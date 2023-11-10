Русские немцы или немецкие русские? "Альтернатива для Германии"

15:39 11.11.2023

10.11.2023 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Русские немцы или немецкие русские?

Кому обязана ростом своей популярности "Альтернатива для Германии"



В этом году исполняется 35 лет с момента начала массовой репатриации советских граждан немецкой национальности на свою историческую Родину. Несмотря на то что "Закон о делах перемещенных лиц и беженцев" принят был в ФРГ еще 1953 году, воспользоваться им советские немцы смогли только после 1988 года. Рассказывают, что это стало результатом личной договоренности между тогдашним главой советского государства Михаилом Горбачевым и германским канцлером Гельмутом Колем.



Сразу оговорюсь – тема русских немцев для меня не чужая, поскольку я один из них. Мой дед – русский, мой бабка – поволжская немка. Я много лет прожил в Германии и знаю, о чем говорю.



Так что же изменилось в русско-немецкой диаспоре за эти 30 с лишним лет жизни в Германии? Если отвечать односложно – она "онемечилась". Старики, помнящие жизнь в СССР или в новой России (а некоторые, хотя в это сложно поверить, родились еще при последнем государе императоре) по естественным причинам уходят, а молодежь, переехавшая в сравнительно юном возрасте или вообще появившаяся на свет уже на новой Родине, Родину прежнюю, разумеется, не помнит и ностальгии по ней не испытывает.



Правда, некий флер "инаковости" все же сохраняется. Как известно, у советских собственная гордость, у советских, русских немцев – тоже. Они не забывают русский язык, даже те его крупицы, что сберегаются благодаря тесному общению в кругу родных и близких, и пользуются им как отличительным знаком "свой-чужой".



Знаете, мой двоюродный дядя Иван (Йоханн) Эбель когда так сказал по поводу русского языка вообще и русского мата в частности: "Вот случится что-нибудь, скажем, на дороге, "подрежет" тебя кто-нибудь, выйдешь из машины, обматеришь его хорошенько по-русски – и он ничего не понял, и тебе полегчало!"



Встретить в Германии людей, понимающих по-русски (а, на мой взгляд, именно это слово точнее всего передает уровень языковых навыков современных русских немцев), на самом деле довольно несложно. Причем в самых разнообразных местах: в магазинах, в школах, в различных учреждениях, на стройке и в шахте, в страховых компаниях и в органах власти. Даже в бундестаге они есть.



А учитывая то обстоятельство, что после снижения в 2013 году требований к потенциальным репатриантам в вопросе принадлежности их к немецкой нации из бывших республик Союза в Германию едет все меньше этнических немцев (их здесь уже практически не осталось) и все больше "членов их семей", говорящих по-русски вообще без акцента, русский человек в ФРГ – вообще ни разу не экзотика.



Но для чистоты понимания их мы в расчет брать не будем и сосредоточимся на тех, кто составил первые, наиболее массовые волны переселения в период с 1988 по 2000 год.



О чем же мечтали "русские немцы", переезжая в Германию? Скажу, возможно, парадоксальную вещь – обрести покой и стабильность, которых они внезапно лишились в последние годы существования СССР.



Вероятно, для кого-то это станет открытием, но к моменту распада Союза большинство поволжских немцев жили в Казахстане, преимущественно в северном, в районе Караганды. Туда они попали после 1940 года в рамках насильственного переселения "неблагонадежных этнических элементов". Республика немцев Поволжья – существовала в РСФСР и такая – была ликвидирована, а ее земли переданы в основном Саратовской и частично нынешней Волгоградской областям. Город Энгельс знаете? Вот это бывшая столица автономии русских немцев.



Но несмотря на эту трагическую страницу своей истории, поволжские немцы в большинстве своем никогда не испытывали ненависти ни лично к Сталину, ни к русским вообще. Что, как вы понимаете, по-хорошему выделяет их на фоне тех бывших народов СССР, активная часть которых после обретения независимости возвела русофобию в ранг национальной религии.



И все же обида у них была. Обида на казахских националистов, которые в конце 80-х годов прошлого века при полнейшем попустительстве тогдашнего руководства республики немало поспособствовали возникновению у русских немцев желания сорваться с насиженных мест.



Трудолюбивый и домовитый, никогда не чуравшийся ручного труда русский немец считал своим долгом построить дом для всей своей, как правило, многочисленной семьи. И то, что, уезжая, ему пришлось этот дом оставить – даже не продать, а попросту бросить – долгие годы отдавалось болью у него в сердце.



