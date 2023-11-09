 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Об общественных стереотипах в Израиле, делающие конфликт на Ближнем Востоке практически неразрешимым
18:22 11.11.2023

Израильский журналист: Мы окружили себя не только физическими стенами, но и ментальными
9 ноября 2023

Жители сектора Газа продолжают терпеть ужасы войны, но власти Израиля очевидно не намерены останавливать свою операцию, несмотря ни на что. А израильский журналист Гидеон Леви дал свое объяснение тем жестокостям, что творит его страна над палестинцами.



По словам журналиста, не только власти Израиля, но и его общество окружило себя наравне со стенами из бетона еще и "ментальными" стенами. Леви считает, что эти стены позволяют израильтянам нормально чувствовать себя и жить в жестокой реальности, существующей вокруг.

Леви отметил, что основой "ментальных" стен Израиля являются три главных принципа:

1. Это глубокая вера почти всех израильтян в свою богоизбранность и, как следствие вера, в то, что они могут творить все, что хотят;

2. Израиль единственный в истории оккупант, который представляет себя жертвой. По словам Леви, в прошлом было много и более жестоких оккупаций, но никто из оккупантов себя жертвой не представлял;

3. Систематическая дегуманизация палестинцев, чтобы внушить всем, что они не достойны никаких прав человека.

Третий признак Леви считает самым важным и худшим. Он уверен, что почти каждый израильтян не относится к палестинцам как к равным людям.

В конце концов, сколько израильтян когда-либо пытались хотя бы на мгновение поставить себя на место палестинцев, на мгновение, на один день? - вопрошает израильский журналист.

Источник - topwar.ru
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