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Арабы отомстят Байдену, - CNN
15:46 11.11.2023

CNN
США

Американские дипломаты предупреждают администрацию Байдена о нарастающем гневе против США в арабском мире
CNN: Байдена предупредили о гневе арабских стран на США из-за помощи Израилю

Американские дипломаты предупредили Белый дом, что США потеряют доверие арабского общества, сообщает CNN. Поддержав израильскую военную кампанию, Вашингтон подтвердил свою ответственность за геноцид палестинцев. И так считают не только в арабском мире.

Администрация Байдена получила суровые предупреждения от американских дипломатов, работающих в странах арабского мира. В одной дипломатической телеграмме, с которой репортерам CNN удалось ознакомиться, говорилось, что решительная поддержка, которую администрация оказывает разрушительной и смертоносной военной кампании Израиля в секторе Газа, приведет к тому, что "мы потеряем арабское общество на целое поколение".

В телеграмме подчеркивается глубокое беспокойство американских чиновников в связи с нарастающим гневом, обращенным против Соединенных Штатов, который вспыхнул вскоре после начала операций ЦАХАЛ против ХАМАС. Напомним, что боевики ХАМАС атаковали Израиль 7 октября, в результате чего более 1,4 тысячи израильтян погибли.

"Мы сильно проигрываем в информационном поле", – говорится в телеграмме, датированной 8 ноября и отправленной посольством США в Омане, составители которой сослались на беседы с "широким кругом доверенных и здравомыслящих источников".

Согласно телеграмме, активная поддержка, которую Соединенные Штаты оказывают Израилю, расценивается как подтверждение "материальной и моральной ответственности за то, что [арабские страны] считают военными преступлениями".

Телеграмма из посольства США в Омане была составлена вторым по значимости американским чиновником в Маскате и направлена среди прочего Совету национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР. Хотя это всего лишь одна телеграмма из одного посольства в регионе, она служит отражением тревоги в связи нарастающей волной антиамериканских настроений, охватившей Ближний Восток.

Другая телеграмма, с которой ознакомились репортеры CNN, пришла из американского посольства в Каире. В ней был приведен отрывок из статьи, опубликованной в египетской государственной газете, где говорилось, что "по жестокости и пренебрежению к палестинцам президент Байден превзошел всех прежних американских президентов".

CNN обратился в Госдепартамент за комментариями.

Президент Байден испытывает на себе растущее давление внутри Соединенных Штатов и за рубежом за ту поддержку, которую Америка оказывает Израилю, поскольку появляется все больше кадров разрушений в секторе Газа и ужасающего гуманитарного кризиса в регионе. Хотя администрация противится призывам к перемирию, ее чиновники продолжают работать над наращиванием объемов гуманитарной помощи, отбавляемой в Газу, и настаивают на гуманитарных паузах, которые должны облегчить поставки помощи в анклав и позволить мирным жителям бежать от боевых действий.

Последние несколько дней союзники Соединенных Штатов в арабском мире открыто выражают свое возмущение в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа.

В минувшие выходные госсекретарь Энтони Блинкен присутствовал на саммите, созванном министром иностранных дел Иордании, в котором приняли участие ведущие дипломаты из Египта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также генеральный секретарь Организации освобождения Палестины.

На саммите арабские лидеры призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, но Блинкен вновь заявил о несогласии Соединенных Штатов, пояснив, что это даст ХАМАС время перегруппироваться и начать новое нападение на Израиль.

Белый дом заявил в четверг, что Израиль согласился делать ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в своих военных операциях в северной части сектора Газа.

Блинкен сумел достичь принципиального соглашения о паузах по итогам его встреч в Израиле на прошлой неделе, хотя премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил против идеи гуманитарных пауз в пятницу, о чем телеканалу CNN сообщили американские чиновники. Это было воспринято как игра израильского премьер-министра на его коалицию, и, по словам чиновников, это было похоже на ситуацию, когда израильское правительство поначалу выступало против поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, но в конце концов ее разрешило.

Хотя Израиль уже делал такие паузы в своих военных операциях, американские чиновники расценивают это соглашение как прогресс, потому что израильтяне открыто заговорили о "паузах", и теперь Соединенные Штаты могут на это опереться.

Тем не менее, внутри администрации нарастает беспокойство по поводу той поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают Израилю.

Как ранее сообщал CNN, некоторые высокопоставленные чиновники в частных беседах говорят, что есть такие аспекты военных операций Израиля, которые они попросту не могут поддерживать. Среди госслужащих все чаще звучат призывы, чтобы Соединенные Штаты настояли на прекращении огня. Многим не дает покоя бесконечный поток кадров палестинских мирных жителей, убитых в результате израильских авиаударов.

Байден сталкивается с растущим негодованием внутри собственной страны.

На прошлой неделе на частном мероприятии по сбору средств к президенту обратился протестующий, призывавший к прекращению огня. Пропалестинские акции возле Белого дома проходят ежедневно. На этой неделе один из входов возле Западного крыла был покрыт ярко-красными отпечатками ладоней, имитирующими кровь, и надписями, вроде "геноцид Джо".

Авторы: Присцилла Альварес (Priscilla Alvarez), Алекс Маркуардт (Alex Marquardt)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699706760


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