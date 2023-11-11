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Пылающий Ближний Восток, - Мих.Ошеров
08:51 11.11.2023

Пылающий Ближний Восток

Резервы, запасы и возможности США по поддержке Израиля в его нынешнем конфликте с сектором Газа не бесконечны и не безграничны. В самих Соединенных Штатах Америки сейчас происходит тяжелейший политический и бюджетный кризис.

Денег на Израиль у США может банально не хватить, несмотря на политическую волю конгресса и престарелого, выживающего из ума президента. Кто сейчас реально управляет Соединенными Штатами Америки - совершенно непонятно. Это явно не Байден и не вице-президент Камала Харрис. В некоторых СМИ пишут про сильное влияние на управление США связки Клинтон - Обама, как это было ранее.

Нарастающее обострение на севере Израиля - юге Ливана, между израильской армией и объединенными силами арабского сопротивления на юге Ливана, представленные там в основном организацией "Хезболла", обострение, которое в любой момент может перерасти в "горячую фазу", отвлекает на себя значительные силы и ресурсы израильской армии.

При этом нужно понимать, что, в отличие от сектора Газа, окруженного со всех сторон, у антиизраильской коалиции на юге Ливана есть большая внешняя поддержка.

Вооруженные силы Йемена с каждым днем усиливают интенсивность обстрелов территории Израиля (в основном - израильского города Эйлат). Сначала это был одиночный беспилотник. Потом баллистическая ракета, перехваченная израильской ПВО в космосе. Сейчас это уже залп из нескольких ракет. По дороге йеменские хуситы сбили в международных водах американский беспилотник, сделав то, на что до сих пор не смогла решиться Россия.

Все американские незаконные военные базы на Ближнем Востоке, в Сирии и в Ираке сейчас находятся под непрерывными обстрелами со стороны различных вооруженных формирований.

На сегодняшний день есть сообщения о 56 раненых солдатах армии США, скоро, возможно, появятся и убитые.

Тот военно-морской флот, который американцы и их союзники нагнали сюда, на Ближний Восток, имеет ограниченный ресурс - его запас боеприпасов также не бесконечен. После того, как американцы и их союзники несколько лет назад выпустили по Сирии залп из 100 крылатых ракет, большинство из которых было сбито сирийскими системами ПВО, американцы почти целый год восстанавливали боезапас. К тому же, все американское вооружение и боеприпасы очень дорогие.

Если государство Израиль не прекратит агрессию против сектора Газа в ближайшее время, скорее всего, следует ожидать обострения и расширения конфликта, который может закончиться совсем не в пользу этой "оси зла" - Израиля и США.

Именно поэтому многие мировые политики говорят о прекращении огня и создании независимого палестинского государства, как о единственном выходе из нынешней ситуации. Но государство Израиль продолжает варварские бомбардировки сектора Газа, просто уничтожая на этой территории все живое.

За месяц обстрелов сектора Газа погибло уже более 10 тысяч мирных граждан, конфликт превратился в крупнейшую гуманитарную катастрофу. Фактический геноцид палестинского народа, который сейчас осуществляет государство Израиль в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, может в итоге привести к уничтожению самого государства Израиль.

Только немедленное прекращение огня и вывод всех израильских войск со всех оккупированных арабских и сирийских территорий может предотвратить превращение этого конфликта в конфликт гораздо большего масштаба, в котором может быть уничтожено и государство Израиль, и былое военное могущество Соединенных Штатов Америки.

11.11.2023

Михаил Ошеров, специально для "Русской Весны"

Источник - Русская весна
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