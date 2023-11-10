Коза кричала: Американская астронавтка опять потеряла сумочку в открытом космосе

16:54 11.11.2023

Фиаско на орбите: сумка с инструментами теперь вращается вокруг Земли. Американские женщины-астронавты очень рассеяны



Астронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара примеряют свои скафандры на борту космической станции. Изображение НАСА.



Астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара 2 ноября выходили в открытый космос с Международной космической станции, работая на солнечных батареях станции, когда Могбели по неосторожности потеряла сумку с инструментами.



Незадача с сумкой для инструментов при выходе в открытый космос



Сумка с инструментами теперь вращается вокруг Земли, и за ночным небом могут ее увидеть. Астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара совершали выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС) 2 ноября 2023 года, когда Могбели каким-то образом уронила сумку с инструментами. В итоге эта сумка сейчас находится на орбите Земли прямо перед Международной космической станцией. Это удивительно яркий объект, сияющий чуть ниже предела видимости невооруженным глазом со звездной величиной около +6. Это означает, что ее можно увидеть в бинокль.



