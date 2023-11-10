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|Мирзиеев придумал поднимать Узбсельское хозяйство кластерами
09:02 11.11.2023
Фермеры Узбекистана смогут выбирать любой кластер в пределах области и продавать излишки урожая - президент
Фермерам Узбекистана предоставят частичную свободу в деятельности. Президент сообщил, что фермеры получат право заключать контракт с любым кластером в пределах одной области и продавать излишки урожая через биржу.
Фермеры Узбекистана получат частичную свободу в своей деятельности и смогут выбирать, с кем работать. Об этом стало известно на совещании у президента Шавката Мирзиеев в четверг, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
По его словам, между некоторыми кластерами и фермерами нарушена расчетная дисциплина. В 20 кластерах - расчеты на месте, в 122 кластерах есть задолженность перед Фондом сельского хозяйства, а 27 кластеров не выплатили фермерам деньги за урожай хлопка 2022 года. Некоторые фермеры также имеют долг перед кластерами.
В связи с этим президент решил внедрить новую систему создания кластеров и взаимоотношений между ними и фермерами. В каждой области перед новыми кластерами будут поставлены требования по финансовым показателям, производственным мощностям и техническому обеспечению. Они должны будут иметь как минимум двухэтапный процесс переработки.
Кроме того, фермеры получат право заключать фьючерсный контракт с любым кластером в пределах одной области и после выполнения контракта продавать излишки урожая через биржу.
Фермерским хозяйствам также выделят льготные кредиты в виде 60-процентного аванса на выращивание хлопка под урожай 2024 года.
Ответственным лицам поручено внедрить новый порядок финансирования кластеров и фермеров.
О планах предоставить частичную свободу фермера президент заявлял в конце октября. Сейчас фермеры закреплены за одним кластером, из-за чего при определении закупочной цены хлопка или другой культуры они находятся в проигрышном положении. В прошлом году минимальная закупочная цена была установлена в размере 10 тысяч сумов, а в этом году Министерство сельского хозяйства сообщило, что теперь цену будет регулировать рынок, то есть покупатели (кластеры) и продавцы (фермеры).
Рекомендованная Минсельхозом минимальная цена в этом сезоне составляет 8000 сумов. Кластеры в основном закупают первый сбор хлопка по 6500 сумов (на втором и следующих сборах цена ниже). Отчасти этим можно объяснить нежелание фермеров собирать хлопок на своих полях, из-за чего советник президента Шухрат Ганиев решил разрешить кластерам без оглядки на фермеров собирать их хлопок.
Отметим, что Узбекистан наряду с Таджикистаном остаются одними из немногих стран мира, где до сих пор отсутствует возможность приватизации сельскохозяйственной земли.