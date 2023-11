Золотой удар Китая может оказаться страшнее ядерного, - В.Катасонов

Китай уже давно по многим экономическим показателям занимает первое место в мире. В том числе по такому показателю, как добыча золота. Лидером золотодобычи, по данным Всемирного совета по золоту, Поднебесная стала с 2007 года (в указанном году в Китае было добыто 280,5 т драгоценного металла). И первое место остается за Китаем по сей день. В 2014 году уровень добычи золота удвоился по сравнению с 2000 годом, достигнув 450 тонн. Пикового значения добыча золота в Китае достигла в 2016 году – 453,5 т. (рудное золото – 394,9 т; попутное золото из руд цветных металлов – 58,6 т).



Далее уровень добычи стал снижаться. Причина этого в том, что Китай имеет в недрах разведанные запасы драгоценного металла в объеме примерно 2000 тонн. Сравнительно скромный показатель. Назову страны с наибольшими объемами разведанных запасов драгоценного металла (т): Австралия – 9600; ЮАР – 6000; Российская Федерация – 5300. Больше, чем у Китая, разведанные запасы даже таких стран, как Перу (2600 т) и Бразилия (2400 т).



Несмотря на то что происходит снижение содержания драгоценного металла в руде и издержки добычи растут, Китай мобилизует все инвестиционные и технические возможности для того, чтобы разведывать новые месторождения и добывать каждый год как можно больше золота. Вот данные по добыче золота в Китае за последние годы (т): 2017 г. – 426; 2018 г. – 401; 2019 г. – 380; 2020 г. – 365; 2021 г. – 370; 2022 г. – 330. Для справки отмечу, что в 2022 году за Китаем по объемам добычи золота следовали Российская Федерация, Австралия, Канада и США.



Примечательно, что для компенсации снижающихся объемов добычи золота Китай стал закупать золотосодержащее сырье (обогащенные руды) из других стран. Так, в 2016 году суммарное производство золота в Китае составило 535,45 т, при том что добыча золота внутри страны равнялась 453,49 т. Золото в объеме 81,96 т было произведено из импортного сырья (18% всего производства золота). В прошлом году из импортного сырья было произведено уже 125,78 тонны золота, что составило более 25% всего производства драгоценного металла.



Но и это еще не все. Оказывается, Китай уже давно и в больших количествах закупает уже готовое золото (металл, прошедший аффинажную обработку – в виде золотых слитков, золотой проволоки, золотого песка и др.).



Согласно таможенной статистике Китая, Поднебесная с середины прошлого десятилетия стала импортировать ежегодно более тысячи тонн золота. В 2017 году импорт золота равнялся 1270 тонн, а в 2018 году был достигнут рекордный показатель импорта – 1506 тонн. В 2022 году Китай импортировал 1343 тонны золота, что является самым высоким уровнем импорта с 2018 года. Общий объем импорта золота за год вырос на 64% по сравнению с 2021 годом. Отмечу, что бывает достаточно сложно понять, что входит в состав этого золотого импорта. Иногда даются комментарии к цифрам импорта, в которых говорится, что это немонетарное золото в разных формах (т. е. не стандартные золотые слитки и не золотые монеты).



По итогам прошлого года крупнейшим импортером золота оказалась Швейцария. В стоимостном выражении ее импорт составил 98,5 млрд долларов США (22,6% от общего объема импорта золота в мире). Китай был на втором месте с импортом, равным 76,7 млрд долл. (17,6%). Это данные авторитетного информационного ресурса WorldsTopExports.com. Но надо иметь в виду, что Швейцария является классическим реэкспортером драгоценного металла. Объем импорта золота Швейцарией за длительный период времени оказывается примерно равным объему экспорта (эта альпийская республика занимается аффинажными операциями). А вот Китай является чистым импортером (ввозимое золото полностью оседает в Китае). Откуда поступало золото в Китай? WorldsTopExports.com называет следующих основных поставщиков золота в Поднебесную по итогам прошлого года (млрд долл.):



Швейцария – 34,1; Канада – 14,7; ЮАР – 8,9; Австралия – 8,3; Гонконг – 3,1; Япония – 1,8; Сингапур – 1,4; Германия – 1,0; Россия – 0,39.



Не вдаваясь в тонкости статистических показателей, можно в любом случае сделать вывод о том, что Китай активно наращивает импорт драгоценного металла и он превышает внутреннюю добычу золота. Причем не на проценты, а как минимум в 2-3 раза. Следует также добавить, что экспортом золота Китай практически не занимается. Для китайских банков и золотодобывающих компаний существует запрет на вывоз из страны драгоценного металла. Итак, очевидно, что Китай активно на протяжении многих лет аккумулирует золото внутри страны. Суммарный приток золота в последнее десятилетие составлял в среднем около полутора тысяч тонн в год. За десятилетие в страну притекло по самым грубым прикидкам около 15 тысяч тонн драгоценного металла.



На это обращают внимание многие эксперты и наблюдатели. Так, на сайте MoneyWeek можно найти прошлогоднюю статью Доминика Фрисби (Dominic Frisby), которая называется "China almost certainly owns more gold than the US – here’s why that matters" ("Китай почти наверняка владеет большим запасом золота, чем США – вот почему это важно"). Автор проводит свои расчеты. Он сообщает, что с 2000 по 2021 год Китай добыл около 6830 тонн. Далее он пишет: "Китай является не только крупнейшим производителем, но и крупнейшим импортером в мире. Импорт золота через Швейцарию и Дубай не всегда декларируется, но мы знаем, что только через Гонконг с 2000 года в страну было ввезено более 6700 тонн. Добавьте это к совокупному производству золота с 2000 года, и вы получите цифру более 13 500 тонн".



