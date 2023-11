Казахские понты? Сколько правды в стереотипах о "казахском Техасе"

15:49 11.11.2023

Сколько правды в стереотипах о "казахском Техасе"



Туркестанскую область, включая Шымкент, часто называют казахстанским Техасом, а жителей региона – техасцами и иногда даже ковбоями. Сравнение настолько прижилось, что можно даже увидеть мопеды со знаком "За рулем шымкентский ковбой".



Редакция Caravan.kz разбирается, насколько оправданно это сравнение.



География



Оба региона находятся на юге страны и вклиниваются в территорию южного соседа. В случае США - это Мексика, в случае Казахстана – Узбекистан.



Большая часть территории и Техаса, и Туркестанской области представляет собой довольно засушливые равнины, не слишком пригодные для земледелия, зато удобные для скотоводства. Помимо степей и пустынь в обоих регионах есть горы, леса, большие реки (Рио-Гранде и Сырдарья) и ряд заповедников.



Климат, по меркам страны, теплый и славится летней жарой.



Фауна Техаса описана в Википедии следующим образом: "Самыми многочисленными животными являются койоты, олени и броненосцы. Также в пригородах можно увидеть гремучих змей. В горах обитают пумы и скорпионы".



"В горах Туркестанской области обитают 7 снежных барсов, 604 архара, 155 бухарских оленей, 2658 горных козлов", - сообщал в 2019 году заместитель руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Бакытжан Кырыкбай.



Вместо койотов – шакалы и волки, численность которых приходится регулировать с помощью охотников. Скорпионы и ядовитые змеи также регулярно встречаются жителям Туркестанской области, нередко даже заползая в жилые дома. Многие люди ежегодно страдают от укусов.



"С начала месяца было 35 вызовов, в 26 случаях нам удалось выловить змей. Сейчас у них брачный сезон, поэтому такая активность естественна. Разные виды встречаются, волкозубы, слепозмейки, гадюки", - сообщил в мае этого года руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Орынбасар Тортбаев.



Таким образом, в области расположения, климата и фауны оба региона имеют очень много общего.



Экономика



Оба региона сейчас переживают сравнительный экономический подъем.



И в Техасе, и в Туркестанской области более всего развиты одни и те же сферы. До Второй мировой войны оба региона занимались в основном сельским хозяйством, преимущественно скотоводством, а потом подверглись индустриализации.



Например, в Техасе расположено множество нефтедобывающих компаний, в том числе частных. В Шымкенте давно функционирует нефтеперерабатывающий завод, модернизированный в 2018 году. Также из общего можно назвать газовую отрасль.



Техас популярен у путешественников, в том числе внутренних, то же можно сказать и про Туркестанскую область – при относительно слабой туристической инфраструктуре паломничество по святым местам Туркестана давно стало хорошо отлаженным механизмом, который приносит местным жителями неплохой доход.



Отметим, что в Сан-Антонио, втором по численности городе Техаса, есть своя Венеция – совсем как в Туркестане.



По количеству населения Техас уступает только либеральной "хипстерской" Калифорнии. Если не разделять области и крупнейшие города, то Туркестанская область с Шымкентом по населенности уступит только Алматинской области с Алматы, которые также считаются более либеральными и намного более "хипстерскими".



Таким образом, по экономике совпадений много.



Культурные особенности



Стереотипов о Техасе множество, поэтому изучить, насколько они совпадают со стереотипами про Туркестанскую область, довольно легко.



В глазах всей остальной страны жители обоих регионов выглядят крайне консервативными хранителями традиций, хотя в обоих случаях есть области штаты намного консервативнее. В Казахстане это запад, в США – внутренние южные штаты вроде Теннесси, Кентукки, Алабамы, Миссисиппи.



Кроме того, жители обоих регионов считаются очень религиозными, а также сторонниками больших семей с прочными связями между родственниками.



Более того, когда иностранцы думают о типичном представителе США, техасский ковбой в шляпе-стетсоне, при шпорах и лошади будет первым образом, который придет в голову большинству. В случае с Казахстаном отбросим знаменитостей вроде Геннадия Головкина и Димаша Кудайбергена, а также образ Бората. Тогда большинство будет думать о человеке, похожем на стереотипного шымкентца – мужчине с явными азиатскими чертами, в тюбетейке, чапане, с бородой. С большой вероятностью в картинке также будет присутствовать конь.



При этом оба региона культурно очень близки с соседними государствами, Мексикой и Узбекистаном соответственно. Дружба народов проявляется во всем, например, в кухне и языковых заимствованиях.



Туркестанская область славится самыми пышными тоями и экстремальными водителями на автомобилях с дорогими номерами. Неофициальный девиз Техаса – фраза "Everything is bigger in Texas", то есть "Все больше в Техасе".



- В Техасе нужно есть тако техасского размера, потому что все больше в Техасе.



В силу удобства местности для скотоводства оба региона традиционно считаются раем для мясоедов, где нормально есть мясо три раза в день. Все знают, что лучший и самый дешевый шашлык – в Шымкенте, а барбекю в Техасе стала особой культурой. При этом у обоих регионов есть специализация – в Техасе преимущественно разводят коров, в Туркестанской области – овец.



У обоих регионов древняя история, места, где позже появились Шымкент и столица Техаса, город Остин, были заселены задолго до наступления нашей эры.



Еще одно интересное наблюдение касается архитектуры административных зданий. Органы управления Техаса размещены в Капитолии, который похож на главный Капитолий, расположенный в США.



Здание акимата Шымкента тоже похоже на здание правительства Республики Казахстан – это современного вида высотное здание с массивным нижним этажом и отделкой в холодных оттенках. Акиматы большинства казахстанских городов, например Астаны, Алматы и Туркестана, при этом представляют собой здания, которые в ширину заметно больше, чем в высоту.



Подытоживая, можно сказать, что стереотипы о сходстве двух мест на поротивоположных сторонах земного шара действительно оправданны, а жители Туркестанской области и Техаса между собой во многом похожи намного сильнее, чем, например, техасцы и вермонтцы или шымкентцы и петропавловцы.



Автор: Алма Абишева