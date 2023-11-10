Канал Бен-Гурион как фактор военных действий на Ближнем Востоке, - Г.Симаков

05:14 11.11.2023

10.11.2023 | ГЕННАДИЙ СИМАКОВ



Канал Бен-Гурион как фактор военных действий на Ближнем Востоке



Станет ли Израиль альтернативным Египту транзитным маршрутом между Средиземным морем и Индийским океаном?



Если посмотреть на карту Ближнего Востока, то небольшой Израиль – "порт трех морей", если считать Мертвое. С одной стороны – Красное, с другой – Средиземное (Тивериадское не считается, это все-таки озеро).



И по всем этим морям ходят суда, от которых в казну Израиля не падает ни копейки. Даже наоборот – он сам должен платить за пользование Суэцким каналом египтянам. Хотя, если посмотреть на карту, Израиль, точно так же, как и Египет, обладает выходами к двум морям и теоретически вполне может заменить египетский канал на свой собственный.



Представьте только – роскошная водная артерия меж скалистых берегов и со скалистым же дном, что исключает возникновение мелей в неожиданных местах, оползней и прочих сюрпризов природы, глубиной 50 метров и шириной в 200, а это значит, что по нему пройдут, не обдирая бока о скалы, самые крупные океанские суда.



Идти они могут непрерывно в обе стороны, поскольку речь идет не об одной линии канала, а о двух. Правда, он где-то на 100 километров длиннее Суэцкого и потребует гораздо больших вложений, но с такими заокеанскими друзьями никакие траты не страшны. Ударная капиталистическая стройка, триста тысяч работяг, современная техника и никаких тебе ядерных взрывов, загрязняющих среду и отпугивающих туристов. Все чисто, экологично и очень выгодно. Шесть миллиардов (скорее всего, гораздо больше) долларов в год – за это стоит побороться.



Как уже, наверное, догадался читатель, речь идет о давнем проекте "канала Бен-Гурион" от Ашкелона через пустыню Негев до Эйлата на Красном море. В начале 1960-х годов в ответ на национализацию правительства Гамаля Абдель Насера Суэцкого канала американцы уже задумывались об альтернативе, причем "копать" канал между Средиземным морем и заливом Акаба (Эйлатским) на Красном море предполагалось не традиционными способами, а множеством ядерных взрывов. О проекте упоминается и в увидевшей свет в конце 1990-х годов книге бывшего премьер-министра Израиля Шимона Переса "Новый Ближний Восток".



В более практической плоскости о проекте заговорили после подписания "соглашений Авраама", призванных проложить путь нормализации отношений между Израилем и его ближними и дальними арабскими соседями. В октябре 2020 года израильская государственная компания Europe Asia Pipeline Company (EAPC) и эмиратская MED-RED Land Bridge достигли соглашения об использовании трубопровода Эйлат – Ашкелон для транспортировки нефти из Красного моря в Средиземное. В апреле 2021 г. израильские власти объявили о начале работ по линии будущего канала через три месяца, однако подтверждений тому не последовало. Предполагалось, что строительство канала займет более пяти лет, к работам будет привлечено до 300 тысяч строителей со всего мира. Прогнозируемый доход Тель-Авива от эксплуатации канала прогнозировался в размере около 6 млрд долл. в год или даже более. Контролируя ключевую транспортную артерию, соединяющую Средиземное море с Индийским океаном (через Красное море), Израиль серьезно нарастил бы не только свой экономический, но и геополитический вес.



В то же время стоимость проекта оценивается в диапазоне от 16 до 55 млрд долл., так что вполне логично, что вероятные инвесторы (как же без них?) хотели бы уверенности в безопасности своих вложений хотя бы потому, что Ближний Восток всегда был и будет пороховой бочкой с горящим шнуром, который, то затухая, то разгораясь, все ближе подбирается к заряду, способному сдетонировать с колоссальной силой.



В этой связи возникает закономерный вопрос: кто рискнет отправлять свои суда по каналу, пусть и более комфортабельному в плане судоходства, нежели Суэцкий, но под угрозой попадания в любой момент с неба начиненной порохом болванки или даже натуральной ракеты? Кроме того, судно могут банально захватить и разграбить – до 7 октября таких прецедентов не было, но их наверняка учитывали.



Для безопасности "канала Бен-Гурион" Палестину нужно будет убрать, заодно показав соседям, которые фактически стали замиренными и ручными, "кто в доме хозяин". Едва ли случайно на карте "Нового Ближнего Востока", которой размахивал в свое время с трибуны ООН "неистовый Биби", никакого палестинского государства или даже автономии нет в принципе.



Заблокировать проход по каналу, как это было в отношении Израиля во время его конфликтов с соседями не сможет никто. К слову, согласно принятым регламентам отказать в проходе судов по Суэцкому каналу также невозможно, однако на практике такое случалось не раз и в отношении России, и Израиля, и других государств.



А теперь давайте посмотрим, кому невыгодна эта идея – отрыть еще один канал параллельно Суэцкому. Естественно, в первую очередь Египту, теряющему в этом случае большую часть "транзитных" доходов (в совокупности до 6 млрд долл. в год). Далее – Ирану, контролирующему Ормузский пролив. Наконец, Китаю, продвигающему масштабный проект "Один пояс – один путь". Напомним, совсем недавно с подачи Белого дома была вброшена идея о создании альтернативного китайскому экономического коридора из Индии в Европу, включающего, частности, ОАЭ, Саудовскую Аравию и израильский порт Хайфа на Средиземном море.



Пока идея израильского канала, фигурально выражаясь, особо "не проканала", однако всему свое время, и вовсе не исключено, что когда-нибудь мы о ней вновь услышим. Существует устойчивое представление, что в условиях формирующегося многополярного мира войны будут все больше вестись за логистические маршруты, связывающие ключевые ресурсные и стратегически важные регионы мира.