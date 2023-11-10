Под шумок кризиса в Газе США готовят удар по Ирану, - Сергей Ищенко

01:36 11.11.2023

Реванш за поражение на Украине: под шумок кризиса в Газе США готовят удар по Ирану

Боевые корабли НАТО образовали гигантское полукольцо окружения персов - от Индийского океана до северной Атлантики

Сергей Ищенко

10.11.23



Политики и эксперты во всем мире уже до мозолей стерли языки, предупреждая, что продолжающий бушевать кровопролитный палестино-израильский конфликт запросто может выйти из-под чьего-либо контроля. И охватить, по крайней мере, весь Ближний Восток.



И, кажется, в тех краях действительно намечается нечто очень грозное. Зримым подтверждением этому становятся действия флотов США и их союзников по НАТО, сосредоточенных в восточном Средиземноморье.



Картина такова. Казалось бы - парадокс: боевые действия израильтян в Секторе Газа только набирают обороты, а корабельная группировка западных союзников Тель-Авива, прибывшая для его поддержки, тает просто на глазах.



Так, 6 ноября USS Dwight D. Eisenhower, один из двух атомных авианосцев ВМС США, с середины минувшего месяца сосредоточенных в восточной части Средиземного моря (второй - АВУ USS Gerald R. Ford), вместе с кораблями сопровождения покинул этот район. В Суэцкий канал, а затем и Красное море он вошел с внушительным эскортом: ракетным крейсером USS Philippine Sea и эсминцем УРО USS Mason. А уже в минувший четверг командование 5-го флота ВМС США, отвечающее за соблюдение интересов своей страны в Индийском океане и Персидском заливе, объявило, что отныне "папаша Дуайт" в оперативном отношении подчинен именно ему, для "усиления региональной позиции".



Спустя сутки ровно тем же курсом, подальше от берегов Израиля, но поближе к Персидскому заливу, перебрался и многоцелевой атомный подводный ракетоносец USS Florida, потенциально способный нести арсенал высокоточных ракет большой дальности Tomahawk. До 154 единиц! На всем пути следования атомоход охранял от всяческих неприятностей эсминец УРО USS Gravely, который, таким образом, тоже перешел под знамена 5-го флота ВМС США.



На первый взгляд, такое ослабление мощной корабельной группировки западных союзников в районе кризиса в самый его разгар может показаться странным. Но, для начала, у Пентагона в восточном Средиземноморье, возле Израиля, много чего осталось.



Помимо уже упомянутого USS Gerald R. Ford, это штабной корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney, ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы УРО USS Ramage, USS Roosevelt, USS Bulkeley и USS Paul Ignatius. Это - не считая многочисленных боевых кораблей союзников американцев по НАТО. В числе которых - итальянский авианосец ITS Cavour и испанский десантный вертолетоносец (корабль-док) ESP Juan Carlos. А еще тут же крутятся немцы, британцы, французы, турки, греки и прочие.



Но давайте хотя бы попытаемся взглянуть на складывающуюся в Мировом океане ситуацию чуть шире. Нельзя, на мой взгляд, не принимать во внимание, что одновременно флоты НАТО с чего-то вдруг развили скоординированную активность в почти бесконечно далеких от палестино-израильского кризиса водах - в Северной Атлантике. Там сегодня сосредоточилась британская авианосная ударная группа, в которую вошли авианосец HMS Queen Elizabeth, фрегат HMS Kent, эсминец HMS Diamond, а также корабли поддержки.



Почему я настаиваю, что отряды кораблей ВМС западных стран и в Персидском заливе, и в восточном Средиземноморье, и в северной Атлантике на самом деле действуют по единому плану? Потому что именно теперь, впервые в истории флота Его величества, отряд британских кораблей в Северном море передан под управление верховного командования НАТО. А, как пишет по этому поводу американский специализированный сайт Naval Today, "когда любой корабль Королевского флота и его экипаж находятся под командованием НАТО, они выполняют жизненно важные для альянса обязанности в течение установленного периода в рамках твердой приверженности страны обеспечению безопасности своих союзников и партнеров".



Таким образом, очень похоже, что флоты альянса совместно уже образовали мощную ракетно-авиационную дугу на огромном пространстве от Индийского океана как минимум до Балтики. Понятно, что эта дуга просто не может иметь никакого отношения к террористам ХАМАС и прочим "вокругизраильским" исламистским вооруженным группировкам. Слишком много чести для них.



Нет, цель такого стратегического развертывания, считаю, куда более масштабна и заманчива для Вашингтона и Тель-Авива. Подлинная цель происходящего - Иран. Окончательно разделаться с ним под шумок происходящего вокруг Сектора Газа и американцам, и израильтянам наверняка очень хочется. А для президента Джо Байдена после всем очевидного военного фиаско с Украиной нанесение Тегерану в предвыборный год показательной ракетно-бомбовой "порки" стало бы вообще нежданным подарком судьбы. И весомым козырем в борьбе за новый срок в уютном президентском кресле.



Это тем более вероятно, что с самого начала кризиса вокруг Газы Иран, вопреки ожиданиям многих, повел себя крайне нерешительно. Как бы всем своим видом показывая, что хотел бы час решительной схватки со своими кровными врагами отложить до лучших для себя времен. Режим аятолл и всецело контролируемая ими группировка "Хезболла" чем дальше, тем больше разочаровывают руководство ХАМАС, оставленного фактически один на один с Израилем.



Пока это разочарование лишь однажды прорвалось в публичное пространство. 30 октября только что вернувшийся из Москвы член политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук неожиданно резко выразился в адрес "Хезболлы". А, стало быть, - и в адрес стоящего за спиной этой группировки Ирана.



Марзук в тот день, напомню, сказал: "Мы возлагали большие надежды на „Хезболлу" и наших коллег на Западном Берегу. Но мы встревожены разочаровывающей позицией наших соратников в палестинской администрации".



Потом еще несколько дней многие сочувствующие ХАМАС с тающей надеждой все же очень ждали широко афишированного программного выступления лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы.



На трибуну долгожданный шейх вышел лишь 4 ноября, спустя почти месяц после начала кризиса. И окончательно лишил ХАМАС надежд. Поскольку вся речь Насраллы была посвящена объяснениям, почему арабскому миру и персам не стоит ввязываться в масштабное вооруженное противостояние с Израилем и США. Потому, мол, что ХАМАС самостоятельно принял решение о вторжении в Израиль 7 октября, даже не оповестив об этом ближайших союзников. Поэтому теперь это движение должно понести полную ответственность за свои действия.



Стало понятным, что точно так же о происходящем думают и в Тегеране. То есть - Иран, несмотря на воинственную риторику, на глазах принялся отползать назад перед напирающими США и Израилем. И тем самым явил миру собственную слабость.



Но ведь любой охотник знает, что в случае внезапного нападения крупного хищника к нему ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной. Все равно догонит и загрызет. Вероятно, вот это "догонит и загрызет" мы и наблюдаем сегодня. Когда на огромном пространстве от Персидского залива и до берегов северной Европы стали стремительно разворачиваться до зубов вооруженные "Томагавками" и противоракетными "Стандартами" корабельные соединения ВМС стран НАТО.



Вам тоже кажется, что показательный воздушно-космический "погром" очевидно струхнувших персов с каждым днем все вероятней?