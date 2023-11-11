Становление "нового мира" и всполохи накануне грозы, - Ю.Борисов

08:46 11.11.2023 11.11.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Жесткая реакция на множащиеся признаки глобального упадка Запада нарастает



На днях министр обороны РФ Сергей Шойгу провел серию встреч с зарубежными коллегами, фоном для которых стала стремительно меняющаяся ситуация в мире. Так, 7 ноября он встретился с главнокомандующим Армией Республики Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо, обсудив "перспективные проекты в военной и военно-технической областях".



"Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны. Высоко ценим двустороннее взаимодействие на международной арене. Наши страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности",



– отметил Сергей Шойгу, подчеркнув, что Россия, как и Никарагуа, "отвергает диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с США от дипломатии к шантажу и угрозам". По его словам, Россия совместно с Никарагуа и другими единомышленниками намерены "противодействовать подобному поведению". В свою очередь, никарагуанский гость обратил внимание на попытки США "дестабилизировать ситуацию в странах, которые располагаются рядом с Россией, близко к Китаю. Все это не случайность. И ситуация вокруг Украины не случайность. Все идет от военного альянса, о котором мы все прекрасно знаем, и в рамках других военных альянсов, которые формируются западным миром".



В тот же день Шойгу поговорил со своим коллегой из Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали на предмет укрепления и наращивания российско-буркинийских связей в военной сфере.



Ранее, 30 октября, недавно вернувшийся из краткой, но содержательной поездки в Китай Сергей Шойгу провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся, обсудив актуальные вопросы военного сотрудничества двух стран. "Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям… Сегодня проводим переговоры в России. Такая динамика военных контактов свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между нашими странами", – сказал российский министр. Со своей стороны, генерал-полковник Чжан Юся заверил, что "российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне". По его словам, "стороны всегда поддерживают друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей сторон, тесно взаимодействуют в международных и региональных делах". Цель прибывшей в Москву высокой китайской делегации – реализация всех договоренностей лидеров РФ и КНР и продвижение практического сотрудничества в военной сфере с целью дальнейшего укрепления отношений.



На первый взгляд, ничего особенно необычного в этих встречах нет, помимо очередного наглядного опровержения западных пропагандистских штампов о "глобальной изоляции России".



Кроме того, обращает на себя внимание явно возросшая интенсивность международных военно-политических контактов. Разумеется, военная сфера не самая публичная, и можно только догадываться, о чем шла речь. Однако эти "догадки" существенным образом облегчаются складывающейся на сегодняшний день общей военно-политической обстановкой в мире, на наш взгляд, характеризуемой расширением конфликтных очагов и линий противостояния, на которые вынужден реагировать коллективный Запад во главе с США. Если же выразиться точнее, должен был бы реагировать в контексте объявленного им собственного "мирового лидерства" и некоего "права" вмешиваться в чужие дела по всему миру.



В реальной действительности реализация такой глобальной проекции западной силы начинает сталкиваться с растущими трудностями, главная из них – ослабление самого Запада и его заокеанской цитадели.



"Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна. США как мировая сверхдержава – все это видят, понимают, даже по тенденциям в мировой экономике, – слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном разрушается, уходит, постепенно, но неуклонно уходит в прошлое.



Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну, а на самом деле – новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев",



– отметил Владимир Путин, 30 октября в ходе совещания с членами правительства и силовых ведомств.



Объективная реальность ослабления Запада не может не иметь глобальных последствий, проявляющихся все более очевидно и неоспоримо, и закономерность нарастания таких проявлений не вызывает сомнений. Можно уверенно констатировать, что практически весь мир устал от настырных попыток Запада диктовать всем свои правила и попутно тянуть одеяло на себя, причем даже в самых неприличных случаях, как, например, это происходит в Сирии, недра которой грабят Штаты под прикрытием своих нелегальных военных баз.



К слову, именно силы "Оси сопротивления" в Сирии и отчасти в Ираке не в последнюю очередь демонстрируют реальность вышеуказанной закономерности роста сопротивления американскому владычеству самым наглядным образом, вступая в перестрелки с оккупантами в Дейр-эз-Зоре и в других местностях. Ровно об этом мы чуть менее года тому назад прогнозировали превращение арабской республики в один из фронтов глобального противостояния Западу.



Активизация столкновений между сирийскими и проиранскими силами с американскими оккупантами остается в некоторой "тени" кровавой войны Израиля против Газы. Однако не стоит забывать, что атака 7 октября стала закономерным результатом общих подвижек геополитической ситуации, открывающих угнетенным Западом народам новые возможности. Их борьба перестает быть полностью безнадежной, как это было раньше.



И чем больше этих новых возможностей будет возникать, тем более будет прилагаться разными народами усилий для того, чтобы воспользоваться ими в целях утверждения своих национальных и человеческих прав. Это означает дальнейший рост очагов сопротивления западному империализму, в сочетании с объективным процессом ослабления Запада создавая для него ситуацию постоянно растущего геополитического риска.



Разумеется, в России бывшим "партнерам" не сочувствуют, следуя собственным геополитическим интересам, включая ослабление коллективного Запада в разных регионах мира. Именно этим российская армия уже сегодня занимается на Украине, внося самую весомую лепту в дело обуздания мирового западного хищника и мародера. По словам Президента Владимира Путина,



"сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового, более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Мы не только являемся одним из лидеров этого объективного исторического процесса, но скажу больше, и это всем известно: за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя. Сражаемся последовательно, и сражаются, теряют своих боевых товарищей наши солдаты и офицеры, наши герои… чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики…



Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины. Сражаясь именно с этим врагом в рамках специальной военной операции, мы, еще раз хочу подчеркнуть, укрепляем позиции всех тех, кто борется за свою независимость и суверенитет".



В этой связи, интенсивность встреч министра обороны РФ с зарубежными коллегами, с чего мы начали наш обзор, вероятно, связана с открытием новых "окон возможностей" и с необходимостью с их помощью растягивать силы Запада по всей планете, добиваясь его ослабления в каждой конкретной точке.



Например, еще совсем недавно латиноамериканские страны, и в частности Никарагуа, с крайней осторожностью и оглядкой на США подходили к развитию своих отношений с РФ и с другими незападными центрами силы, особенно в военной сфере, понимая возникающие в этом случае серьезные риски. Однако сегодня ситуация заметно меняется на фоне нарастающей множественности "горячих точек", требующих по традиции прямого вмешательства США. Однако Америке становится крайне непросто, если вообще возможно, эффективно реагировать даже на те уже вступившие в острую фазу кризисы. И в новых условиях потенциальные "точки роста" глобальной оппозиции Западу могут получить серьезные возможности.



Власти Никарагуа, в частности, могут рассмотреть вопрос о размещении на территории этой небольшой латиноамериканской страны российских военных баз, тем более что обычная в прошлом дежурная реакция США на подобный шаг в виде вооруженной агрессии сегодня крайне маловероятна.



И это не единственный пример: стать плечом к плечу с Никарагуа, при весьма благожелательном отношении большинства других государств региона вполне могут как минимум Венесуэла и Куба.



Если сегодня успехов в освобождении от пут колониального господства добиваются африканские государства, то и бывший "задний двор" США в лице Латинской Америки едва ли останется от этой благотворной общемировой тенденции в стороне.



Разумеется, не знаем доподлинно, о чем именно шел кулуарный разговор в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Однако не приходится сомневаться в том, что общие закономерности современного мирового развития делают подобные обсуждения не только возможными, но и вполне своевременными. Источник - fondsk.ru

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