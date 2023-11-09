Геополитический собес народов-реликтов, - Андрей Школьников

00:43 11.11.2023

в ЕС никто не хочет / не способен взять на себя лидерство, но и не несет угроз ассимиляции соседям

Андрей Школьников



При рассмотрении жизненных циклов этнических систем, держав и других сложных проявлений общественной сферы, существует опасность проведения полных аналогий с живыми организмами в логике: рождение, юность, зрелость, старость и смерть. В отличие от биологических законов, общественные процессы не предопределены до такой степени, они могут быть повернуты вспять и не ограничены обязательной неделимостью, целостностью системы.



Для этапов, характеризующихся оскудением, слабостью энергии / пассионарности этнической системы, свойственно не только снижение претензий и переход в экономный режим, но и стремление заключать союзы для формирования единого фронта по сопротивлению внешнему давлению, а в мечтах и экспансии за чужой счет. Относительно высокая пассионарность мотивирует этническую систему на развитие, активное расширение своего влияния за существующие пределы, желание интегрировать и ассимилировать соседние народы.



Однако, не нужно путать реальные действия и инерцию прошлых периодов, когда представители находящихся в мемориальной фазе народов рассуждают о былом величии и построении условной Великой Швеции или возрождении Португальской империи. Как правило, их пассионарности не хватает даже для наведения порядка у себя дома, не говоря уже о самостоятельной агрессивной политике.



Для этнических систем перешедших в стадии вырождения, реликта, оказавшихся в зоне притяжения / экспансии более энергичного соседа, вопрос выбора практически не стоит – добровольное вхождение, присоединение к сильному, при невозможности от него закрыться в силу географических условий. Если сильного рядом нет, а внешние риски присутствуют, то происходит группировка со схожими по энергии народами, сбивание слабых и травоядных в стадо.



Называется все это красиво – оборонные союзы, союзы неприсоединения и т.д. Наиболее ярким вариантом из современности является ЕС, ставший своего рода "собесом", где никто не хочет / не способен взять на себя лидерство, но и не несет угроз ассимиляции соседям. Для подобных союзов характерны "лебединые песни", когда в попытке одним махом отыграть потери и обмануть время, переоценив рост суммарных сил, вместо запуска долгого и поступательного процесса усиления и лечения, предпринимается "сокрушительный и стремительный удар", с мобилизацией всех ресурсов.



Реванш Франции в Первой мировой войне подорвал ее силы, только ускорив процессы старения, ровно, как и Германия оказалась сломлена потерями во ВОВ, относительное количество которых оказалось катастрофично. Другой пример, Япония, вовремя поняла бессмысленность сопротивления после разгрома Квантунской армии (1945 г.) и сдалась, сохранив население. Последующие три поколения оккупации оказались очень болезнены, но сохранился шанс на возрождение, чего оказалась лишена Германия.



Важной чертой гибели этнической системы является не обязательность ее исчезновения. Результатом может стать распад на части, после чего большинство осколков гибнет, поглощаясь соседями. Однако, есть и другие примеры, когда в новых, много более сложных условиях происходит формирование иной этнической системы, отличной от предыдущей, но считающей себя преемницей, пусть и не всегда такая взаимосвязь очевидна независимым наблюдателям и историкам. Весь Ближний Восток наполнен народами, что ведут свою историю от "славных предков" именно по такому принципу.



И, да, не нужно считать все оборонные союзы попытками слабых сбиться в стадо, хищники вполне могут собраться в стаю, чтобы охота была более удачной…)))