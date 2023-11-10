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Путин готовится к прыжку: Кремль совершил неожиданный политический маневр, - М.Ростовский
00:48 11.11.2023

Но все неожиданное ожидаемо: до официального вступления ВВП в президентскую гонку осталось около месяца

Поэт в России - больше, чем поэт. А совмещенная с "Прямой линией" с народом ежегодная большая пресс-конференция президента в этом году в России гораздо больше, чем просто сумма этих двух мероприятий. В марте следующего года Владимир Путин будет переизбран на пост президента РФ.

Но все неожиданное ожидаемо: до официального вступления ВВП в президентскую гонку осталось около месяца
ФОТО: KREMLIN.RU
Говорить об этом можно с такой же уверенностью, с какой мы говорим о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Но остаются "технические" детали, которые на самом деле совсем не технические, а политические: где, когда и как ВВП объявит о согласии и готовности баллотироваться в лидеры страны на новый срок, на каком эмоциональном и политическом фоне будет проходить предвыборная кампания и какой процент голосов Путин получит в финале.

В силу очевидных причин Кремль не распространяется о своих стратегических планах на выборы. Но первый элемент политической головоломки уже в нашем распоряжении.

Находясь вместе с ВВП в Астане, кремлевский глашатай Дмитрий Песков сообщил четыре важные вещи по поводу "Прямой линии" Путина с народом и его традиционного многочасового общения с журналистами.

Пункт один. Оба действа в этом году совместят в некий единый новый формат. Пункт два. Насладиться этим форматом мы сможем уже в этом году. Пункт три. С точной датой в Кремле уже определились. Пункт четыре. Сообщить эту точную дату в аппарате Путина пока не готовы.

Естественно, Кремль определился с датой и, естественно, он пока не готов ей поделиться. Главу государства и его команду подгоняет политический календарь. Для того, чтобы переизбраться в марте, ВВП должен заблаговременно выдвинуть свою кандидатуру. А опыт прошлых лет подсказывает, что "заблаговременно" в данном случае означает: самое позднее - декабрь.

6 декабря 2017 года, середина дня, Москва. Путин принимает участие в церемонии вручения ежегодной всероссийской премии "Доброволец года". Один из этих добровольцев задает ВВП вопрос: "Скажите, Владимир Владимирович, а вы в следующем году, мы надеемся, с нами?"

Самая соль ответа Путина: "Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время". Это "ближайшее время" наступило вечером того же дня. ВВП на встрече с работниками Горьковского автомобильного завода: "Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность Президента Российской Федерации".

Погрузимся в нашу современную историю чуть дальше. Выборы 2012 года: дата обнародования решения, что Путин возвращается на пост президента, а Медведев переходит на пост премьера - 24 сентября 2011 года. Выборы 2008 года: дата обнародования кандидатуры Медведева в качестве временного (как потом выяснилось) преемника ВВП - 10 декабря 2007 года. Выборы 2004 года: в ходе "Прямой линии" с народом 18 декабря 2003 года Путин объявляет о своем участии в грядущих президентских выборах.

Поняли теперь, почему обновленная и совмещенная президентская "Прямая линия" 2023 года имеет столь важное прикладное политическое значение?

И нет, я не готов заходить слишком далеко и утверждать, что то, что было в 2003 году, непременно повторится двадцать лет спустя. То, как и когда Путин сделает заявку на новый шестилетний срок, известно пока лишь узкому кругу обитателей Кремля. Я готов утверждать другое: и "Прямая линия" и большая пресс-конференция президента - это очень важные политические инструменты власти. И оба этих инструмента в последние годы несколько притупились.

Формат "Прямой линии" стал слишком привычным. А пресс-конференция и вовсе в значительной степени превратилась в платформу для фриков из рядов журналистского сообщества.

В предвыборный год и то, и другое для власти категорически неприемлемо. В этом "неприемлемо" и заключаются причины появления нового формата, который станет одним из элементов громкой предвыборной кампании ВВП.

Путину важно не просто победить на пятых для него президентских выборах. Ему важно победить красиво, убедительно, подавляющим большинством голосов - так, чтобы никто из многочисленных недругов не смог поставить его победу под сомнение.

На фоне продолжения СВО и острого конфликта с частью внешнего мира Путину важно продемонстрировать: Запад давит, Украина давит, а России и ее президенту хоть бы хны.

Короче, давайте запасаться терпением. Власть заготовила для нас на ближайшие месяцы массу сюрпризов. И анонсированный Песковым новый формат общения Путина со СМИ и народом будет лишь одним из них - не более того.

Мих. Ростовский
10.11.23

Источник - МК
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