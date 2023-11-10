 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 11.11.2023
05:17  Мятежный Тайвань лишился почти всех союзников, - Дм.Капустин
05:14  Канал Бен-Гурион как фактор военных действий на Ближнем Востоке, - Г.Симаков
04:57  Страсти по истории. О фактических ошибках в новом учебнике, - Евг.Спицын
01:36  Под шумок кризиса в Газе США готовят удар по Ирану, - Сергей Ищенко
00:59  Отношения США и Турции будут только ухудшаться, - Юрий Мавашев
00:48  Путин готовится к прыжку: Кремль совершил неожиданный политический маневр, - М.Ростовский
00:43  Геополитический собес народов-реликтов, - Андрей Школьников

00:37  "Краткая история казахов": от первых кочевников до наших дней. Вышел новый труд Султана Акимбекова
00:34  Токаев - виртуоз политического эквилибра, - Линн О’Доннелл
00:12  Бирма разваливается на племенные анклавы. В одном Мандалае 3 этнические армии
00:07  Уникальный случай. В Таджикистане официально и одновременно работают посольства двух афганских правительств
00:04  Провалы израильской разведки - причина неудач наземной операции, - К.Ольшанский
00:02  За аферы с дефектным оборудованием. Арестовано руководство западно-казахстанского Атырауского НПЗ
00:01  Центральная Азия: конкуренция или сотрудничество? - Г.Михайлов
00:00  Страсти по логистике. Итоги визита президента Ирана в Таджикистан
Пятница, 10.11.2023
18:40  Бывший мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров назначен полпредом президента (губером) в Иссык-Кульской области
18:31  Al Jazeera: вопреки ожиданиям США экспортные лицензии не навредят ОАЭ и России
18:30  Институт Гэллапа признал Таджикистан самой безопасной страной в мире
15:56  Иран на пороге войны. Современность и история вопроса, - В.Овчинский
15:53  Америка уже не может зарабатывать как прежде, - В.Прохватилов
15:51  ХАМАС, возможно, уже выиграл войну, - Питер Сучу
15:26  Гитлер нужен до конца войны. Об опасности внутриукраинского конфликта, - Ростислав Ищенко
15:22  Начался официальный визит президента Италии в Узбекистан
15:20  CNBC: в Средней Азии Западу рассчитывать не на что. А положение России – надежно
15:18  Атомные аргументы. К чему ведет мир ядерная эскалация, - В.Бондарь
14:30  Борьба с экстремизмом в онлайн-пространстве. В России появится медиаполиция
14:26  Ватикан официально разрешил извращенцам участвовать в церковных таинствах
11:51  Конституционный суд Кыргызстана отменил право граждан на матчество
11:50  Туркменистан будет поставлять газ в Ирак. Есть контракт на 9 млрд кубов в год
11:03  Байдена предупредили о ярости арабов против США: "Геноцид Джо", - МК
10:56  Олимпиада в Париже может оказаться последней, - Виталий Трофимов
10:53  Война и тюркский мир, - Николай Кузьмин
10:24  Газ: истинная подоплека войны в Газе? - Андрей Соколов
10:23  Такер Карлсон идет во власть? Мятежный телеведущий может оказаться вице-президентом США, - Владимир Малышев
10:20  Гроза над китайским Центробанком, - Ю.Тавровский
09:15  Пока Шойгу раздает ордена... УкрАрмия успешно форсировала Днепр
09:12  Прагматичность измен и предательства. "Союз" России и Казахстана, - К.Аверьянов
09:09  Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии, - Глеб Простаков
09:05  Казахстан оказался самым близким союзником Кремля. Обнимашки с камнем за пазухой, - НГ
09:02  Турция и Израиль выказывают готовность к торговой войне, - Игорь Субботин
08:51  За аферы с землей. Задержан аким казахского Атырау Уразбаев
03:14  Агентство стратегических реформ Узбекистана реорганизуется. Шухрат Вафаев покидает пост главы АСР
03:11  Путешествие в Акорду. Что искал Путин в столице Казахстана, - репортаж А.Колесникова
03:10  Почему молодые обеспеченные белые американцы поддерживают ХАМАС
03:07  Вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев возглавил Госстрой Киргизии
03:05  Почему в Азербайджане преследуют пророссийски настроенных граждан
00:47  В пьяной ссоре в ресторане экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев забил до смерти свою жену
00:42  Взломать украинскую оборону. Только мощное наступление способно изменить ход войны, - Владислав Шурыгин
00:32  Мигрантам в Москве напоминают о правилах регистрации и российских законах, - НГ
00:28  Госбюджеты превращаются в машины по обслуживанию долгов, - В.Катасонов
00:22  А в московских ресторанах пьют "Шабли". А на Черном море тонут корабли.., - А.Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Канал Бен-Гурион как фактор военных действий на Ближнем Востоке, - Г.СимаковКанал Бен-Гурион как фактор военных действий на Ближнем Востоке, - Г.Симаков
05:14 11.11.2023

10.11.2023 | ГЕННАДИЙ СИМАКОВ

Канал Бен-Гурион как фактор военных действий на Ближнем Востоке

Станет ли Израиль альтернативным Египту транзитным маршрутом между Средиземным морем и Индийским океаном?

Если посмотреть на карту Ближнего Востока, то небольшой Израиль – "порт трех морей", если считать Мертвое. С одной стороны – Красное, с другой – Средиземное (Тивериадское не считается, это все-таки озеро).

И по всем этим морям ходят суда, от которых в казну Израиля не падает ни копейки. Даже наоборот – он сам должен платить за пользование Суэцким каналом египтянам. Хотя, если посмотреть на карту, Израиль, точно так же, как и Египет, обладает выходами к двум морям и теоретически вполне может заменить египетский канал на свой собственный.