И потому, приехав в Германию, немцы прежде всего стремились воссоздать утраченное. Брались за любую работу, собирались всем миром, и уже через 7-10 лет у каждого, кто этого хотел, был свой собственный дом. Я сам тому живой свидетель. Кстати, такой подход выгодно отличал их от местных аборигенов, больше всего на свете ценивших свою мобильность и независимость.



Удалось ли нашим (говорю это без капли иронии) немцам за эти годы интегрироваться в германское общество, германскую экономику и стать там по-настоящему своими как в социо-культурном, так и в ментальном плане? Честно? И да, и нет.



Русские немцы никогда не противопоставляли себя немцам германским, не качали права, не настаивали на своей самобытности, на каком-то особом к себе отношении, не выдвигали политических требований. Весьма набожные и религиозные в массе своей люди, они прекрасно помнили поговорку про чужой монастырь, в который со своим уставом, как известно, не ходят. И потому просто искренне радовались возможности регулярно посещать церковь и как дети с отрытым сердцем воспринимали все новое и доселе невиданное.



Но именно это и стало причиной их нынешней отчужденности. Местные немцы, воспитанные на американской культуре и стремящиеся во всем походить на заокеанских старших братьев, нынче, как губка, впитывают новомодные тенденции современной либеральной повестки со всеми ее ЛГБТ-ценностями и прочим дегенеративным бредом.



Разумеется, для людей, воспитанных на ценностях традиционных и сумевших через поколения сохранить свою культурную идентичность – в семье моей бабушки говорили на так называемом нижненемецком диалекте немецкого языка, давно уже забытом в Германии, местные немцы первое время буквально воспринимали их как гостей из прошлого, – то, что происходит сегодня с германским и вообще западным обществом, абсолютно неприемлемо.



Это отражается и на их политических предпочтениях, довольно, надо сказать, консервативных. Изначально все русские немцы на любых выборах, от местных коммунальных до выборов в бундестаг, голосовали исключительно за блок ХДС/ХСС.



Помню, как старшие родственники заставляли нас, молодежь, проголосовать правильно за кого надо. Выглядело все это довольно забавно.



При этом выбор христианских демократов связан был не столько с их христианско-социальной политической платформой, сколько с человеческим фактором, точнее, с ролью личности в истории. Это была прежде всего дань уважения и благодарности тому самому федеральному канцлеру, благодаря которому они и смогли обрести свой новый дом, – Гельмуту Колю.



Но, увы, в последние годы прежний выбор стал не столь очевиден. Сегодня, говоря о политической жизни в Германии, наши эксперты любят обращать внимание на рост популярности правоконсервативной партии "Альтернатива для Германии". Но мало кто знает, что ростом этой популярности АдГ обязана прежде всего тем самым русским немцам.



Разочаровавшись в традиционных политических партиях, но не изменив своим взглядам, русские немцы делают выбор в пользу тех, кто этим взглядам наиболее соответствует. Хотите знать, каковы они? Вот вам усредненный портрет (условный, конечно) современного русского немца.



- Русский немец не испытывает ненависти к России и нелюбви к ее президенту. Скорее наоборот, у многих из них Владимир Путин пользуется неизменным уважением.



- Русский немец смотрит на жизнь через призму консервативных, христианских ценностей. И потому направление, по которому движется современная Европа, его не устраивает.



- Русский немец – евроскептик. Называет Евросоюз коммуналкой. Ибо считает, что каждый должен оставаться тем, кто он есть, а не сливаться в мультикультурном экстазе в нечто малопонятное и неразборчивое.



- Русский немец не хочет войны и не приемлет русофобской истерии, которая подталкивает страны Европы к отрытому конфликту с Россией.



- Русский немец хорошо помнит уроки истории и потому ратует за безусловную дружбу Германии и России.



- Русский немец считает себя умнее и мудрее немца германского, хотя бы потому, что может себе позволить взглянуть на любой вопрос как минимум с двух сторон.



- Русский немец любит немецкое пиво и русскую водку, на его столе мандарины и салат "Оливье" – непременный новогодний (или рождественский) атрибут.



- Русский немец – одновременно и русский, и немец, и обе эти части его души сосуществуют в нем в синергии, а не являются поводом для споров или проявлений национализма.



Вот как-то так они и живут.