Американцы раскритиковали Израиль за планы по оккупации сектора Газа, - МК

09:07 11.11.2023 В Вашингтоне хотели бы передать палестинский анклав под международное управление



Израильско-палестинский конфликт продолжается много десятилетий кряду, и конца-края ему не видно. Но отдельные войны в его рамках все-таки кончаются. Кончится когда-нибудь и нынешняя бойня в секторе Газа. Но что будет с этим крошечным анклавом, когда перестанут лететь ракеты и смолкнет стрельба? Уже сейчас широко обсуждается будущее этой территории. И спектр возможностей велик: от прямой израильской оккупации до передачи под международное управление. Эта проблема стала "черной кошкой", пробежавшей между союзниками – Израилем и США.



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Больше всего шума наделали слова Биньямина Нетаньяху, который на днях предположил, что, когда боевые действия в осажденном палестинском анклаве прекратятся, израильские военные могут взять контроль безопасности в Газе "на неопределенный период".



Эти утверждения заставили многих предположить, что Израиль рассматривает как опцию оккупацию палестинского анклава. И даже американские союзники еврейского государства стали громогласно возражать против такого варианта.



Так, госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на комментарии Нетаньяху предупредил Израиль о том, что он не может "повторно оккупировать Газу" после войны с ХАМАС. А "единственный способ гарантировать, что этот кризис никогда не повторится, - это начать создавать условия для прочного мира и безопасности".



Любой послевоенный план управления Газой "должен включать управление под руководством палестинцев и объединение Газы с Западным берегом под управлением Палестинской администрации", - заявил Блинкен.



"Мы очень четко заявляем о недопустимости повторной оккупации, точно так же, как мы очень четко заявляем о недопустимости перемещения палестинского населения", - не на шутку разошелся Блинкен, говоря крамольные с точки зрения израильских властей вещи. – И, как мы уже говорили ранее, нам нужно увидеть и, по сути, достичь единства управления, когда речь заходит о Газе и Западном берегу и, в конечном счете, о палестинском государстве".



Звучали подобные сигналы и из Белого дома, в том числе от президента Байдена.



Неудивительно, что израильские официальные лица поспешили заявить, что Нетаньяху не имел в виду, что Израиль планирует взять под административный контроль сектор Газа. Однако ясности эти опровержения не внесли. Тем более, что из уст высокопоставленных правительственных лидеров, включая министра обороны Йоава Галланта звучат довольно-таки противоречивые заявления.



Член военного кабинета Израиля, принимающий решения, признал, что у Израиля пока нет видения развития сектора Газа после окончания войны с ХАМАС, заявив, что план боевых действий является бессрочным и будет включать долгосрочное присутствие израильских сил безопасности на осажденной территории. Бывший министр обороны и начальник военного штаба Бенни Ганц сказал, что единственная уверенность в израильском мышлении заключается в том, что ХАМАС не может играть никакой роли в будущем Газы. "Как только район Газы станет безопасным, и северная часть будет безопасной, и регион Иудея и Самария (так в Израиле именуют Западный берег – "МК") успокоятся, мы успокоимся и рассмотрим альтернативный механизм для Газы. Я не знаю, что это будет".



Как подчеркивает Associated Press, комментарии Бенни Ганца добавили новую неопределенность в израильскую кампанию в секторе.



Если обернуться в прошлое, то с момента своего возникновения сектор Газа жил под оккупацией. Сначала он был оккупирован соседним Египтом – до тех пор, пока в результате Шестидневной войны 1967 года территория анклава не перешла под оккупацию израильскую.



Действительно, после арабо-израильской войны 1948 года сектор Газа, попал под египетское управление. Правда, с октябре 1956 года по март 1957 года во время Суэцкого кризиса Израиль на короткое время оккупировал Газу, но затем вернул египтянам.



С египетским управлением тоже не все было просто. Формально сектор находился – пусть и символически – в ведении "Всепалестинского правительства". Но даже это эфемерное образование было упразднено президентом Египта Гамалем Абдель Насером в 1959 году. А Газа хотя и не была официально присоединена к Египту, была оставлена под управлением египетских военных до решения израильско-палестинского вопроса.



Ну, а потом грянула Шестидневная война, закончившаяся катастрофическим поражением арабских армий, и сектор Газа перешел под контроль Израиля.