Опуская многие цифры и расчеты автора статьи, отмечу лишь, что совокупное производство, импорт золота за 2000-2021 гг. и те запасы драгоценного металла, которые имелись к 2000 году, в сумме дают цифру, равную примерно 31 000 тонн. По оценкам автора, это наибольший в мире запас драгоценного металла.



Следующий вопрос: где находится этот запас? Автор уверен, что значительная часть притекающего золота оседает в государственных резервах, а не в частных компаниях и банках, а также у населения. И что официальная статистика золотых резервов (являющихся составной частью международных резервов Китайской Народной Республики) занижает реальные государственные запасы в разы. Месяцами, а иногда годами величина золотых резервов Китая не меняется. На конец 2015 года резервы равнялись 1708,5 т. На конец прошлого года в отчетах Народного банка Китая величина золотых резервов еще не дотягивала до 2 тысяч тонн (1948,3 т). И лишь в этом году после нескольких очень скромных приращений показатель резервов драгоценного металла достиг уровня 2192 т. По золотым резервам Китай, согласно данным МВФ, занимает седьмое место в мире (после Российской Федерации и перед Швейцарией). А первое место с большим отрывом от других стран занимают США. У них уже многие годы золотые резервы находятся на одном уровне, равном 8133,5 т.



Автор статьи Доминик Фрисби обращает внимание, что значительное количество предложения золота в Китае не проходит через Шанхайскую золотую биржу (SGE). Центробанк закупает его напрямую у золотодобывающих компаний, аффинажных заводов, фирм-импортеров, уполномоченных государственных банков. Вот, в частности, что он говорит на этот счет: "Не все золото, поступающее в Китай, проходит через SGE. Народный банк Китая (НБК), центральный банк, любит покупать слитки по 12,5 кг, которые не торгуются на SGE".



Доминик Фрисби ссылается на ведущих экспертов по золоту, с которыми он консультировался в 2021 году по вопросу о китайском золоте. Так, Росс Норман (исполнительный директор Metals Daily) утверждает, что на золото, оседающее в государственных резервах Китая, приходится 50% всего предложения золота; Брон Сучеки, бывший сотрудник Пертского монетного двора (старейший монетный двор Австралии), называет еще более высокую цифру – 55%. "При показателе в 50% подразумевается, что Китай владеет более 15 000 тонн, что вдвое превышает аналогичный показатель США", – заключает Фрисби.



"Золотые запасы Центрального банка Китая, очевидно, не изменились с середины 2019 года и составляют 1948 тонн", – цитирует Фрисби Росса Нормана. "Но мало кто из нас верит в это. Добавьте в конце дополнительный ноль (19 480 тонн), и я не удивлюсь, если это ненамного будет отличаться от официальных цифр запасов", – добавил Норман.



Еще один опрошенный эксперт Аласдер Маклеод (эксперт по драгметаллам из портала Goldmoney) пошел дальше своих коллег. "КНР, вероятно, имеет около 30 000 тонн, спрятанных на различных счетах, но не заявленных как официальные резервы", – отметил Маклеод.



Доминик Фрисби предполагает, что, может быть, на балансе Народного банка Китая действительно находится то количество драгоценного металла, которое заявляется в статистике международных резервов. Но золото может находиться также на балансах других государственных организаций. Фрисби пишет: "Китайская армия тоже владеет золотом и не обязана декларировать свои покупки. Есть и другие государственные ведомства: Государственное валютное управление и Китайская инвестиционная корпорация…"



Следующий вопрос: почему Пекин занижает цифры своих золотых резервов? Фрисби отвечает на этот вопрос следующим образом: "Будь то десять, 15 или 30 000 тонн, Китай не сможет декларировать такие крупные запасы. Во всяком случае, пока нет – это вызовет нежелательный рост как юаня, так и цены на золото. Долларовые валютные резервы правительства в размере 3,2 трлн долларов будут девальвированы".



Примерно также рассуждает и Росс Норман: "Я не думаю, что Китаю нужно хвастаться своей щедростью. В конце концов, усиление валюты в результате такой резервной поддержки будет контрпродуктивным". Он поясняет, что тем самым снизится конкурентоспособность китайского экспорта.



Но очевидно, что рано или поздно Пекину придется раскрыть свою козырную карту в виде гигантского государственного запаса монетарного золота. Доминик Фрисби заключает свою статью следующим образом: "Если Китай решит использовать деньги в качестве оружия, как это сделали США, все, что ему нужно сделать, это объявить о своих золотых запасах, возможно, даже частично обеспечить ими юань. На каком-то этапе речь шла о том, что цифровая валюта центрального банка (CBDC) будет частично обеспечена золотом. В таком случае необеспеченные западные деньги рискуют потерять значительную часть своей покупательной способности. Обеспечение западных бумажных денег хотя бы частично золотом означало бы резкую переоценку золота в сторону повышения – до десятков тысяч. Но это козырь, который сейчас имеет Китай с его 20-летним неустанным накоплением. Тот, кто владеет золотом, устанавливает правила".



В связи с тем, что Пекин скрывает реальные масштабы своих золотых резервов, на память приходят слова Дэн Сяопина, которые относились к 80-м годам прошлого столетия: "Мы не должны сиять слишком ярко". Естественно, "не должны сиять слишком ярко" лишь до поры до времени. Думаю, что в ближайшие годы покров секретности с золотого запаса Китая будет скинут и он засияет в полную силу. Пекин готовит свой золотой удар по американскому доллару, и он может оказаться для Вашингтона страшнее ядерного. Источник - fondsk.ru

