Politico: Байден проведет "жесткий разговор" с Си Цзиньпином об Украине и Иране

17:46 11.11.2023

Tекст: Александра Юдина



Американский президент Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином "жесткий разговор" по основным положениям китайско-американских отношений, пишет Politico.

Согласно данным источников издания, разговор пойдет также о связях Пекина с Тегераном и о роли Китая в украинском конфликте, передает RT.



Уточняется, что Байден планирует убедить китайского председателя повлиять на Иран, чтобы последний не начинал направленные на "эскалацию конфликта на Ближнем Востоке"действия.



Кроме того, важной темой на обсуждения политиков названа "поддержка России со стороны Китая в украинском конфликте".



Ранее сообщалось, что руководство стран Запада уже начало за кулисами обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине мирным путем.