Изменения в положении анклава произошли после подписания между Израилем и Организацией освобождения Палестины соглашений в Осло в 1993 году, в результате которых на базе Западного берега реки Иордан и сектора Газа была образована Палестинская национальная администрация (ПНА). Израиль сохранил за собой временный (а как показала жизнь, это именно тот случай, когда нет ничего более вечного, чем временное) военный контроль над воздушным пространством сектора Газа, некоторыми из сухопутных границ (остальные находятся под египетским контролем) и территориальными водами анклава.



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Возникла странная ситуация – вроде, Израиль направился к выходу из Газы, но при этом там же и остался.



Непонятность происходящего усилилась особенно после того, как стараниями израильского премьер-министра Ариэля Шарона был запущен "план одностороннего размежевания", предусматривавший отделение Израиля от Палестинской национальной администрации (ПНА).



К нему израильские власти пришли, что называется, не от хорошей жизни. После начала "интифады Аль-Аксы" в сентябре 2000 года, количество терактов против израильтян резко увеличилось. Власти начали строительство разделительной стены, что помогло сократить террористическую активность палестинских боевиков. Но не помешало устраивать обстрелы еврейских поселений и населенных пунктов сотнями ракет "Касам" и тысячами минометных снарядов. Ряд крупных военных операций, проведенных ЦАХАЛом, помогли обеспечить временное затишье, но проблему не решали. И тогда Ариэль Шарон выступил с идеей "одностороннего размежевания".



Согласно этому плану, производился вывод всех еврейских поселений и подразделений Армии обороны Израиля с территории сектора Газа, а также вывод ряда поселений из Самарии. И 22 августа 2005 года все жители еврейских поселений покинули сектор Газа, а 12 сентября того же года Газу покинул последний израильский солдат.



Исходя из этого, израильское правительство утверждало, что его оккупация Газы закончилась в 2005 году, когда оно вывело вооруженные силы и еврейских поселенцев из этого палестинского анклава. Но израильская правозащитная группа "Бецелем" охарактеризовала эту позицию как "совершенно безосновательную", отвергают ее и эксперты по международному праву.



Устроенный Шароном "развод" Израиля с сектором Газа вызвал критику и справа, и слева. Недовольных было полно. В Израиле премьера обвиняли в капитулянтстве и сдаче анклава врагу, чуть ли не в предательстве. Палестинцы тоже видели в "размежевании" лишь "подачку", не решавшую их проблем и не отвечавшую чаяниям.



Но худо-бедно, а сектор Газа действительно остался без прямого израильского присутствия. На этом основании можно было бы, наверное, пытаться выстраивать здание палестинской государственности. Но тут на территориях Палестины прошли выборы, на которых победил ХАМАС, захвативший после междоусобицы власть над Газой. Эти события привели к тому, что Израиль ввел блокаду сектора.



До октябрьских событий 2023 года Израиль пропускал в Газу лишь лекарства, продовольствие, моющие средства и топливо для электростанций в ограниченном количестве, причем бензин для частных машин не поставляется. Запрет на поставку в сектор распространялся на цемент, холодильники, стиральные машины, запчасти для автомобилей и т. д. Неудивительно, что пышным цветом расцвели контрабанда (из Египта через подземные тоннели). Западные журналисты, побывавшие в Газе, были удивлены тем, что прилавки магазинов там ломятся от товаров, в том числе и запрещенных к поставкам в сектор (опять-таки, спасибо контрабандистам). Правда, у большинства жителей просто не было денег на покупки.



Под израильским контролем оказалось и морское побережье сектора. Когда активисты движения "Free Gaza Movement" на своей "Флотилии свободы" попытались в конце 2010 года попытались прорвать израильскую блокаду, произошел печально известный инцидент, закончившийся гибелью людей.



Конвой с гуманитарными грузами (лекарства, продовольствие и стройматериалы) для жителей сектора Газа был задержан израильским морским спецназом в нейтральных водах вблизи границ Израиля при попытке проникновения в закрытую военную зону. После того, как израильской досмотровой группе пассажирами судна "Мави Мармара" было оказано сопротивление, спецназ применил оружие. Были убиты 9 и ранены 30 пассажиров судна, ранения получили и израильские солдаты.



Закрыт сектор и с воздуха. В Газе был аэропорт, но после израильских бомбардировок в начале этого века его взлетная полоса пришла в негодность. Так что когда в 2005 году аэропорт был возвращен палестинской стороне, воздушная гавань так и не начала функционировать.



