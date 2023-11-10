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Мятежный Тайвань лишился почти всех союзников, - Дм.Капустин
05:17 11.11.2023

Мятежный Тайвань лишился почти всех союзников
"Независимость" острова признают лишь 13 крошечных стран

Дмитрий Капустин

Все больше стран Глобального Юга тяготеют к Китаю, который становится для них отдушиной от англо-саксонского гегемонизма. При Си Цзиньпине множество стран отказалось от дипломатического признания Тайваня и восстановило отношения с Китаем.

Среди них, например, государства Южной Америки (Сальвадор, Доминиканская Республика, Панама, Гондурас, Сан-Томе и Принсипи) и Океании (Кирибати, Соломоновы острова). Наиболее важно, отказалась от Тайваня Панама, которая была одной из первых стран, установивших отношения с республикой (еще в 2012 году). Гондурас, Сальвадор и Доминиканская Республика бесповоротно разорвала отношения с Тайванем с 1941 года.

Все страны, разорвавшие связи с Тайванем, теперь официально признают существование "только одного Китая". Такой же позиции придерживается и абсолютное большинство мировых держав, включая, разумеется, Россию. Для них Тайвань - никакое не самостоятельное государство (несмотря на внешние атрибуты, включая даже армию и валюту), а не более чем мятежная провинция Китая.

Поддерживать дипломатические отношения одновременно с Китаем и Тайванем невозможно. Каждое государство-член ООН обязано выбрать, на чьей оно стороне. Так что прекращение связей с Тайванем было вполне ожидаемым.

Еще в марте министр иностранных дел Гондураса совершил поездку в Китай для налаживания отношений, а президент Сиомара Кастро заявила, что ее правительство заинтересовано в контактах с КНР. Гондурасские компании приглашены в Китай для обсуждения вопросов торговли и инвестиций: страны готовы укреплять сотрудничество в области финансов, логистики и инфраструктуры.

Все это сопровождалось оскорблениями со стороны Тайваня. Не остались в стороне и США (которые, кстати, также не имеют дипломатических отношений с Тайванем). Госдепартамент пробурчал нечто невразумительное по поводу "невыполнения обещаний Китая".

В настоящее время Тайвань имеет официальные дипломатические отношения только с 13 странами, в основном бедными и развивающимися странами Центральной Америки, Карибского бассейна и Океании (в этом списке есть, как ни парадоксально, Ватикан). Взамен Тайвань финансирует программы развития этих стран.

Однако, как видно, все больше стран выбирают надежного и предсказуемого партнера - Пекин.

В Сан-Томе и Принсипи тайваньцы вкладывали средства в здравоохранение, сельское хозяйство, информационные и коммуникационные технологии энергии, даже борьбу против малярии. Однако в итоге связи с Пекином оказались намного важнее. Отношения с мятежным Тайванем не настолько существенны, чтобы правительства шли на риск.

Скажем, для Панамы КНР - важнейший торговый партнер. Китай является второй (после США) страной-пользователем Панамского канала. Китайские компании развивают здешние порты, есть заинтересованность в освоении земель вокруг канала.

По мере того, как КНР расширяет свои глобальные торговые амбиции с помощью инициативы "Пояс и Путь", доступ к восточному побережью как Южной Америки, так и США будет приобретать все большее значение для Пекина, пишет BBC.

Президенты Панамы и Сальвадора по случаю восстановления дипломатических отношений с Китаем даже выпустили видеообращения. Говорится в них примерно одно и то же: этот шаг станет важной вехой для развития стран.

После восстановления дипломатических отношений Доминиканской Республики с Китаем на пресс-конференции юрист правительства Флавио Дарио Эспиналь рассказал: двусторонняя торговля между двумя странами растет год от года. Причем темпы таковы, что сегодня Китай является вторым по величине поставщиком в карибскую страну.

"Наша страна является вторым по величине торговым партнером Китая в регионе Карибского бассейна и Центральной Америки… потенциал роста наших торговых связей огромен", - добавил Эспиналь.

Китай тем временем все жестче относится к попыткам международного признания "независимости" Тайваня. Еще до начала пандемии официальный Пекин резко сократил количество китайских туристов на Тайване.

Авиационное управление Китая потребовало от иностранных авиакомпаний (включая American Airlines, Air Canada, Lufthansa, British Airways и Qantas) изменить любые описания Тайваня как некитайской территории, пишет Guardian.

Консервативное американское издание National Interest сообщает, что Китай значительно укрепляет свое влияние в Афганистане. Произошло это после позорного бегства американцев.

"Основные идеи, движущие мышлением Пекина, заключаются в том, чтобы укрепить китайское влияние до такой степени, чтобы в обозримом будущем у Запада было очень мало места в регионе, - говорит аналитик Кабир Танеджа. - Зато чтобы у Китая было право первого доступа к полезным ископаемым и природным ресурсам".

Источник - СвободнаяПресса
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