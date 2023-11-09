"Краткая история казахов": от первых кочевников до наших дней. Вышел новый труд Султана Акимбекова

00:37 11.11.2023

Историк Султан Акимбеков провел презентацию своей новой книги, подробно рассказал о ней, а также об истории нашего народа.



Издание является продолжением его трилогии академических работ и является первой и единственной книгой, в которой пересмотрена история кочевников с древности до наших дней. За 2,5 недели продаж уже около 1000 книг реализовано, или 25 % всего тиража. Это говорит о том, что на книгу есть спрос. Сам автор считает, что это издание особенное и именно оно нуждается в представлении широкой аудитории:



"Обычно я не делал презентации своих книг, но именно для этой книги она нужна. Почему это важно? Потому что все предыдущие работы были академические. Для широкой аудитории это было труднодоступно, трудночитаемо. К тому же я все время слышал вопросы о том, почему нет краткой истории, произведения, в котором можно прочитать кратко обо всем. Понятно, что подобные работы были и есть, но они основаны больше на констатации фактов и событий. В своей книге я отразил историю народа, который проходит через этапы трансформации. И эти этапы часто спорные, вызывают много вопросов. Соединить все в одну книгу крайне сложно, рассказать, почему были такие конфликты, почему именно этот вариант развития был выбран, какие были развилки, которые могли повести историю по совершенно другому пути. Почему название - "От первых кочевников до наших дней"? Многие считают, что первыми кочевниками все-таки являются тюркоговорящие саки. И я постарался отметить, что это было ираноязычное, европеоидное население. Постарался отразить, как тюрки заменяли это население. На протяжении 500 лет волна тюркоязычных племен, которая пришла с Востока, фактически вытеснила все ираноязычное население и поглотило его. На самом деле сложно объяснить, почему эта развилка пройдена именно так и почему. И вся книга идет через такие развилки. Для ученого проще писать академическую работу, потому что ты всегда можешь прикрыться сносками, ссылками, чьим-то авторитетом. А когда ты пишешь такую вещь, во-первых, нужно писать просто о сложном, плюс к этому ты обязан объяснить все логично. Особенно острые, болевые моменты. Как мне сказал мой знакомый, в этой книге есть элемент хамства. Потому что в ней есть мое видение по многим вопросам. Начиная с первых каганатов, я рассказываю, как тюрки оказались под монгольской империей, как они из нее вышли, почему нельзя сравнивать племена до чингизсхановской эпохи и после. Повествую об истории наших взаимоотношений с джунгарами. Пытаюсь ответить на вопросы, почему племена, которые приходили с Востока, были сильнее тех племен, что жили на Западе. Почему так происходило? Всегда кочевники с Востока шли на Запад, и наши кочевники всегда им уступали. Нашествие джунгар наглядно это показало. Это был вопрос не этнический, а больше связан с организацией, и я пытался это показать. Почему аграрные империи вышли в степь? И другие моменты, касающиеся истории казахского народа".



На презентации присутствовали известные историки, эксперты международной экономики и политики, авторы исторических книг и статей, опубликованных в научных изданиях и сборниках. Все они сошлись во мнении, что книга, несомненно, заинтересует широкий круг читателей. При этом отметили, что, несмотря на такой огромный период, охваченный автором, чуть более половины книги посвящено XX веку.



"Про этот период меньше всего информации, - объяснил Султан Акимбеков. - Но именно здесь шли трансформационные процессы, были интересные взаимоотношения с Российской империей, Советским Союзом. Например, в 1916 году было восстание, а в 1917 году - Февральская революция. Между ними прошло буквально два месяца, и началась совсем другая история. Был Желтоксан, тяжелейшая ситуация, а через два месяца в январе 1987 года появляется процесс либерализации, который похоронил Советский Союз. И последний эпизод связан с Кантаром, о котором я тоже пишу. Но это очень чувствительный момент. С моей стороны была попытка сделать так, чтобы читать книгу было максимально просто. И таких изданий не хватает. Например, есть разные оценки взаимоотношений британцев и британской Индии, но вопросов не возникает, потому что по этой теме написаны тысячи томов. Там можно найти информацию и о героических подвигах британских солдат, и об их преступлениях. Там написано, как они грабили индусов и тут же строили административную систему, которая сделала современную Индию. Это критически важно. Потому как для такого развития интеллектуального сознания нужна критическая масса литературы. На самом деле любой человек, который может написать, он нужен. У нас объективно нет традиции написания.