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"Пару лет назад на канадском радио CBC был сделан комментарий, в котором говорилось, что Газа больше не оккупирована, – заявил в беседе с каналом "Аль-Джазира" Майкл Линн, который до прошлого года занимал пост специального докладчика ООН по ситуации с правами человека на палестинских территориях. – Я и еще одна организация ("Канадцы за справедливость и мир на Ближнем Востоке") отправили письма, в которых говорилось, что Газа фактически остается оккупированной."



По словам эксперт, критерием в международном праве служит ответ на вопрос: осуществляют ли военные – термин "эффективный контроль" – над землей или территорией?



"Это похоже на то, как если бы охранники покидали тюрьму, но забирали с собой все ключи, – так охарактеризовал Майкл Линн ситуацию, которая существовала до 7 октября в секторе Газа, – они по-прежнему контролируют, сколько еды поступает в тюрьму каждый день и сколько электричества поступает в тюрьму каждый день. Люди, находящиеся в тюрьме, могут свободно передвигаться по территории тюрьмы, где им заблагорассудится, но не имеют возможности покинуть ее – это было бы "эффективным контролем" над тюрьмой.



Таким же образом Израиль осуществляет эффективный контроль над тем, кто и что покидает Газу, а также над тем, кто и что въезжает в Газу".



Комментируя в интервью "Аль-Джазире" различия между США и Израилем в их взглядах на то, что будет с Газой после войны, Майкл Линн считает, что это "тактические дебаты". В Израиле говорят, что им, вероятно, придется остаться в Газе на какой-то период времени: "И это, вероятно, потому, что они хотят полностью уничтожить все, что смогут найти в отношении военного присутствия ХАМАС". А в США приходится учитывать сильное давление, исходящее от Глобального Юга в целом и, в частности, относительно того, как будет выглядеть Газа после окончания израильской операции по уничтожению ХАМАС.



При этом Майкл Линн напоминает, что раздаются призывы не только к повторной оккупации Газы Израилем, но и (это звучит из среды некоторых крайне правых израильских законодателей) к переселению еврейских поселенцев в Газу.



Оценивая различные варианты послевоенного устройства сектора, Линн считает, что одной из самых маловероятных возможностей, заключается в том, что Израиль сохранит свои позиции внутри Газы и будет управлять ею через прямую военную администрацию в обозримом будущем. У этого варианта, полагает эксперт, очень мало шансов на успех, потому, что израильские солдаты, вероятно, заплатили бы высокую цену, как они заплатили за сохранение оккупации в Ливане в 1980-х и 1990-х годах.



Второй вариант, который, как полагает Линн, предпочли бы Соединенные Штаты – это введение международной администрации, либо во главе с представителями арабского мира, либо во главе с Организацией Объединенных Наций, либо в какой-то их комбинации, где в секторе были бы размещены международные войска. А на месте был бы создан международный фонд для восстановления Газы.



Но этот сценарий потребовал бы принятия резолюции Совета Безопасности ООН, что, как считают аналитики, представляется довольно маловероятным в обозримом будущем, учитывая тупиковую ситуацию между обладателями права вето - США, с одной стороны, и Россией и Китаем - с другой. Более того, международный энтузиазм в отношении эффективных миротворческих миссий также значительно снизился в последние годы. Но, отмечают эксперты, даже если бы удалось достичь международного соглашения, Израиль, по всей вероятности, все равно настаивал бы на своих собственных мерах безопасности, буферных зонах и непроницаемой границе.



Также могла бы быть предпринята серьезная попытка укрепить потенциал управления, чтобы иметь возможность предоставлять основные услуги в Газе, как это сделала бы любая национальная или муниципальная администрация, продолжает Майкл Линн: "И это, я подозреваю, включало бы в себя план по захвату власти Палестинской администрацией в какой-то момент". Но, по мнению аналитика, вряд ли палестинские власти захотят брать на себя управление Газой, тем более, опираясь на израильские штыки: "Они хотели бы гарантированной прелюдии к прекращению оккупации Восточного Иерусалима и Западного берега".



Как напоминает Associated Press, Палестинская администрация управляет полуавтономными районами оккупированного Израилем Западного берега, но несмотря на международное признание, президент Палестины Махмуд Аббас не пользуется большой популярностью среди палестинцев даже на Западном берегу. Да и Нетаньяху долгое время изображал и Аббаса, и Палестинскую администрацию слишком неспособными быть надежным партнером в мирных усилиях с Израилем.



Ну, а пока дипломаты спорят о будущем устройстве сектора Газа, в палестинском анклаве каждый день растет количество погибших жителей. Сколько еще погибнет к тому моменту, когда будет найдена формула послевоенного устройства, не знает, похоже, никто.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - mk.ru

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