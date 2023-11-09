Об общественных стереотипах в Израиле, делающие конфликт на Ближнем Востоке практически неразрешимым

18:22 11.11.2023

Израильский журналист: Мы окружили себя не только физическими стенами, но и ментальными

9 ноября 2023



Жители сектора Газа продолжают терпеть ужасы войны, но власти Израиля очевидно не намерены останавливать свою операцию, несмотря ни на что. А израильский журналист Гидеон Леви дал свое объяснение тем жестокостям, что творит его страна над палестинцами.



