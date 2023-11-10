От национальной властвующей элиты к глобальному политическому классу, - Дэвид Лэйн

15:42 11.11.2023

От национальной властвующей элиты к глобальному политическому классу

Понимание классовых фракций может прояснить текущие политические конфликты



ДЭВИД ЛЭЙН

Член Академии социальных наук (Великобритания), почетный профессор социологии Кембриджского университета и член Эммануил-колледжа.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ "ВАЛДАЙ"



В 1950-е гг. Чарльз Райт Миллс определил политическое руководство США как "властвующую элиту". Основу политической власти составляют, по его мнению, военные ("военачальники"), капиталисты ("корпоративные богачи" и "руководители") и политический истеблишмент Вашингтона ("политический директорат").



Эти группы сформировали единую "властвующую элиту", разделяющую взаимозависимые политические, экономические институты и общую идеологию.



Миллс сосредоточил внимание на странах-гегемонах как доминирующих в мировой политике. Марксистская концепция империализма определяла территориально укорененные капиталистические классы в качестве движущих сил капитализма, тогда как Миллс говорил о других источниках власти, опирающихся на армию и государство. Корни международных политических конфликтов он видел в политике доминирующих государств – особенно тогдашних гегемонистских держав США и СССР. "Властвующая элита" определялась решениями, которые были национальными по охвату, – политика была территориальной. Хотя работа Миллса подверглась широкой критике, она была признана многими ключевой не только по отношению к американской демократии, но и для понимания движущих сил американской внешней политики.



Глобальный капитализм



К концу XX века неолиберальный капитализм развился как глобальная капиталистическая система, усовершенствовав национальную империалистическую форму XIX века. В основе перехода к капиталистической глобализации лежали три крупных взаимосвязанных экономических и политических достижения.



Во-первых, крупные экономические корпорации со штаб-квартирами в гегемонистских странах Запада стали транснациональными. Такие корпорации географически распространились через дочерние компании по всей мировой экономике, хотя их владельцы и руководство остались преимущественно в США, Западной Европе и Японии.



Во-вторых, в результате глобализации экономических и социальных отношений произошел качественный сдвиг в пространственных отношениях между странами и регионами. Границы между странами стали проницаемыми, поскольку электронные коммуникации способствуют мгновенным и спонтанным финансовым и личным связям.



В-третьих, экономические изменения привели к параллельным социальным изменениям и новым формам политической и экономической координации.



Классовая структура национального капитализма трансформировалась из сегментированных национальных капиталистических классов на территориальной основе в глобальную форму, состоящую из расширенного глобального политического класса.



Возвышение транснационального политического класса



Глобальный характер экономики изменил модель международной политики. Глобальный политический класс содержит новые координирующие, политические и идеологические органы. Эти группы образуют клубок взаимоусиливающих интересов, который я определяю как транснациональный политический класс. Существует шесть его основных компонентов.



Первый, "транснациональный капиталистический класс", состоит из руководителей и основных акционеров транснациональных корпораций. Внутренний капиталистический класс Миллса по-прежнему слабо связан с этой новой классовой формацией, а иногда и находится в оппозиции к ней. Другие фракции транснационального политического класса состоят из элит, которые не являются "капиталистическими" в экономическом смысле, хотя и остаются частью аппарата, составляющего глобальную политическую власть.



Вторую фракцию формируют государственные и региональные политики: президенты/премьер-министры государств, чиновники Европейского союза. Хотя такие лидеры по конституции должны представлять граждан государств (или регионов), они отождествляют себя с политикой, продвигающей глобализированные капиталистические политические интересы, и поддерживают ее. "Популистские" партии противостоят этим политическим элитам.



В-третьих, для координации глобального капитализма создана административная/техническая фракция, состоящая из элиты "глобализирующихся руководителей" – членов правления и разработчиков политики Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, Европейского банка реконструкции и развития и Банка международных расчетов. Эти институты обеспечивают механизмы координации рынков и финансовой системы для работы на глобальной основе. Их работа также имеет политические последствия.



В-четвертых, идеологическая фракция включает влиятельных членов национальных и международных политических аналитических центров и политических ассоциаций, академических организаций (университетов и исследовательских институтов, особенно в области экономики), а также медиаменеджеров – редакторов издательств и "качественных" газет. Такие элиты формулируют экономическую идеологию неолиберальной глобализации. Они определяют то, "во что мы верим". Они также интерпретируют международные дела и тесно связаны с политическими элитами. Они конструируют представления о себе и "других" – противниках цивилизованного Запада. Современная мировая политика – это не "столкновение цивилизаций", как полагает Сэмюэл Хантингтон, а конфликт между универсальной западной либеральной цивилизацией и всеми прочими цивилизациями.



Пятая, "потребительская" фракция состоит из торговцев и средств массовой информации, которые пропагандируют потребительство и получают от этого прибыль. Умы людей захвачены не религией, а необходимостью продолжать непрерывное потребление товаров и услуг. Эта фракция особенно важна в распространении культуры/идеологии экономического роста и потребительства: в нее входят компании и ассоциации массовых СМИ, телевидения, кино, радио, шоу-бизнеса и коммерциализированного спорта.



В-шестых, комплекс военной промышленности и безопасности сохраняет контролирующую роль и через такие организации, как Организация Североатлантического договора (НАТО), продвигает и защищает институты, а также экономические и политические ценности. К военно-промышленному комплексу Миллса я добавлю важнейшие элиты государственной безопасности – ЦРУ и разведывательное управление Министерства обороны в США, Федеральную разведывательную службу Германии (БНД) и агентства военной разведки в Великобритании. НАТО является основным координирующим институтом в этом комплексе.



Разногласия в глобальном мировом порядке



Осознание этих классовых фракций и их территориальности может прояснить текущие политические конфликты. Санкции против России в ее конфликте с НАТО/Украиной, например, одобряются транснациональными гегемонистскими политическими и медийными акторами, производителями энергии и военно-промышленным сектором мирового политического класса. При этом промышленные и "потребительские" элиты Германии и Франции выступают против антироссийских санкций, которые повышают их производственные издержки, а глобализированные политики и руководители международных экономических координационных институтов, следуя примеру США, готовы поддержать политику западных санкций, которые легитимируются западными СМИ.



Западный сектор военной промышленности и безопасности получает огромную выгоду от конфликта между НАТО и Россией.



За пределами глобального политического класса некоторые государства даже в XXI веке сохранили традиционные политические партии. Национально-ориентированные политические и экономические интересы остаются внутри капиталистических государств и часто принимают "популистский" характер. В восходящих державах, России и Китае, глобальный политический класс лишь частично проникает в общество. Национальные элиты в таких странах пытаются разработать свою собственную цивилизационную идеологию, собственные экономические институты, формы отношений собственности и независимую военную мощь. Конфликт возникает, когда они не хотят принимать правила, установленные глобальным политическим классом.



Автор: Дэвид Лэйн – член Академии социальных наук (Великобритания), почетный профессор социологии Кембриджского университета и член Эммануил-колледжа.



Данный материал был впервые опубликован на сайте Международного дискуссионного клуба "Валдай" в октябре 2023 года. Другие аналитические материалы сайта можно найти здесь: https://ru.valdaiclub.com/a