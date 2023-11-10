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|Коза кричала: Американская астронавтка опять потеряла сумочку в открытом космосе
16:54 11.11.2023
Фиаско на орбите: сумка с инструментами теперь вращается вокруг Земли. Американские женщины-астронавты очень рассеяны
Астронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара примеряют свои скафандры на борту космической станции. Изображение НАСА.
Астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара 2 ноября выходили в открытый космос с Международной космической станции, работая на солнечных батареях станции, когда Могбели по неосторожности потеряла сумку с инструментами.
Незадача с сумкой для инструментов при выходе в открытый космос
Сумка с инструментами теперь вращается вокруг Земли, и за ночным небом могут ее увидеть. Астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара совершали выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС) 2 ноября 2023 года, когда Могбели каким-то образом уронила сумку с инструментами. В итоге эта сумка сейчас находится на орбите Земли прямо перед Международной космической станцией. Это удивительно яркий объект, сияющий чуть ниже предела видимости невооруженным глазом со звездной величиной около +6. Это означает, что ее можно увидеть в бинокль.
Как долго она будет там оставаться?
Сумка с инструментами может оставаться на орбите вокруг Земли в течение нескольких месяцев, после чего сгорит в атмосфере Земли. В отличие от МКС, сумка с инструментами будет быстро опускаться по орбиту, пока через несколько месяцев не достигнет высоты примерно 113 км и не сгорит.
Астронавты проводили ремонт узлов, которые позволяют солнечным батареям МКС следовать за Солнцем. В сообщении в блоге SciTechDaily, в котором описывался выход в открытый космос, объяснялось:
"Во время этого выхода одна сумка с инструментами была случайно потеряна. Операторы заметили сумку с инструментами с помощью внешних камер станции. Инструменты не понадобились до конца выхода в открытый космос. Центр управления полетом проанализировал траекторию полета сумки и определил, что риск повторного контакта со станцией невелик и что экипаж на борту и космическая станция находятся в безопасности, никаких действий не требуется".
Наблюдение в бинокль
Между тем, наблюдатели с Земли могут попытаться обнаружить сумку с инструментами, которая представляет собой тусклый объект (около +6 визуальной величины), в бинокль. Стратегия заключается в наблюдении за траекторией полета МКС и сканировании неба в районе непосредственно перед космической станцией.
Поскольку маленький объект постепенно теряет высоту, он будет появляться на несколько секунд впереди МКС в течение следующих нескольких дней и на минуту или две впереди в течение следующих недель.
Леону из Сантьяго, Чили, посчастливилось запечатлеть МКС 2 ноября 2023 года, в тот же день, когда на орбиту отправилась странствующая сумка с инструментами. Патрисио написал: "Батареи освещены очень благоприятно, модули США под ними, сверху капсула "Союз".
Не в первый раз
И это не первый случай, когда женщина-астронавт НАСА теряет сумку с инструментами. 18 ноября 2008 года астронавт Хайде Стефанишин-Пайпер выполняла аналогичный ремонт на Международной космической станции, когда по неосторожности потеряла сумку с инструментами.
Даже спустя два месяца, 12 января 2009 года, объект все еще был виден перед МКС, и его заметила в бинокль Хоксель Веласкес в Кабо Рохо, Пуэрто-Рико.
Были и другие потери вещей космонавтов на околоземной орбиты. Виктор Тангерманн из Futurism сообщил:
Это далеко не первый случай, когда астронавты теряют инструменты в космосе. Еще в 1965 году астронавт Эд Уайт потерял запасную перчатку во время выхода в открытый космос из космического корабля "Джемини-4". За прошедшие десятилетия несколько других астронавтов теряли и другие предметы: от запасных болтов в 2006 году до целой сумки, по иронии судьбы, содержащей защитный экран от мусора, в 2017 году.
И хотя НАСА установило, что в настоящее время сумка с инструментами 2023 года не находится на траектории, опасной для астронавтов на борту МКС, проблема мусора на околоземной орбите остается и является серьезной.
И это печальная правда.
Еще одна потерянная сумка с инструментами, которая также вращалась вокруг Земли, была замечена из Пуэрто-Рико 12 января 2009 года. Позже в том же году эта сумка с инструментами сгорела в атмосфере Земли. Изображение Эдди Иризарри/ Sociedad de Astronomia del Caribe.