Представьте только – роскошная водная артерия меж скалистых берегов и со скалистым же дном, что исключает возникновение мелей в неожиданных местах, оползней и прочих сюрпризов природы, глубиной 50 метров и шириной в 200, а это значит, что по нему пройдут, не обдирая бока о скалы, самые крупные океанские суда.

Идти они могут непрерывно в обе стороны, поскольку речь идет не об одной линии канала, а о двух. Правда, он где-то на 100 километров длиннее Суэцкого и потребует гораздо больших вложений, но с такими заокеанскими друзьями никакие траты не страшны. Ударная капиталистическая стройка, триста тысяч работяг, современная техника и никаких тебе ядерных взрывов, загрязняющих среду и отпугивающих туристов. Все чисто, экологично и очень выгодно. Шесть миллиардов (скорее всего, гораздо больше) долларов в год – за это стоит побороться.

Как уже, наверное, догадался читатель, речь идет о давнем проекте "канала Бен-Гурион" от Ашкелона через пустыню Негев до Эйлата на Красном море. В начале 1960-х годов в ответ на национализацию правительства Гамаля Абдель Насера Суэцкого канала американцы уже задумывались об альтернативе, причем "копать" канал между Средиземным морем и заливом Акаба (Эйлатским) на Красном море предполагалось не традиционными способами, а множеством ядерных взрывов. О проекте упоминается и в увидевшей свет в конце 1990-х годов книге бывшего премьер-министра Израиля Шимона Переса "Новый Ближний Восток".

В более практической плоскости о проекте заговорили после подписания "соглашений Авраама", призванных проложить путь нормализации отношений между Израилем и его ближними и дальними арабскими соседями. В октябре 2020 года израильская государственная компания Europe Asia Pipeline Company (EAPC) и эмиратская MED-RED Land Bridge достигли соглашения об использовании трубопровода Эйлат – Ашкелон для транспортировки нефти из Красного моря в Средиземное. В апреле 2021 г. израильские власти объявили о начале работ по линии будущего канала через три месяца, однако подтверждений тому не последовало. Предполагалось, что строительство канала займет более пяти лет, к работам будет привлечено до 300 тысяч строителей со всего мира. Прогнозируемый доход Тель-Авива от эксплуатации канала прогнозировался в размере около 6 млрд долл. в год или даже более. Контролируя ключевую транспортную артерию, соединяющую Средиземное море с Индийским океаном (через Красное море), Израиль серьезно нарастил бы не только свой экономический, но и геополитический вес.

В то же время стоимость проекта оценивается в диапазоне от 16 до 55 млрд долл., так что вполне логично, что вероятные инвесторы (как же без них?) хотели бы уверенности в безопасности своих вложений хотя бы потому, что Ближний Восток всегда был и будет пороховой бочкой с горящим шнуром, который, то затухая, то разгораясь, все ближе подбирается к заряду, способному сдетонировать с колоссальной силой.

В этой связи возникает закономерный вопрос: кто рискнет отправлять свои суда по каналу, пусть и более комфортабельному в плане судоходства, нежели Суэцкий, но под угрозой попадания в любой момент с неба начиненной порохом болванки или даже натуральной ракеты? Кроме того, судно могут банально захватить и разграбить – до 7 октября таких прецедентов не было, но их наверняка учитывали.

Для безопасности "канала Бен-Гурион" Палестину нужно будет убрать, заодно показав соседям, которые фактически стали замиренными и ручными, "кто в доме хозяин". Едва ли случайно на карте "Нового Ближнего Востока", которой размахивал в свое время с трибуны ООН "неистовый Биби", никакого палестинского государства или даже автономии нет в принципе.

Заблокировать проход по каналу, как это было в отношении Израиля во время его конфликтов с соседями не сможет никто. К слову, согласно принятым регламентам отказать в проходе судов по Суэцкому каналу также невозможно, однако на практике такое случалось не раз и в отношении России, и Израиля, и других государств.

А теперь давайте посмотрим, кому невыгодна эта идея – отрыть еще один канал параллельно Суэцкому. Естественно, в первую очередь Египту, теряющему в этом случае большую часть "транзитных" доходов (в совокупности до 6 млрд долл. в год). Далее – Ирану, контролирующему Ормузский пролив. Наконец, Китаю, продвигающему масштабный проект "Один пояс – один путь". Напомним, совсем недавно с подачи Белого дома была вброшена идея о создании альтернативного китайскому экономического коридора из Индии в Европу, включающего, частности, ОАЭ, Саудовскую Аравию и израильский порт Хайфа на Средиземном море.

Пока идея израильского канала, фигурально выражаясь, особо "не проканала", однако всему свое время, и вовсе не исключено, что когда-нибудь мы о ней вновь услышим. Существует устойчивое представление, что в условиях формирующегося многополярного мира войны будут все больше вестись за логистические маршруты, связывающие ключевые ресурсные и стратегически важные регионы мира.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699668840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС
- Алихан Смаилов на встрече с Президентом Узбекистана: Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до $10 млрд
- AMANAT предлагает запретить азартные игры лицам младше 25 лет
- О визите Путина
- Законопроект по вопросам обеспечения безопасности детей будет широко обсуждаться с общественностью - Т. Дуйсенова
- Встреча Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан Жамаубаева Е.К. с представителями миссии Международного валютного фонда
- О религиозности
- Состоялась первая министерская встреча в формате "Центральная Азия – Большая семерка"
- В 10 регионах страны расследуются дела в отношении организаторов финпирамиды "Eolus"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  