал граждан оставаться в стороне от ожесточенных конфликтов, быть бдительными и избегать поездок в Мьянму. Ведомство не указало, где пострадали китайцы. По данным же AFP, один китаец был убит, двое ранены после того, как хунта применила артиллерию в бою за город Лайза, где располагается штаб "Независимой армии Качин". Качины – это тибето-бирманский народ, основное население штата Качин на северо-востоке Мьянмы.



Бои в этом районе не стихают почти две недели. В то же время армия так называемого Национально-демократического альянса и другие отряды мятежников захватили десятки постов сил хунты и заблокировали жизненно важные торговые пути в Китай. Хунта признала, что потеряла контроль над важным торговым хабом.



Мьин Све занимал пост вице-президента страны, когда ею управляло избранное демократическим путем правительство Аун Сан Су Чжи. Впоследствии хунта назначила его временным главой государства.



В беседе с "НГ" Аида Симония, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметила: "Действительно, ситуация очень серьезная. Ожесточенные схватки происходят в штатах Шан, Качин, повстанцы даже захватили округ Мандалай. Впервые крупные этнические группировки выступили единым фронтом. Это тяжелое испытание для военного режима. До сих пор были отдельные выступления, но не в таком масштабе. Генерал Мин Аун Хлайн, главнокомандующий, даже объявил мобилизацию всех резервистов. Ведь не хватает личного состава для боев. Перекрыта основная трасса торговли с Китаем. Три основные этнические армии, объединенные в альянс "Братство", объявили войну властям. К ним присоединяются менее крупные группировки. Остальные выжидают".



Комментаторы на Западе и в Японии говорят, что внутренний конфликт в Мьянме затрагивает интересы России. Ведь Россия, по их словам, это главный поставщик оружия этой стране. Как утверждает Том Эндрюс, независимый расследователь, который подготовил доклад для Совета по правам человека, базирующегося в Женеве, Россия продала оружия и других материалов Мьянме на 406 млн долл., а Китай – на 267 млн. Впрочем, и другие страны, которые утверждают, что абсолютно нейтральны по отношению к Мьянме, тоже поставляют военной хунте вооружения. Так, Сингапур продал оружия на 254 млн долл., Таиланд – на 28 млн, Индия – на 51 млн.



Такие данные приводит и журнал Diplomat. Он пишет, что между Россией и Мьянмой существует своего рода идеологическая общность. Ведь США и их союзники пытаются изолировать оба государства на международной арене. Еще один повод для утверждений об "особой близости" между Россией и Мьянмой дали совместные маневры в Андаманском море, проведенные на днях кораблями ВМС России и Мьянмы.



Когда-то Редьярд Киплинг написал такие строки: "Голос бронзы колокольной кличет в пальмах то и знай: "Ждем британского солдата, ждем солдата в Мандалай! Ждем солдата в Мандалай, где суда стоят у свай".



Время, когда чужие солдаты, будь то из метрополии, будь то из дружественной державы, наводили порядок в Мьянме, ушло. Хунте придется самой справляться с угрозой распада государства.