Каждая такая книга – это своего рода кирпичик для того, чтобы сложилось лучшее понимание тех или иных обстоятельств.



Главное, что это все коротко и читается, как детектив. Но это и трагедия. Детектив и трагедия - они всегда вместе ходят. Наверное, это было очень амбициозно - написать такую книгу. То, что она доведена до сегодняшних дней, - тоже своего рода хамство. Но не удержался и дописал этот год, какой-то был позыв. Можно сказать, что "Краткая история казахов" – это некое мое заявление. Кое-какие вещи вообще были основаны на инсайте. Например, как выбирали кандидатуру Нурсултана Назарбаева. Его же выбирали в Москве. Каким образом происходили выборы? В книге был домысел, но он научный, я бы сказал историческая реконструкция".



Историка поддержал общественный деятель и политолог Данияр Ашимбаев:



"С источниками XX-XXI веков, действительно, есть проблемы. Проще самому написать, чем искать информацию по XX веку. Архивы давно не засекречены, сиди и копайся, но на это нужны годы. Даже на то, чтобы изучить литературу в библиотеках, нужны годы. Учебники – не источник. Научная история, пятитомник 80-х годов уже забылся, его переиздание нулевых годов покупают просто, чтобы на полку поставить, там практически ничего не изменилось. Каждая подобная книга вызывает волну критики и стимулирует написать свою версию. Например, в 1926 году написал историю кыргыз-казахского народа Александр Чулошников; книга не понравилась Мухамеджану Тынышпаеву - он написал свою "Историю казахского народа"", через время выпустил "Историю Казахстана" Санджар Асфендияров. Это взбесило Турара Рыскулова, он написал на нее восемь рецензий, потом опубликовал малоизвестное издание. В 1938 году все пропали, потом вышла работа "Очерки по истории Казахской ССР" Михаила Вяткина и двухтомник Панкратовой, которую казахстанская интеллигенция растоптала. И каждая следующая книга стимулирует создать свою версию".



Президент общественного фонда "Стратегия" Гульмира Илеуова считает, что книга может вызвать немало споров, в том числе и неприятие видения автора.



"То, что издание книги очень важно, не вызывает сомнений. У нас много всяких околонаучных изданий, представленных в виде статей и различных текстов. Но Султан Магрупович перед выпуском книги сделал научные работы, у него есть авторитет, как у историка. Поскольку есть доверие автору, ему мы позволяем делать и такой формат. Если бы это сделал кто-то другой, было бы совсем по-другому. Что касается формата, в мире он достаточно принят, и многие авторы пытались его использовать. Например, писали отдельные обобщенные книги по истории Африки или Востока. Султан Магрупович тоже сделал такую попытку. С точки зрения предмета изучения он описал историю народа, а не страны. Это очень смелый замах. Не знаю, почему он это сделал. Возможно, это был маркетинговый ход. Это, несомненно, привлечет внимание, потому что по истории страны литература есть, а вот по истории народа ниша не заполнена. Думаю, что книга будет хорошо читаться. Но могут быть разные отзывы, в том числе неприятие интерпретации автора. Несмотря на все его научные регалии, думаю, что будут споры. И хорошо, если это вызовет желание написать свое видение. По всей книге вряд ли кто-то сможет свою точку зрения изложить, а вот по отдельным моментам могут давать свою интерпретацию", - рассказала она в кулуарах мероприятия.



Впрочем, как отметил сам автор, если кто-то изложит свою точку зрения, он будет только рад.



Автор: Римма Гахова